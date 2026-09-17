Μαθηματικός της Οξφόρδης αμφισβητεί τις οπτικές ψευδαισθήσεις του Παρθενώνα

Μάνος Χατζηγιάννης

Μαθηματικός της Οξφόρδης αμφισβητεί τις οπτικές ψευδαισθήσεις του Παρθενώνα
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο μαθηματικός Alain Goriely από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης αμφισβητεί την ύπαρξη σημαντικών οπτικών ψευδαισθήσεων στον Παρθενώνα που διορθώνονται με καμπύλες και αποκλίσεις.
  • Η θεωρία περί οπτικών διορθώσεων βασίζεται κυρίως σε γραπτά του Ρωμαίου αρχιτέκτονα Βιτρούβιου, που έζησε 400 χρόνια μετά την κατασκευή του Παρθενώνα.
  • Οι μετρήσεις δείχνουν ότι οι καμπύλες στη βάση και στις κολόνες του Παρθενώνα είναι πολύ μικρές και πρακτικά ανεπαίσθητες για να προκαλέσουν τις υποτιθέμενες ψευδαισθήσεις.
  • Ο Goriely προτείνει ότι οι αρχιτεκτονικές αυτές επιλογές μπορεί να είχαν λειτουργικούς ή αισθητικούς λόγους και όχι σκοπό την οπτική διόρθωση.
  • Η μακροχρόνια αποδοχή του μύθου πιθανόν σχετίζεται με την αντίληψη για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό ως ιδιαίτερα ευφυή και πεπειραμένο.
Snapshot powered by AI

Οι οπτικές ψευδαισθήσεις του Παρθενώνα αποτελούν μια από τις σπουδαιότερες θεωρίες στην ιστορία της αρχιτεκτονικής.

Παραδοσιακά, θεωρείτο ότι οι αρχιτέκτονες της αρχαίας Ελλάδος (Ικτίνος και Καλλικράτης) χρησιμοποίησαν ανεπαίσθητες καμπύλες και αποκλίσεις για να διορθώσουν τις ατέλειες της ανθρώπινης όρασης και να φαίνεται το κτήριο απόλυτα ευθύγραμμο

Όπως αναφέρει ο βρετανικός Guardian, ένας μαθηματικός αποκάλυψε αυτό που ίσως είναι ένας από τους πιο μακροχρόνιους μύθους της ιστορίας, μετά από μελέτη των οπτικών ψευδαισθήσεων και του Παρθενώνα.

Το δημοσίευμα αναφέρει αναλυτικά:

Οι μελετητές θαυμάζουν το κτήριο στην Ακρόπολη εδώ και περισσότερα από 2.000 χρόνια και έχουν επαινέσει τους αρχιτέκτονές του για την έξυπνη χρήση της γεωμετρίας. Λέγεται ότι οι λεπτές καμπύλες του διορθώνουν οπτικές ψευδαισθήσεις που, αλλιώς, θα είχαν καταστρέψει τις καθαρές γραμμές του Παρθενώνα. Ωστόσο, μετά από λεπτομερή έρευνα και μια σειρά μαθηματικών μοντελοποιήσεων, ο καθηγητής Alain Goriely του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης κατέληξε σε ένα αμήχανο συμπέρασμα.

Οι οπτικές ψευδαισθήσεις που οι καμπύλες υποτίθεται ότι διορθώνουν είτε είναι ανοησίες είτε είναι πρακτικά ανεπαίσθητες. Εν ολίγοις, οι ψευδαισθήσεις αυτές είναι οι ίδιες μια ψευδαίσθηση. Στην μελέτη του, ο Γκοριέλι ανατρέχει στην προέλευση του μύθου στον ρωμαίο αρχιτέκτονα και μηχανικό Βιτρούβιο του 1ου αιώνα, ο οποίος έγραψε για τον Παρθενώνα 400 χρόνια μετά την κατασκευή του. Η περιγραφή του βρήκε τη θέση της σε αρχιτεκτονικά βιβλία και καθιερώθηκε ως γεγονός. Ακόμα και σήμερα, τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζουν να αναπαράγουν αυτή την ιστορία. «Πιστεύω ότι μπορεί να είναι ο παλαιότερος μύθος που έχουμε», δήλωσε ο Γκοριέλι, «εκτός από τη θρησκεία».

Ένας συνηθισμένος ισχυρισμός που αμφισβητεί ο μαθηματικός αφορά τη βάση ή το στυλοβάτη του Παρθενώνα. Οι μετρήσεις δείχνουν ότι οι πλευρές της βάσης δεν είναι οριζόντιες, αλλά σχηματίζουν ένα απαλό τόξο που υψώνεται 6 εκατοστά στο κέντρο. Σύμφωνα με τον Βιτρούβιο, αυτό διορθώνει μια ψευδαίσθηση που θα έκανε τη βάση να φαίνεται ότι κρεμάει στη μέση.

