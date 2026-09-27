Βιολάντα: Καταγγελία πως απολύθηκαν όσοι κατέθεσαν πως υπήρχε οσμή αερίου πριν την έκρηξη

Ο Άγγελος Λιάκος, γιος μιας εκ των θυμάτων, της Αγάπης Μπουνόβα, δήλωσε στη «Real News» ότι υφίσταται ένα δυσμενές περιβάλλον για τους εργαζόμενους που επιθυμούν να καταθέσουν στοιχεία στην ανακριτική διαδικασία

Δημήτρης Δρίζος, Επιμέλεια

Βιολάντα: Καταγγελία πως απολύθηκαν όσοι κατέθεσαν πως υπήρχε οσμή αερίου πριν την έκρηξη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • ργαζόμενοι που κατήγγειλαν έντονη οσμή υγραερίου πριν από την έκρηξη στη «Βιολάντα» απολύθηκαν, σύμφωνα με καταγγελίες.
  • Η δικαστική διερεύνηση περιλαμβάνει μαρτυρίες για πιέσεις και εκφοβισμό εργαζομένων που εμπλέκονται στην υπόθεση.
  • Η αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη έχει ανακληθεί μετά από έφεση των οικογενειών των θυμάτων.
  • Υπάρχουν καταγγελίες για αλλοίωση στοιχείων στον χώρο του δυστυχήματος, όπως η αποξήλωση δεξαμενών υγραερίου και η επανασύνδεση του ηλεκτρικού πριν τις πραγματογνωμοσύνες.
  • Η διοίκηση της εταιρείας παραμένει αμετάβλητη, με τον κατηγορούμενο στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου και την εταιρεία να επεκτείνεται παρά τις δικαστικές εξελίξεις.
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Αποκαλύψεις για την απόλυση εργαζομένων που διαμαρτυρήθηκαν για την έντονη οσμή υγραερίου στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» πριν από τη φονική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου έρχονται στο φως, με νέα έφεση κατά της αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη, Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη.

Η δικαστική διερεύνηση της τραγωδίας στα Τρίκαλα, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες, αποκτά νέα διάσταση λόγω καταγγελιών για πιέσεις και απομακρύνσεις μαρτύρων.

Οκτώ μήνες μετά τη φονική έκρηξη στη μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα», το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Τρικάλων αντικατέστησε την προσωρινή κράτηση του κατηγορούμενου επιχειρηματία με περιοριστικούς όρους. Η απόφαση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τις οικογένειες των θυμάτων, που υπέβαλαν έφεση ζητώντας την αναθεώρηση του βουλεύματος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Real News», η οικογένεια της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη, που σκοτώθηκε στην έκρηξη, κατέθεσε αναλυτικό υπόμνημα στον εισαγγελέα Εφετών Λάρισας ζητώντας την ανάκληση της αποφυλάκισης του Τζιωρτζιώτη.

Το υπόμνημα τονίζει προσπάθειες αλλοίωσης των δεδομένων του χώρου, όπως η άμεση αποξήλωση τεσσάρων υπόγειων δεξαμενών υγραερίου και η ταχεία επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος πριν την ολοκλήρωση των πραγματογνωμοσυνών, γεγονότα που δυσχεραίνουν την ακριβή διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης.

Παράλληλα, περιλαμβάνονται μαρτυρίες για εκφοβισμό και πιέσεις σε εργαζόμενους, με σκοπό να αποτραπεί η αποκάλυψη κρίσιμων στοιχείων. Δύο τουλάχιστον εργαζόμενοι που είχαν εκφράσει παράπονα για την οσμή υγραερίου πριν το δυστύχημα έχουν ήδη απομακρυνθεί από τις θέσεις τους, γεγονός που ερμηνεύεται ως προσπάθεια περιθωριοποίησης μαρτύρων.

Ο Άγγελος Λιάκος, γιος μιας εκ των θυμάτων, της Αγάπης Μπουνόβα, δήλωσε στη «Real News» ότι υφίσταται ένα δυσμενές περιβάλλον για τους εργαζόμενους που επιθυμούν να καταθέσουν στοιχεία στην ανακριτική διαδικασία. Επιβεβαίωσε επίσης τις απολύσεις που σχετίζονται με τις μαρτυρίες, περιγράφοντας συστηματική αντιεργατική συμπεριφορά και πολλές ανεξήγητες αποχωρήσεις προσωπικού.

Μετά το δυστύχημα, η διοίκηση της εταιρείας δεν έχει αλλάξει, καθώς ο κατηγορούμενος διατηρεί τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, με τη σύζυγο και τον γιο του να συμμετέχουν στη διοικητική ομάδα.

Η εταιρεία ελέγχει επίσης την Vitafree και έχει προχωρήσει στην επέκταση με νέα μονάδα στην Κοζάνη, παρά τις σοβαρές εξελίξεις στη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

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