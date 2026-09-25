Μητσοτάκης σε Bloomberg για ενεργειακό κόστος: Χρειάζεται μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να στηριχθούν τα εισοδήματα λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους.

Η Ελλάδα έχει επιτύχει δημοσιονομικούς στόχους και παράγει πλεονάσματα, γεγονός που της δίνει δημοσιονομικό χώρο για στήριξη των εισοδημάτων.

Η μείωση της φορολογίας στα καύσιμα εξαρτάται από την έγκριση ευρωπαϊκής εξαίρεσης, καθώς η Ελλάδα δεν έχει δημοσιονομικό χώρο να δράσει μόνη της.

Πάνω από το 55% της ενέργειας στην Ελλάδα παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ τα ορυκτά καύσιμα διατηρούν ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια βραχυπρόθεσμα.

Η Ελλάδα έχει βελτιώσει σημαντικά την οικονομική της θέση και μπορεί να δανείζεται με ανταγωνιστικό κόστος, ενώ διατηρεί αξιοπιστία στην Ευρώπη για πιθανές εξαιρέσεις από ευρωπαϊκούς κανόνες. Snapshot powered by AI

Στην ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να στηριχθούν τα εισοδήματα των πολιτών λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους, στάθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στοπ πρακτορείο Bloomberg.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη δημοσιονομική θέση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς, όπως ανέφερε, έχει επιτύχει τους δημοσιονομικούς στόχους και παράγει πλεονάσματα. «Έχουμε πλεόνασμα, έχουμε πετύχει τους δημοσιονομικούς στόχους, μειώνουμε το έλλειμμα με ταχύτατο ρυθμό, οπότε έχουμε δημοσιονομικό χώρο για να υποστηρίξουμε τα εισοδήματα», σημείωσε.

Ωστόσο, ο κ. Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι χωρίς μεγαλύτερη ευελιξία από την Ευρώπη, οι επόμενοι μήνες ενδέχεται να είναι δύσκολοι. «Κάποια στιγμή, ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μείωση φόρων με ευρωπαϊκή πρωτοβουλία

Αναφερόμενος στην αγορά καυσίμων και τη φορολογία, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα διαθέτει σημαντική δυνατότητα διύλισης, ενώ τα ελληνικά διυλιστήρια εξάγουν προϊόντα στο εξωτερικό. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η φορολογία στα καύσιμα παραμένει υψηλή, επισημαίνοντας πως η δυνατότητα μείωσής της συνδέεται με την έγκριση ευρωπαϊκής εξαίρεσης.

«Ο μόνος τρόπος που μπορούμε να μειώσουμε αυτόν τον φόρο είναι αν πάρουμε μια απαλλαγή, μια εξαίρεση από την Ευρώπη. Διαφορετικά πιστεύω ότι δεν έχουμε τον δημοσιονομικό χώρο για να δράσουμε», είπε. Η αναφορά αυτή έρχεται με φόντο τη συζήτηση που έχει αναπτυχθεί για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σχετική συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι μια τέτοια παρέμβαση δεν σημαίνει εγκατάλειψη της πράσινης μετάβασης.

«Πάνω από 55% της ενέργειας παράγεται από ΑΠΕ»

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξή του στην ενεργειακή μετάβαση, υπογραμμίζοντας ότι πάνω από το 55% της ενέργειας στην Ελλάδα παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Την ίδια στιγμή, σημείωσε ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να έχουν ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

«Είμαι υπέρ της πράσινης μετάβασης, αλλά θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι δεν θα εγκαταλείψουμε τα ορυκτά καύσιμα, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον», ανέφερε.

Η αναφορά στην οικονομία και τα ελληνικά ομόλογα

Αναφορικά με την ελληνική οικονομία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στην αλλαγή της εικόνας της χώρας σε σχέση με την περίοδο της κρίσης χρέους.

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα έχει διανύσει μεγάλη απόσταση από το 2010, ενώ χαρακτήρισε σημαντικό επίτευγμα το γεγονός ότι πλέον μπορεί να δανείζεται με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος.

«Πιστεύω ότι λίγοι θα πίστευαν ότι η Ελλάδα σήμερα θα μπορούσε να δανειστεί με ένα κόστος χαμηλότερο από αυτό που δανείζονται τέσσερις χώρες που ανήκουν στην ομάδα του G7», είπε.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε, επίσης, ότι η δημοσιονομική επίδοση της χώρας έχει ενισχύσει την αξιοπιστία της στην Ευρώπη, γεγονός που, όπως είπε, επιτρέπει στην Αθήνα να θέτει ζήτημα πιθανών εξαιρέσεων από ευρωπαϊκούς κανόνες. «Έχουμε αξιοπιστία στην Ευρώπη και μπορούμε να μιλάμε για πιθανές εξαιρέσεις. Και αυτό το λέω ως Ευρωπαίος, όχι μόνο ως Έλληνας», κατέληξε.

«Δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε την ελεύθερη ναυσιπλοΐα»

Αναφερόμενος στην κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και στις επιθέσεις των Χούθι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε τον ρόλο της Ελλάδας ως ναυτιλιακής δύναμης και τη συμμετοχή της στην προσπάθεια προστασίας της ελεύθερης ναυσιπλοΐας.

«Ως ναυτικό έθνος είμαστε έτοιμοι και παρόντες και στην Ερυθρά Θάλασσα για να αποκρούσουμε τις επιθέσεις των Χούθι. Εμείς δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε την υπονόμευση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας», ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε, παράλληλα, την ασφάλεια των θαλάσσιων διαδρομών με το κόστος της ενέργειας, προειδοποιώντας ότι τυχόν επιβαρύνσεις στη ναυσιπλοΐα θα μετακυλίονταν τελικά στους καταναλωτές.

Για τα Στενά του Ορμούζ, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο, υπό την προϋπόθεση ότι θα προηγηθεί σχετική συμφωνία.

Η ελεύθερη διέλευση από το Ορμούζ αποτελεί ήδη αντικείμενο δημόσιων παρεμβάσεων της ελληνικής κυβέρνησης, με τον πρωθυπουργό να έχει υπογραμμίσει ότι η Ελλάδα, ως ναυτιλιακή χώρα, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την απρόσκοπτη ναυσιπλοΐα.

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