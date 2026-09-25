Η Κομισιόν κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά Ελλάδας και ακόμη 26 κρατών-μελών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας και άλλων κρατών-μελών για ξέπλυμα χρήματος, εμπορία ανθρώπων και αποθρακοποιημένο αέριο 

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Η Κομισιόν κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά Ελλάδας και ακόμη 26 κρατών-μελών
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά 18 κρατών-μελών, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, για μη πλήρη ενσωμάτωση της έκτης οδηγίας της ΕΕ κατά του ξεπλύματος χρήματος.
  • Η οδηγία (ΕΕ) 2024/1640 αφορά την πρόσβαση σε μητρώα πραγματικών δικαιούχων και ενισχύει το προληπτικό πλαίσιο κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
  • Η προθεσμία για την ενσωμάτωση των διατάξεων έληξε στις 10 Ιουλίου 2026, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι ενέργειες από τα 18 κράτη-μέλη.
  • Τα κράτη-μέλη έχουν τώρα δύο μήνες για να συμμορφωθούν, αλλιώς η Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει σε αιτιολογημένη γνώμη.
  • Η εφαρμογή της οδηγίας θεωρείται κρίσιμη για την αντιμετώπιση αδυναμιών του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ και την αποτελεσματική καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος.
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει κατά 18 κρατών-μελών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, επειδή δεν έχουν κοινοποιήσει την πλήρη ενσωμάτωση στο εθνικό τους δίκαιο ορισμένων διατάξεων της έκτης οδηγίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML).

Ειδικότερα, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές στο Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Τσεχία, τη Γερμανία, την Εσθονία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Κροατία, την Κύπρο, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, την Αυστρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και τη Φινλανδία.

Οι συγκεκριμένες διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2024/1640 αφορούν, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση στα μητρώα πραγματικών δικαιούχων από τις αρμόδιες Αρχές, τους φορείς αυτορρύθμισης, τις υπόχρεες οντότητες και πρόσωπα με έννομο συμφέρον. Η έκτη οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων επικεντρώνεται κυρίως σε οργανωτικά και θεσμικά ζητήματα του προληπτικού πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η προθεσμία για την ενσωμάτωση σημαντικού μέρους των σχετικών διατάξεων έληξε στις 10 Ιουλίου 2026. Μέχρι την ημερομηνία αυτή, 18 κράτη-μέλη δεν είχαν κοινοποιήσει την πλήρη ενσωμάτωσή τους.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η σταδιακή εφαρμογή της οδηγίας είναι σημαντική για την αντιμετώπιση αδυναμιών του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ και για τη συνεπή και αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων κατά του ξεπλύματος χρήματος σε όλα τα κράτη-μέλη.

Τα 18 κράτη-μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να ολοκληρώσουν την ενσωμάτωση των σχετικών διατάξεων και να κοινοποιήσουν τα μέτρα στην Επιτροπή. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις τους δεν κριθούν ικανοποιητικές, η Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας, αποστέλλοντας αιτιολογημένη γνώμη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά 20 κρατών-μελών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, για την εμπορία ανθρώπων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές σε 20 κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, για τη μη πλήρη ενσωμάτωση στο εθνικό τους δίκαιο της αναθεωρημένης οδηγίας της ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και την προστασία των θυμάτων.

Η αναθεωρημένη οδηγία προβλέπει αυστηρότερη ποινικοποίηση και ενισχυμένα εργαλεία για τις αρχές, ώστε να διερευνούν και να διώκουν νέες μορφές εκμετάλλευσης, μεταξύ άλλων και όσες πραγματοποιούνται διαδικτυακά, καθώς και καλύτερη υποστήριξη των θυμάτων. Τα κράτη-μέλη υποχρεούνται επίσης να θεσπίσουν εθνικό μηχανισμό παραπομπής θυμάτων, να ορίσουν εθνικούς συντονιστές για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και να καταρτίζουν και να επικαιροποιούν τακτικά εθνικά σχέδια δράσης.

Η προθεσμία για την κοινοποίηση των μέτρων ενσωμάτωσης έληξε στις 15 Ιουλίου 2026. Τα 20 κράτη-μέλη έχουν πλέον δύο μήνες για να απαντήσουν και να κοινοποιήσουν την πλήρη ενσωμάτωση της οδηγίας. Εάν οι απαντήσεις τους δεν κριθούν ικανοποιητικές, η Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας, αποστέλλοντας αιτιολογημένη γνώμη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά 26 κρατών-μελών, μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας, για το υδρογόνο και το απανθρακοποιημένο αέριο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει κατά 26 κρατών-μελών της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, επειδή δεν έχουν κοινοποιήσει την πλήρη ενσωμάτωση, στο εθνικό τους δίκαιο, των νέων κανόνων για την αγορά υδρογόνου και απανθρακοποιημένου αερίου.

Ειδικότερα, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές στο Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Τσεχία, τη Δανία, τη Γερμανία, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Κροατία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Ολλανδία, την Αυστρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία.

Η οδηγία (ΕΕ) 2024/1788, η οποία εγκρίθηκε το 2024 στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων της ΕΕ για το υδρογόνο και το απανθρακοποιημένο αέριο, επικαιροποιεί τους κανόνες για την αγορά φυσικού αερίου και εισάγει, παράλληλα, ρυθμιστικό πλαίσιο για τις ειδικές υποδομές υδρογόνου.

Οι νέοι κανόνες αποσκοπούν στη διευκόλυνση της χρήσης ανανεώσιμων και χαμηλών ανθρακούχων αερίων, συμπεριλαμβανομένου του υδρογόνου, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και την προσιτή τιμή της ενέργειας για όλους τους πολίτες της ΕΕ.

Η προθεσμία για την ενσωμάτωση της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 5 Αυγούστου 2026. Μέχρι σήμερα, μόνο η Ιταλία έχει κοινοποιήσει την πλήρη ενσωμάτωσή της, με αποτέλεσμα η Επιτροπή να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στα υπόλοιπα 26 κράτη-μέλη.

Τα κράτη-μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν, να ολοκληρώσουν την ενσωμάτωση της οδηγίας και να ενημερώσουν σχετικά την Επιτροπή. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις τους δεν κριθούν ικανοποιητικές, η Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας, αποστέλλοντας αιτιολογημένη γνώμη.

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