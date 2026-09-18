Κομισιόν: Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισ. ευρώ για πυραύλους και drones στην Ουκρανία

Snapshot Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε νέα χρηματοδότηση 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την παροχή πυραύλων και drones στην Ουκρανία.

Η ανακοίνωση έγινε από την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συνομιλία «πολύ παραγωγική» και τόνισε ότι επικεντρώθηκε σε βήματα ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της άμυνας της Ουκρανίας.

Η χρηματοδότηση αφορά ειδικά την ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Snapshot powered by AI

Νέα χρηματοδότηση ύψους 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η επικεφαλής της Κομισιόν γνωστοποίησε την απόφαση μέσω ανάρτησής της στο Χ, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, χαρακτήρισε «πολύ παραγωγική» τη συνομιλία με τη φον ντερ Λάιεν, χωρίς πάντως να κάνει αναφορά στην εκταμίευση των 3,3 δισ. ευρώ.

Σε ανάρτησή του στο Telegram ανέφερε ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε σε «βήματα ζωτικής σημασίας για την ανθεκτικότητα της άμυνάς μας», μεταξύ των οποίων και ζητήματα χρηματοδότησης.