Το φαινόμενο της χαλάρωσης έχει αποδοθεί σε δύο οπτικές παραμορφώσεις.

Η πρώτη υποστηρίζει ότι οι μακριές οριζόντιες γραμμές απλώς φαίνονται να κρεμούν στη μέση, αλλά ο Γκοριέλι δεν βρήκε καμία απόδειξη για αυτό.

Η δεύτερη διατείνεται ότι οι μαρμάρινες κολόνες του Παρθενώνα δημιουργούν την ψευδαίσθηση. Αυτό βασίζεται στην ψευδαίσθηση του Χέρινγκ, όπου παράλληλες γραμμές σε ένα δισδιάστατο φύλλο μπορούν να φαίνονται καμπυλωμένες όταν άλλες γραμμές τις τέμνουν. Ωστόσο, η ψευδαίσθηση του Χέρινγκ είναι πιο έντονη όταν οι τέμνοντες γραμμές σχηματίζουν οξείες γωνίες.

Οι κολόνες του Παρθενώνα είναι υπερβολικά κάθετες για να προκαλέσουν την ψευδαίσθηση, και δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι αυτό ισχύει καν σε τρισδιάστατο περιβάλλον, ανέφερε ο Γκοριέλι.

Μια άλλη άποψη είναι ότι οι εξογκώματα στις κολόνες του Παρθενώνα – μια καμπυλότητα που ονομάζεται εντάση – διορθώνουν μια οπτική ψευδαίσθηση που θα τις έκανε να φαίνονται πολύ στενές στη μέση. Και πάλι, ο Γκοριέλι δεν βρήκε καμία απόδειξη για την ψευδαίσθηση αυτή.

Επιπλέον, οι κολόνες του Παρθενώνα εξογκώνονται μόλις κατά 18 χιλιοστά, κάτι που είναι σχεδόν ανεπαίσθητο σε τυπικές αποστάσεις θέασης. Ο Γκοριέλι, ο οποίος αξιολογεί και απορρίπτει άλλες υποτιθέμενες «οπτικές διορθώσεις» στην εργασία του, παραδέχεται ότι «έπεσε σε ένα είδος λαβυρίνθου» προσπαθώντας να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία. Υποψιάζεται ότι οι αρχιτέκτονες του Παρθενώνα είχαν άλλους λόγους για τα αρχιτεκτονικά αυτά χαρακτηριστικά. Η καμπυλότητα της βάσης μπορεί να εμπόδιζε τη δημιουργία λακκουβών από τη βροχή, ενώ οι καμπύλες κολόνες μπορεί απλώς να φαίνονταν πιο οργανικές και οπτικά ευχάριστες στους αρχαίους Έλληνες, γράφει στο περιοδικό «Royal Society Open Science».

Δεν είναι σαφές γιατί ο μύθος έχει επιβιώσει για τόσο καιρό, αλλά ο Γκοριέλι υποψιάζεται ότι η αντίληψη για την αρχαία Ελλάδα ως έναν εξαιρετικά πεπειραμένο και ευφυή πολιτισμό φέρει εν μέρει την ευθύνη. Κάτι ασυνήθιστο για μια ακαδημαϊκή μελέτη, ο Γκοριέλι ολοκληρώνει το άρθρο του καλώντας τους αναγνώστες να το αφήσουν στην άκρη και να κάνουν μια βόλτα στην πόλη. «Εμπιστευθείτε τα δικά σας μάτια, αμφισβητήστε αυτό που βλέπετε και αποφασίστε μόνοι σας αν η θεωρία των οπτικών διορθώσεων στέκει», γράφει.

Ο Frank Salmon, καθηγητής ιστορίας της κλασικής αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, δήλωσε: «Ορισμένοι ειδικοί αντιμετωπίζουν εδώ και καιρό με επιφύλαξη τις εξηγήσεις του Βιτρούβιου, αναγνωρίζοντας τους κινδύνους που ενέχει η χρήση του κειμένου του ως μια είδους «Βίβλου» για την εξήγηση των αρχιτεκτονικών πρακτικών στην Ελλάδα αιώνες πριν από την εποχή του, αλλά και την απώλεια των πολλών ελληνικών κειμένων σχετικά με την αρχιτεκτονική των ναών τους, τα οποία ισχυριζόταν ότι είχε διαβάσει κατά την προετοιμασία του δικού του έργου».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:45ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Σε κάθειρξη 40 ετών καταδικάστηκε 38χρονη που συνελήφθη σε αεροδρόμιο με 5,75 κιλά ηρωίνης - Χρησιμοποιούσε τον 3χρονο γιο της για να παρακάμψει ελέγχους ασφαλείας

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Δύο συλλήψεις για τα «ξεχασμένα» νήπια στο σχολικό λεωφορείο

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλειστοί την Παρασκευή τέσσερις σταθμοί – Τι ώρα κατεβάζουν ρολά

