Μητσοτάκης για Τουρκία: «Διάλογος χωρίς εκπτώσεις στις θέσεις μας»

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι η Ελλάδα επιδιώκει διάλογο με την Τουρκία βάσει του Διεθνούς Δικαίου και σχέσεων καλής γειτονίας.

Ο πρωθυπουργός δηλώνει ότι ο διάλογος δεν μπορεί να γίνει παράλληλα με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα.

Η Ελλάδα θέλει να διατηρήσει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την Τουρκία χωρίς εκπτώσεις στις σταθερές θέσεις της.

Ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Ελλάδα υποστηρίζει την πολυμέρεια, τον διάλογο και την εφαρμογή των διεθνών κανόνων.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης σε εσωτερικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του κόστους ζωής, την προστασία της κατοικίας και την ενίσχυση της περιφέρειας. Snapshot powered by AI

Στην καθιερωμένη, εβδομαδιαία, ανασκόπηση προχώρησε το πρωί της Κυριακής ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με επίκεντρο την ομιλία του στην 81η Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει τον διάλογο με την Τουρκία στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας, επαναλαμβάνοντας ότι το Διεθνές Δίκαιο αποτελεί το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της ελληνοτουρκικής διαφοράς.

«Είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας στον άλλο», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα θέλει να είναι «γέφυρα και όχι μέρος του προβλήματος», διατηρώντας ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας χωρίς εκπτώσεις στις σταθερές θέσεις της.

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε τη στάση της Αθήνας έναντι της Άγκυρας με τον ευρύτερο ρόλο που επιδιώκει να διαδραματίσει η Ελλάδα σε μια περίοδο διεθνών ανακατατάξεων. Όπως είπε, η χώρα, ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και ενόψει της ανάληψης της προεδρίας του τον Οκτώβριο, επιμένει στην πολυμέρεια, στον διάλογο και στην εφαρμογή των διεθνών κανόνων.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε σειρά μέτρων και πρωτοβουλιών της κυβέρνησης στο εσωτερικό, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση του κόστους ζωής, την προστασία της κατοικίας, την επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, αλλά και τα κίνητρα για την ενίσχυση της περιφέρειας και την αντιμετώπιση του δημογραφικού.

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

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