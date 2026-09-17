Μαθηματικός της Οξφόρδης αμφισβητεί τις οπτικές ψευδαισθήσεις του Παρθενώνα

Snapshot Ο μαθηματικός Alain Goriely από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης αμφισβητεί την ύπαρξη σημαντικών οπτικών ψευδαισθήσεων στον Παρθενώνα που διορθώνονται με καμπύλες και αποκλίσεις.

Η θεωρία περί οπτικών διορθώσεων βασίζεται κυρίως σε γραπτά του Ρωμαίου αρχιτέκτονα Βιτρούβιου, που έζησε 400 χρόνια μετά την κατασκευή του Παρθενώνα.

Οι μετρήσεις δείχνουν ότι οι καμπύλες στη βάση και στις κολόνες του Παρθενώνα είναι πολύ μικρές και πρακτικά ανεπαίσθητες για να προκαλέσουν τις υποτιθέμενες ψευδαισθήσεις.

Ο Goriely προτείνει ότι οι αρχιτεκτονικές αυτές επιλογές μπορεί να είχαν λειτουργικούς ή αισθητικούς λόγους και όχι σκοπό την οπτική διόρθωση.

Η μακροχρόνια αποδοχή του μύθου πιθανόν σχετίζεται με την αντίληψη για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό ως ιδιαίτερα ευφυή και πεπειραμένο. Snapshot powered by AI

Οι οπτικές ψευδαισθήσεις του Παρθενώνα αποτελούν μια από τις σπουδαιότερες θεωρίες στην ιστορία της αρχιτεκτονικής.

Παραδοσιακά, θεωρείτο ότι οι αρχιτέκτονες της αρχαίας Ελλάδος (Ικτίνος και Καλλικράτης) χρησιμοποίησαν ανεπαίσθητες καμπύλες και αποκλίσεις για να διορθώσουν τις ατέλειες της ανθρώπινης όρασης και να φαίνεται το κτήριο απόλυτα ευθύγραμμο

Όπως αναφέρει ο βρετανικός Guardian, ένας μαθηματικός αποκάλυψε αυτό που ίσως είναι ένας από τους πιο μακροχρόνιους μύθους της ιστορίας, μετά από μελέτη των οπτικών ψευδαισθήσεων και του Παρθενώνα.

Το δημοσίευμα αναφέρει αναλυτικά:

Οι μελετητές θαυμάζουν το κτήριο στην Ακρόπολη εδώ και περισσότερα από 2.000 χρόνια και έχουν επαινέσει τους αρχιτέκτονές του για την έξυπνη χρήση της γεωμετρίας. Λέγεται ότι οι λεπτές καμπύλες του διορθώνουν οπτικές ψευδαισθήσεις που, αλλιώς, θα είχαν καταστρέψει τις καθαρές γραμμές του Παρθενώνα. Ωστόσο, μετά από λεπτομερή έρευνα και μια σειρά μαθηματικών μοντελοποιήσεων, ο καθηγητής Alain Goriely του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης κατέληξε σε ένα αμήχανο συμπέρασμα.

Οι οπτικές ψευδαισθήσεις που οι καμπύλες υποτίθεται ότι διορθώνουν είτε είναι ανοησίες είτε είναι πρακτικά ανεπαίσθητες. Εν ολίγοις, οι ψευδαισθήσεις αυτές είναι οι ίδιες μια ψευδαίσθηση. Στην μελέτη του, ο Γκοριέλι ανατρέχει στην προέλευση του μύθου στον ρωμαίο αρχιτέκτονα και μηχανικό Βιτρούβιο του 1ου αιώνα, ο οποίος έγραψε για τον Παρθενώνα 400 χρόνια μετά την κατασκευή του. Η περιγραφή του βρήκε τη θέση της σε αρχιτεκτονικά βιβλία και καθιερώθηκε ως γεγονός. Ακόμα και σήμερα, τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζουν να αναπαράγουν αυτή την ιστορία. «Πιστεύω ότι μπορεί να είναι ο παλαιότερος μύθος που έχουμε», δήλωσε ο Γκοριέλι, «εκτός από τη θρησκεία».

Ένας συνηθισμένος ισχυρισμός που αμφισβητεί ο μαθηματικός αφορά τη βάση ή το στυλοβάτη του Παρθενώνα. Οι μετρήσεις δείχνουν ότι οι πλευρές της βάσης δεν είναι οριζόντιες, αλλά σχηματίζουν ένα απαλό τόξο που υψώνεται 6 εκατοστά στο κέντρο. Σύμφωνα με τον Βιτρούβιο, αυτό διορθώνει μια ψευδαίσθηση που θα έκανε τη βάση να φαίνεται ότι κρεμάει στη μέση.