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 18 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Γρίφος με τις επικοινωνίες της Γάκα - Το μηχάνημα κατέγραψε πίεση στα ύψη

23:17ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: Βαθιές και ιστορικές ρίζες έχει η Ομογένειά μας στη Νέα Ορλεάνη

23:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Συγκινητική ατμόσφαιρα στο «T-Center»: Το βίντεο του Παναθηναϊκού για τον Παύλο Γιαννακόπουλο

23:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

FT: «Σεισμός» στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης - «Σκάνδαλο» ταράζει την τουρκική κεφαλαιαγορά

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκλειδώνει το διπλωματικό αρχείο της Ελλάδας – Πρόσβαση και με AI

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την πιθανή πώληση 48 μαχητικών αεροσκαφών F-35 στη Σαουδική Αραβία

22:50LIFESTYLE

Η Σάρον Στόουν «καρφώνει» τη Σίντνεϊ Σουίνι μετά την γυμνή φωτογράφιση που προκάλεσε αντιδράσεις

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Μαθηματικός της Οξφόρδης αμφισβητεί τις οπτικές ψευδαισθήσεις του Παρθενώνα

22:41ΕΛΛΑΔΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

22:32ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 60χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

22:31ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συντριβή αεροσκάφους F-16 στο βόρειο Μίσιγκαν - Βίντεο

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Έκρηξη σε πεδίο βολής στην Σουηδία - Επτά τραυματίες

22:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Υόρκη και Silicon Valley: Το πυκνό πρόγραμμα Μητσοτάκη στις ΗΠΑ

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (17/9/2026): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 9.000.000 ευρώ

21:54LIFESTYLE

«Θέλω να γυρίσω στα παλιά Τζωρτζ»: Συγκινεί ο Γιώργος Χρανιώτης για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

21:46ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Νέα τηλεφωνική απάτη από δήθεν λογιστές– Πήραν σακούλα με 9.000 ευρώ και χρυσαφικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:00LIFESTYLE

Δάφνη Καραβοκύρη: Η επικοινωνία με τον υπνοθεραπευτή που συνδέεται με την υπόθεση Μαζωνάκη - «Μου είπε ευχαριστώ για την αμεροληψία μου»

12:21ΚΑΙΡΟΣ

Η Ελλάδα στη δίνη του πολικού κυκλώνα - Η πρόγνωση του ECMWF για καταιγίδες, κρύο και... χιόνια

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Γρίφος με τις επικοινωνίες της Γάκα - Το μηχάνημα κατέγραψε πίεση στα ύψη

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (17/9/2026): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 9.000.000 ευρώ

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Η οικογένεια είναι κλεισμένη στο σπίτι, η μαμά του είναι σε άσχημη κατάσταση»

21:16ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αλλάζει πρόσωπο ο καιρός τη νέα εβδομάδα - Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «κόκκινο»

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Έρχεται ο Οπλίτης-Πολίτης - Τοποθέτηση στρατευσίμων με βάση καταγωγή και διαμονή

16:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Τα παράξενα του φθινοπώρου - 30 βαθμοί στη Λαμία, 6 στη Φλώρινα - Στα Κύθηρα οι μεγαλύτερες ριπές ανέμων

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ανάρτηση του Υπάτιου Πατμάνογλου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Να γίνει το "Σπίτι" του στη Νίκαια»

23:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

FT: «Σεισμός» στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης - «Σκάνδαλο» ταράζει την τουρκική κεφαλαιαγορά

11:55ΕΛΛΑΔΑ

«Ο Γιώργος θα χαμογελούσε με αυτή την εξέλιξη» - Πόσα χρήματα συγκεντρώθηκαν στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

13:44ΕΛΛΑΔΑ

«Ο Μαζωνάκης μέχρι και το συμβάν με το Δρομοκαΐτειο δεν είχε κάνει διαθήκη» - Τι αποκαλύπτει φίλος και πρώην δικηγόρος του

14:24LIFESTYLE

Το σόι σου: Η μεγάλη πρεμιέρα και το μυστήριο με τον γάμο Μπέλας-Άρη  

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: «Δεν χορηγούμε άδειες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος» απαντά το Quantum University στη Χαβάη

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 18 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κοζάνη: Νεκρή η 16χρονη μαθήτρια που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην τουαλέτα του σχολείου

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν: Δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Τουρκία η ένταξη στην ΕΕ - «Εσείς θα χάσετε, όχι εμείς»

09:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ψυχρή «εισβολή» από την ανατολική Ευρώπη - Πότε θα κάνει «βουτιά» ο υδράργυρος

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Από το Κολωνάκι στην Ερμιονίδα: Τα σχέδια της Γάκα για πολυτελές κέντρο ευεξίας - Αγόρασε παράκτιο οικόπεδο-φιλέτο 100 στρέμματα

21:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης στο Βόλο: «Εμπρός λαέ μην σκύβεις το κεφάλι, λίγη συμμορία μιζέριας, μου είχαν λείψει» - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