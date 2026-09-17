Ερντογάν: Δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Τουρκία η ένταξη στην ΕΕ

Snapshot Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Άγκυρα.

Η Τουρκία περιμένει 53 χρόνια για ένταξη στην ΕΕ, αλλά οι Βρυξέλλες δεν φαίνεται να επιθυμούν την ένταξή της στο άμεσο μέλλον.

Η τουρκική ηγεσία εκφράζει αδιαφορία για το τελικό αποτέλεσμα της ενταξιακής διαδικασίας, επισημαίνοντας ότι αν δεν γίνει η ένταξη, η ζημιά θα βαρύνει την Ευρώπη και όχι την Τουρκία.

Η Τουρκία αναζητά πλέον εναλλακτικές γεωπολιτικές ισορροπίες εκτός της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Snapshot powered by AI

Την πλήρη απομάκρυνση της Άγκυρας από τον παραδοσιακό στόχο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης επιβεβαιώνουν οι νέες δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος υποβάθμισε ανοιχτά τη σημασία της ενταξιακής διαδικασίας, ξεκαθαρίζοντας ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συνιστά πλέον προτεραιότητα για την τουρκική ηγεσία.

Σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera, ο Τούρκος πρόεδρος στάθηκε ιδιαίτερα στο ιστορικό βάθος των επαφών της χώρας του με το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, υπογραμμίζοντας ότι οι Βρυξέλλες κρατούν την Τουρκία σε αναμονή επί 53 χρόνια. «Η Ευρώπη δεν έχει εντάξει την Τουρκία εδώ και 53 χρόνια και δεν σκέφτεται να το κάνει ούτε από εδώ και πέρα. Εμείς πάντως δεν κλείσαμε την πόρτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πάντως, όπως έσπευσε να διευκρινίσει, η διάθεση της τουρκικής πλευράς δεν εμπεριέχει καμία αγωνία για το τελικό αποτέλεσμα των επαφών. «Σκεφτόμαστε να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν μας πάρουν, έχει καλώς, αν δεν μας πάρουν, επίσης έχει καλώς», σημείωσε με νόημα, αποτυπώνοντας την αδιαφορία με την οποία αντιμετωπίζει πλέον η Άγκυρα το ευρωπαϊκό της μέλλον.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ζημιά από ένα οριστικό ναυάγιο θα βαρύνει αποκλειστικά τους Ευρωπαίους και όχι τη χώρα του. «Η προτεραιότητά μας δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους λέμε συνεχώς ότι αυτοί θα είναι που θα χάσουν, όχι η Τουρκία», τόνισε, επαναλαμβάνοντας τη θέση ότι η χώρα αναζητά πλέον εναλλακτικές γεωπολιτικές ισορροπίες.

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