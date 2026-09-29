Βιολάντα: Απορρίφθηκε το αίτημα των συγγενών - Ελεύθερος παραμένει ο Τζιωρτζιώτης

Snapshot Απορρίφθηκε το αίτημα των συγγενών των θυμάτων της «Βιολάντα» για άσκηση έφεσης κατά του βουλεύματος που οδήγησε στην αποφυλάκιση του Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη.

Ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης παραμένει ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα μία φορά τον μήνα.

Το πλήρες σκεπτικό της νεότερης εισαγγελικής κρίσης δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Snapshot powered by AI

Απορρίφθηκε το αίτημα συγγενών θυμάτων της «Βιολάντα» για άσκηση έφεσης κατά του βουλεύματος που οδήγησε στην αποφυλάκιση του Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας να παραμένει ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με το trikalaenimerosi.gr, το αίτημα είχε υποβληθεί προς την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας από συγγενείς εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους στη φονική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου 2026, στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα. Οι οικογένειες ζητούσαν την προσβολή του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Τρικάλων, με το οποίο η προσωρινή κράτηση του επιχειρηματία αντικαταστάθηκε από περιοριστικούς όρους. Το πλήρες σκεπτικό της νεότερης εισαγγελικής κρίσης δεν έχει γίνει γνωστό.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος στις 18 Φεβρουαρίου 2026, μετά την πολύωρη απολογία του στον ανακριτή Τρικάλων για τη φονική έκρηξη, από την οποία έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες.

Ωστόσο, τον Αύγουστο, μετά την επανεξέταση της υπόθεσης, αποφασίστηκε η αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης και ο επιχειρηματίας αποφυλακίστηκε. Στον Κωνσταντίνο Τζιωρτζιώτη επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης μία φορά τον μήνα στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα.

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