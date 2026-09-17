Λάρισα: Διασώθηκε ζαρκάδι που χτυπήθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο

Snapshot Ένα ζαρκάδι επτά μηνών τραυματίστηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο στην επαρχιακή οδό Κουτσόχερου–Δαμασίου και βρέθηκε από πολίτες.

Οι πολίτες ενημέρωσαν το Δασαρχείο Λάρισας, που απέστειλε δασοφύλακες για τη συλλογή και μεταφορά του ζώου σε κτηνιατρείο.

Το ζαρκάδι ήταν αφυδατωμένο, εξαντλημένο και είχε σοβαρό τραύμα στο δεξί άκρο, το οποίο αντιμετωπίστηκε με ανάταξη, ακινητοποίηση και ακτινολογικό έλεγχο.

Η διάσωση έγινε με τη συνεργασία πολιτών, υπαλλήλων Δασαρχείου και της ΑΝΙΜΑ. Snapshot powered by AI

Ένα τραυματισμένο ζαρκάδι μόλις επτά μηνών καταφέραν να διασώσουν πολίτες στην Λάρισα, οι οποίοι συνεργάστηκαν με τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με το tempo24.news, το μικρό ζώο, που είχε χτυπηθεί από διερχόμενο αυτοκίνητο, βρέθηκε από πολίτες στην επαρχιακή οδό Κουτσόχερου–Δαμασίου, οι οποίοι ενημέρωσαν το Δασαρχείο Λάρισας.

Αμέσως στο σημείο έφτασαν δασοφύλακες, οι οποίοι συνέλλεξαν το άγριο ζώο και το μετέφεραν για κτηνιατρική περίθαλψη.

Σύμφωνα με τους γιατρούς που εξέτασαν το άγριο ζώο, το ζαρκάδι ήταν αφυδατωμένο, εξαντλημένο και είχε τραυματιστεί σοβαρά στο δεξί του άκρο. Έγινε ανάταξη του εξαρθρώματος, ακινητοποίηση του άκρου, ακτινολογικός έλεγχος και χορηγήθηκε η αναγκαία υποστηρικτική και φαρμακευτική αγωγή.

Η διάσωση του ζαρκαδιού έγινε με τη συνεργασία των πολιτών που ενημέρωσαν για το συμβάν, των υπαλλήλων του Δασαρχείου Λάρισας, της ΑΝΙΜΑ που έδωσε οδηγίες για τη διαχείριση του συμβάντος, και των κτηνιάτρων που περιέθαλψαν το τραυματισμένο ζαρκάδι.

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