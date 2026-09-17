Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την πιθανή πώληση 48 μαχητικών αεροσκαφών F-35 στη Σαουδική Αραβία

Snapshot Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενέκρινε την πιθανή πώληση 48 μαχητικών αεροσκαφών F-35 στη Σαουδική Αραβία, αξίας 24,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η πώληση στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας της Σαουδικής Αραβίας να αντιμετωπίζει απειλές και στη βελτίωση της διαλειτουργικότητας με τις αμερικανικές δυνάμεις.

Το Ισραήλ είχε εκφράσει έντονες επιφυλάξεις για την απόκτηση των F-35 από τη Σαουδική Αραβία.

Η αμερικανική νομοθεσία απαιτεί την έγκριση του Κογκρέσου για να προχωρήσει η πώληση των αεροσκαφών.

Πρόσφατα, οι ΗΠΑ ενέκριναν επίσης την προτεινόμενη πώληση περισσότερων από 10.000 βομβών στη Σαουδική Αραβία, αξίας περίπου 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Snapshot powered by AI

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενέκρινε την πιθανή πώληση 48 μαχητικών αεροσκαφών F-35 - εκτιμώμενης αξίας 24,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων - στη Σαουδική Αραβία, εν μέσω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων μεταξύ του βασιλείου και των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Η προτεινόμενη πώληση θα ενισχύσει την ικανότητα της Σαουδικής Αραβίας να αντιμετωπίζει τρέχουσες και μελλοντικές απειλές, θωρακίζοντας την εθνική της άμυνα και βελτιώνοντας τη διαλειτουργικότητα με τις αμερικανικές δυνάμεις», σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Η Σαουδική Αραβία επεδίωκε εδώ και καιρό την απόκτηση F-35, αλλά το Ισραήλ - η μοναδική χώρα της Μέσης Ανατολής που διαθέτει αεροσκάφη αυτού του τύπου - είχε εκφράσει έντονες επιφυλάξεις.

Όπως προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενημέρωσε για την προτεινόμενη πώληση το Κογκρέσο, από το οποίο απαιτείται έγκριση προκειμένου να προχωρήσει.

Στις αρχές του μήνα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε ανάψει το πράσινο φως στην πιθανή πώληση περισσότερων από 10.000 βομβών στη Σαουδική Αραβία, έναντι περίπου 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων