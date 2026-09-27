Χανιά: Μεθυσμένος οδηγός χτύπησε 7 σταθμευμένα αυτοκίνητα – Πήγε μόνος του στην αστυνομία
Σε μία σύλληψη προχώρησε η αστυνομία στα Χανιά το Σάββατο το πρωί
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- Ένας 21χρονος οδηγός στα Χανιά προσέκρουσε σε επτά σταθμευμένα αυτοκίνητα προκαλώντας υλικές ζημιές.
- Ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημά του και έφυγε πεζός από το σημείο του ατυχήματος.
- Αργότερα ο ίδιος πήγε στην αστυνομία και ανέλαβε την ευθύνη για το συμβάν.
- Το αλκοτέστ έδειξε ότι ο 21χρονος βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης.
- Ο 21χρονος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες αρχές.
Πρόκειται για περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν οδηγός οχήματος προσέκρουσε σε επτά σταθμευμένα οχήματα επί της οδόύ Κύπρου στα Χανιά, προκαλώντας τους υλικές ζημιές.
Ο 21χρονος οδηγός άφησε το αυτοκίνητο του στην άκρη και έφυγε πεζός.
Λίγη ώρα αργότερα ο ίδιος μετέβη στην αστυνομία και δήλωσε ότι εκείνος ευθύνεται για τις υλικές ζημιές που προκλήθηκαν στα αυτοκίνητα στην οδό Κύπρου.
Του διενεργήθηκε αλκοτέστ κατά το οποίο διαπιστώθηκε ότι ο 21χρονος ήταν υπό την επήρεεια μέθης, οπότε και συνελήφθη.
Ο 21χρονος αναμένεται να οδηγηθεί αρμοδίως.
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