Καιρός: Με υψηλές θερμοκρασίες και βροχές το Σαββατοκύριακο - Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα

Snapshot Το τετραήμερο 18-21 Σεπτεμβρίου θα έχει ήπιες καιρικές συνθήκες με υψηλές θερμοκρασίες, που τοπικά φτάνουν έως τους 34°C.

Τοπικές βροχές θα εμφανιστούν κυρίως στη Μακεδονία το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα, με τα μεγαλύτερα ύψη υετού στη Δυτική και Ανατολική Μακεδονία.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά στο Αιγαίο, φτάνοντας κατά τόπους έως τα 6 μποφόρ και ριπές έως 96 χλμ./ώρα.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή σε περιοχές όπως Θεσσαλία, Ήπειρο και Πελοπόννησο, με μικρές διαφοροποιήσεις μεταξύ μοντέλων πρόγνωσης.

Δεν αναμένεται γενικευμένη μεταβολή του καιρού σε ολόκληρη τη χώρα, παρά μόνο τοπική αστάθεια στη βόρεια Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Με ήπιες καιρικές συνθήκες ξεκινά το τετραήμερο από την Παρασκευή έως και τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, ωστόσο μέσα στο Σαββατοκύριακο θα κάνουν την εμφάνισή τους τοπικές βροχές, κυρίως στη Μακεδονία. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν αισθητά στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τοπικά ακόμη και τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά την Παρασκευή (18/9) η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες μόνο παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά μέτριοι, με ένταση γύρω στα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και περίπου 3 μποφόρ στο Ιόνιο. Οι ριπές στο Αιγαίο θα μπορούν να φτάνουν περίπου τα 79 χλμ./ώρα.

Η θερμοκρασία, σύμφωνα με τη βασική εκτίμηση του ICON, θα αγγίξει τους 32°C στη Θεσσαλία, τους 31°C στη Δυτική Μακεδονία και τους 30°C στην Πελοπόννησο. Οι βροχές θα είναι ελάχιστες, με μικρά τοπικά ύψη υετού κυρίως στην Πελοπόννησο.

Το Σάββατο (19/9) η εικόνα θα αλλάξει ελαφρώς, καθώς αναμένονται περισσότερες βροχές στην Κεντρική Μακεδονία. Τα μεγαλύτερα τοπικά ύψη υετού εκτιμώνται κοντά στα 6,5 χιλιοστά, με την πιο αξιόλογη βροχόπτωση να εντοπίζεται μεταξύ 12:00 και 15:00.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα παραμείνουν γύρω στα 5 μποφόρ, με ριπές που μπορεί να φτάσουν τα 92 χλμ./ώρα. Η θερμοκρασία θα ανέβει έως τους 33°C στη Θεσσαλία, ενώ Ήπειρος και Δυτική Ελλάδα θα αγγίξουν περίπου τους 32°C.

Την Κυριακή οι άνεμοι θα ενισχυθούν περισσότερο, κυρίως στα πελάγη. Στο Αιγαίο η μέση ένταση θα φτάνει περίπου τα 6 μποφόρ, ενώ οι ριπές ενδέχεται να αγγίξουν τα 96 χλμ./ώρα.

Παράλληλα, οι πιο αξιόλογες βροχές θα εντοπίζονται στη Δυτική Μακεδονία, όπου τα τοπικά ύψη μπορεί να φτάσουν περίπου τα 17 χιλιοστά. Το εντονότερο διάστημα αναμένεται μεταξύ 15:00 και 18:00.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή, με 33°C σε Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο και Θεσσαλία.

Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου οι άνεμοι θα εξασθενήσουν ελαφρώς στο Αιγαίο, παραμένοντας ωστόσο κοντά στα 5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα φτάνουν περίπου τα 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει νέα άνοδο, με τη βασική εκτίμηση να δίνει έως και 34°C στη Θεσσαλία, 33°C στην Πελοπόννησο και 33°C στην Κεντρική Μακεδονία. Για τη Θεσσαλία, πάντως, το ECMWF δίνει χαμηλότερη τιμή, κοντά στους 31°C, ως εναλλακτικό σενάριο.

Οι περισσότερες βροχές τη Δευτέρα θα συγκεντρωθούν στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με τοπικά ύψη που μπορεί να φτάσουν περίπου τα 19 χιλιοστά. Η πιο έντονη φάση αναμένεται και πάλι τις απογευματινές ώρες, κυρίως μεταξύ 15:00 και 18:00.

Συνολικά, το τετραήμερο θα χαρακτηρίζεται από υψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένους ανέμους στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, χωρίς πάντως να διαφαίνεται γενικευμένη μεταβολή του καιρού σε ολόκληρη τη χώρα.

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