Το φαινόμενο της χαλάρωσης έχει αποδοθεί σε δύο οπτικές παραμορφώσεις.

Η πρώτη υποστηρίζει ότι οι μακριές οριζόντιες γραμμές απλώς φαίνονται να κρεμούν στη μέση, αλλά ο Γκοριέλι δεν βρήκε καμία απόδειξη για αυτό.

Η δεύτερη διατείνεται ότι οι μαρμάρινες κολόνες του Παρθενώνα δημιουργούν την ψευδαίσθηση. Αυτό βασίζεται στην ψευδαίσθηση του Χέρινγκ, όπου παράλληλες γραμμές σε ένα δισδιάστατο φύλλο μπορούν να φαίνονται καμπυλωμένες όταν άλλες γραμμές τις τέμνουν. Ωστόσο, η ψευδαίσθηση του Χέρινγκ είναι πιο έντονη όταν οι τέμνοντες γραμμές σχηματίζουν οξείες γωνίες.

Οι κολόνες του Παρθενώνα είναι υπερβολικά κάθετες για να προκαλέσουν την ψευδαίσθηση, και δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι αυτό ισχύει καν σε τρισδιάστατο περιβάλλον, ανέφερε ο Γκοριέλι.

Μια άλλη άποψη είναι ότι οι εξογκώματα στις κολόνες του Παρθενώνα – μια καμπυλότητα που ονομάζεται εντάση – διορθώνουν μια οπτική ψευδαίσθηση που θα τις έκανε να φαίνονται πολύ στενές στη μέση. Και πάλι, ο Γκοριέλι δεν βρήκε καμία απόδειξη για την ψευδαίσθηση αυτή.

Επιπλέον, οι κολόνες του Παρθενώνα εξογκώνονται μόλις κατά 18 χιλιοστά, κάτι που είναι σχεδόν ανεπαίσθητο σε τυπικές αποστάσεις θέασης. Ο Γκοριέλι, ο οποίος αξιολογεί και απορρίπτει άλλες υποτιθέμενες «οπτικές διορθώσεις» στην εργασία του, παραδέχεται ότι «έπεσε σε ένα είδος λαβυρίνθου» προσπαθώντας να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία. Υποψιάζεται ότι οι αρχιτέκτονες του Παρθενώνα είχαν άλλους λόγους για τα αρχιτεκτονικά αυτά χαρακτηριστικά. Η καμπυλότητα της βάσης μπορεί να εμπόδιζε τη δημιουργία λακκουβών από τη βροχή, ενώ οι καμπύλες κολόνες μπορεί απλώς να φαίνονταν πιο οργανικές και οπτικά ευχάριστες στους αρχαίους Έλληνες, γράφει στο περιοδικό «Royal Society Open Science».

Δεν είναι σαφές γιατί ο μύθος έχει επιβιώσει για τόσο καιρό, αλλά ο Γκοριέλι υποψιάζεται ότι η αντίληψη για την αρχαία Ελλάδα ως έναν εξαιρετικά πεπειραμένο και ευφυή πολιτισμό φέρει εν μέρει την ευθύνη. Κάτι ασυνήθιστο για μια ακαδημαϊκή μελέτη, ο Γκοριέλι ολοκληρώνει το άρθρο του καλώντας τους αναγνώστες να το αφήσουν στην άκρη και να κάνουν μια βόλτα στην πόλη. «Εμπιστευθείτε τα δικά σας μάτια, αμφισβητήστε αυτό που βλέπετε και αποφασίστε μόνοι σας αν η θεωρία των οπτικών διορθώσεων στέκει», γράφει.

Ο Frank Salmon, καθηγητής ιστορίας της κλασικής αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, δήλωσε: «Ορισμένοι ειδικοί αντιμετωπίζουν εδώ και καιρό με επιφύλαξη τις εξηγήσεις του Βιτρούβιου, αναγνωρίζοντας τους κινδύνους που ενέχει η χρήση του κειμένου του ως μια είδους «Βίβλου» για την εξήγηση των αρχιτεκτονικών πρακτικών στην Ελλάδα αιώνες πριν από την εποχή του, αλλά και την απώλεια των πολλών ελληνικών κειμένων σχετικά με την αρχιτεκτονική των ναών τους, τα οποία ισχυριζόταν ότι είχε διαβάσει κατά την προετοιμασία του δικού του έργου».

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