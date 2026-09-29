Πολεοδομία Μυκόνου: Σε αργία ο προϊστάμενος -Συνεχίζονται οι έλεγχοι από τους «Αδιάφθορους» της ΕΛΑΣ

Snapshot Ο προϊστάμενος της Πολεοδομίας Μυκόνου τέθηκε σε αργία με απόφαση του δημάρχου μετά από έρευνα για κακουργηματικές πράξεις.

Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ κατάσχεσε μεγάλο αριθμό εγγράφων και ψηφιακών μέσων για αξιολόγηση.

Η έρευνα της Εισαγγελίας Κυκλάδων για τη λειτουργία της Πολεοδομίας Μυκόνου βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και μήνες.

Στο πλαίσιο των ερευνών πραγματοποιήθηκε έρευνα στην κατοικία του προϊσταμένου, όπου βρέθηκαν υπηρεσιακά έγγραφα και ένας αμφορέας υπό εξέταση.

Η Πολεοδομία Μυκόνου έχει τεθεί υπό αστυνομική φρούρηση και ελέγχονται εκκρεμείς εισαγγελικές παραγγελίες και πιθανές ποινικές ευθύνες. Snapshot powered by AI

Νέες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση της Πολεοδομίας Μυκόνου, η λειτουργία της οποίας βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο μικροσκόπιο των Αρχών, έπειτα από καταγγελίες και στοιχεία που διερευνώνται για ενδεχόμενες παρατυπίες και παραλείψεις.

Με απόφαση του δημάρχου Μυκόνου, Χρήστου Βερώνη, ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Δόμησης τέθηκε σε αργία, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η έρευνα από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι «Αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ. έχουν ήδη προχωρήσει στην κατάσχεση μεγάλου αριθμού εγγράφων, αρχείων και ψηφιακών μέσων, τα οποία βρίσκονται πλέον στο στάδιο της επεξεργασίας και αξιολόγησης.

Πριν από την απόφαση για την απομάκρυνση του προϊσταμένου, είχε προηγηθεί η αποστολή εγγράφου της Εισαγγελίας προς τον Δήμο Μυκόνου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο έγγραφο αναφερόταν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα σε βάρος του επικεφαλής της υπηρεσίας για σειρά κακουργηματικών πράξεων, μεταξύ των οποίων απιστία κατ' εξακολούθηση, δωροληψία και πλαστογραφία.

Στο πλαίσιο των ερευνών, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα και στην κατοικία του προϊσταμένου, όπου φέρεται να εντόπισαν υπηρεσιακά έγγραφα.

Παράλληλα, βρέθηκε ένας αμφορέας, ο οποίος εξετάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να διαπιστωθεί εάν εμπίπτει στις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων.

Η απόφαση για τη θέση του προϊσταμένου σε αργία έχει αναρτηθεί και στη «Διαύγεια».

Εδώ και μήνες στο μικροσκόπιο η Πολεοδομία

Η έρευνα για τη λειτουργία της Υπηρεσίας Δόμησης Μυκόνου δεν ξεκίνησε τις τελευταίες ημέρες. Η Εισαγγελία Κυκλάδων διερευνά εδώ και μήνες όσα έχουν καταγγελθεί σχετικά με τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Στο πλαίσιο αυτό, στις 17 Σεπτεμβρίου η Πολεοδομία Μυκόνου τέθηκε υπό αστυνομική φρούρηση, ενώ στο νησί μετέβη κλιμάκιο της Πολεοδομίας Σύρου, προκειμένου να πραγματοποιήσει έλεγχο στους φακέλους και στο αρχείο της Υπηρεσίας Δόμησης.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται, σύμφωνα με πληροφορίες, και εισαγγελικές παραγγελίες οι οποίες φέρεται να παρέμεναν σε εκκρεμότητα, χωρίς να έχουν λάβει απάντηση από την υπηρεσία.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται, με τις Αρχές να επιχειρούν μέσα από την εξέταση του υλικού που έχει συγκεντρωθεί να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για τη λειτουργία της Πολεοδομίας και να διαπιστώσουν εάν και σε ποιο βαθμό προκύπτουν ποινικές ευθύνες.

Η Υπηρεσία Δόμησης Μυκόνου έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές τα προηγούμενα χρόνια, με φόντο το ευρύτερο και διαχρονικό ζήτημα της αυθαίρετης δόμησης και των πολεοδομικών παραβάσεων στο νησί.

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