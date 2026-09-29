Εορτολόγιο 30 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, την ονομαστική τους εορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα Στρατόνικος, Στράτος, Στρατής, Στρατονίκης και Στρατονίκιος.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά, μεταξύ άλλων, τη μνήμη του Αγίου Στρατονίκου του Μάρτυρος, ενώ στο συναξάρι της ημέρας περιλαμβάνονται επίσης ο Άγιος Γρηγόριος ο Ιερομάρτυρας, επίσκοπος της Μεγάλης Αρμενίας, οι Αγίες Ριψιμία και Γαϊανή.

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