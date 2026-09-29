Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 40χρονος που παρενοχλούσε φοιτήτριες

Snapshot Ο 40χρονος που παρενοχλούσε φοιτήτριες στο Ηράκλειο κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του στην ανακρίτρια.

Ο άνδρας παραδέχθηκε την εμμονή και παρακολούθηση μιας 18χρονης, αλλά αρνήθηκε ότι προχώρησε σε ασελγείς πράξεις ή ότι παρενοχλούσε άλλες νεαρές γυναίκες.

Στον υπολογιστή του βρέθηκε ψηφιακό υλικό παιδικής πορνογραφίας, το οποίο ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι «φυτεύτηκε» μέσω κακόβουλου λογισμικού.

Η αστυνομία ζητά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατηγορούμενου με εισαγγελική διάταξη.

Αναμένεται η εργαστηριακή εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων για να δοθούν απαντήσεις σχετικά με το υλικό που βρέθηκε. Snapshot powered by AI

Στη φυλακή οδηγείται, μετά την απολογία του ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου, ο 40χρονος που βρίσκεται αντιμέτωπος με κακουργηματικές και πλημμεληματικές κατηγορίες, μετά την υπόθεση που αποκαλύφθηκε με αφετηρία την επίμονη παρακολούθηση και παρενόχληση 18χρονης.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, μετά από μια πολύωρη διαδικασία, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτησή του, ενώ η ΕΛ.ΑΣ ζητά δημοσιοποίηση των στοιχείων του, με εισαγγελική διάταξη.

Κατά την απολογία του ο 40χρονος φέρεται να παραδέχθηκε την παρακολούθηση της 18χρονης, έξω από το σπίτι της οποίας συνελήφθη, επισημαίνοντας ότι είχε πάθει εμμονή μαζί της, αλλά υποστήριξε ότι "ουδέποτε ξεπέρασε τα όρια και δεν προχώρησε σε ασελγείς πράξεις". Παράλληλα αρνήθηκε ότι παρακολουθούσε άλλες νεαρές γυναίκας, όπως περιλαμβάνεται στη δικογραφία. Υπενθυμίζεται ότι από την αστυνομική έρευνα είχαν προκύψει στοιχεία για παρενόχληση σε βάρος και άλλων τουλάχιστον δύο φοιτητριών.

Για το ψηφιακό υλικό που εντοπίστηκε στον υπολογιστή του και το οποίο είχε προκαλέσει σοκ ακόμα και στους αστυνομικούς που χειρίστηκαν την υπόθεση, όπως έχει γράψει το ίδιο μέσο, ο 40χρονος, φέρεται να υποστήριξε ότι κατέβαζε πράγματι επί πληρωμή πορνογραφικό υλικό, αλλά με ενήλικες, ισχυριζόμενος παράλληλα ότι δεν γνωρίζει πώς βρέθηκαν στον υπολογιστή του αρχεία στα οποία εμφανίζονται ανήλικα παιδιά. Ο άνδρας φέρεται να είπε ενώπιον της ανακρίτριας ότι "πιθανότατα μέσω κακόβουλου λογισμικού", τα αρχεία σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και παιδικής πορνογραφίας "φυτεύτηκαν" στον υπολογιστή του.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας κατέθεσε επίσης η αδελφή του 40χρονου, ενώ σε δηλώσεις του ο συνήγορος υπεράσπισης Δημήτρης Μουτσελάκης επεσήμανε ότι αναμένεται και η εργαστηριακή εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις.

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