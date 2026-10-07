Κοινή δήλωση Ελλάδας–ΗΠΑ: Αγορά στρατιωτικού υλικού 3,5 δισ. ευρώ και ενίσχυση ενεργειακής συμμαχίας

Τι αναφέρει το κοινό ανακοινωθέν Ελλάδας – ΗΠΑ μετά την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα για τις αμυντικές δαπάνες, την ενέργεια, την εμπορική συνεργασία και τους πολιτιστικούς δεσμούς

Εύη Απολλωνάτου

Κοινή δήλωση Ελλάδας–ΗΠΑ: Αγορά στρατιωτικού υλικού 3,5 δισ. ευρώ και ενίσχυση ενεργειακής συμμαχίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η Ελλάδα και οι ΗΠΑ συμφώνησαν σε πωλήσεις στρατιωτικού υλικού αξίας 4 δισ. δολαρίων μέσω του προγράμματος Foreign Military Sales για την ενίσχυση της ελληνικής άμυνας.
  • Υπογράφηκε επιστολή προθέσεων για συνεργασία μεταξύ των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, με παραχώρηση τεθωρακισμένων οχημάτων Stryker στην Ελλάδα.
  • Οι δύο χώρες δεσμεύτηκαν να εμβαθύνουν τις ενεργειακές τους σχέσεις, αξιοποιώντας τη Σύμπραξη για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία και τον Κάθετο Διάδρομο Φυσικού Αερίου.
  • Ενισχύθηκε η συνεργασία σε θέματα καταπολέμησης τρομοκρατίας, παράνομης μετανάστευσης και επιβολής του νόμου.
  • Υπογράφηκε ανανέωση Μνημονίου Συνεργασίας για την Πολιτιστική Κληρονομιά και εγκαινιάστηκε το πρώτο έργο του Ταμείου Πρέσβεων των ΗΠΑ στην Ελλάδα.
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Στην εμβάθυνση των αμυντικών και ενεργειακών σχέσεων, την ενίσχυση του εμπορίου και των επενδύσεων και την προώθηση των πολιτιστικών δεσμών Ελλάδας – ΗΠΑ συμφώνησαν ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Μάρκο Ρούμπιο.

Συγκεκριμένα ανακοινώθηκαν πωλήσεις στρατιωτικού υλικού μέσω του προγράμματος Foreign Military Sales (FMS), ύψους 3,58 δισ. ευρώ (4 δισ. δολαρίων) για την υποστήριξη του αμυντικού σχεδιασμού της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου υπογράφηκε επιστολή προθέσεων για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα. Πιο αναλυτικά η Ελλάδα θα συμμετέχει στο Πρόγραμμα Κρατικής Συνεργασίας του Γραφείου Εθνοφρουράς των ΗΠΑ με την Πολιτεία της Φλόριντα και θα παραχωρηθούν στην Ελλάδα τεθωρακισμένα οχήματα Stryker.

Επιπλέον οι δύο πλευρές διευρύνουν τη συνεργασία σε θέματα καταπολέμησης τρομοκρατίας, αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και επιβολής του νόμου.

Στα ενεργειακά οι δύο χώρες συμφώνησαν να εμβαθύνουν τις ενεργειακές σχέσεις και να «χτίσουν» πάνω στη δυναμική της Υπουργικής Συνόδου της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC) του Νοεμβρίου 2025, του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου και της έρευνας υδρογονανθράκων. Τόνισαν τη σημασία της συνεργασίας στον ναυτιλιακό τομέα και υπέγραψαν συμφωνία για την πιστοποίηση Αμερικανών ναυτικών σε ελληνικά πλοία.

Αναλυτικά η Κοινή δήλωση Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τον έκτο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδος-ΗΠΑ:

Στις 7 Οκτωβρίου 2026, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης, και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Marco Rubio, προήδρευσαν του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ και αντάλλαξαν απόψεις επί ευρέος φάσματος διεθνών ζητημάτων.

Οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν τον σταθερό, διαχρονικό και βαθύ χαρακτήρα των διμερών σχέσεων, οι οποίες θεμελιώνονται στις κοινές δημοκρατικές αξίες και στον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργού Συμμάχου στο ΝΑΤΟ. Με γνώμονα τις κοινές τους προτεραιότητες, οι δύο πλευρές δεσμεύθηκαν να εμβαθύνουν τις αμυντικές σχέσεις, να ενισχύσουν το εμπόριο και τις επενδύσεις και να προωθήσουν τους πολιτιστικούς δεσμούς.

ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για περαιτέρω ενίσχυση της διαχρονικής συνεργασίας τους στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας. Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν πωλήσεις στρατιωτικού υλικού μέσω του προγράμματος Foreign Military Sales (FMS), ύψους 4 δισ. δολαρίων, προς υποστήριξη του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού της Ελλάδας και με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της διαλειτουργικότητας, καθώς και τη διερεύνηση μελλοντικών ευκαιριών συνεργασίας μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών, μεταξύ άλλων στον τομέα των καινοτόμων τεχνολογιών.Οι δύο πλευρές οριστικοποίησαν τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Πρόγραμμα Κρατικής Συνεργασίας (State Partnership Program) του Γραφείου Εθνοφρουράς των ΗΠΑ με την Πολιτεία της Φλόριντα και ενίσχυσαν τη διαλειτουργικότητα μέσω της παραχώρησης τεθωρακισμένων οχημάτων Stryker στην Ελλάδα. Αμφότερες οι πλευρές επαναβεβαίωσαν τη στρατηγική αξία της αμυντικής συνεργασίας τους για την επίτευξη τόσο των διμερών στόχων ασφάλειας όσο και αυτών του ΝΑΤΟ. Διεύρυναν τη συνεργασία στους τομείς της επιβολής του νόμου και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.

ρουμπιο-γεραπτεριτης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων. Αναγνώρισαν τη σημασία της οικονομικής ασφάλειας και προτίθενται να συνεργαστούν για την ενίσχυση του ελέγχου των επενδύσεων και τη θωράκιση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων που αφορούν κρίσιμες υποδομές.

Με δεδομένη τη συμμετοχή της Ελλάδας στην πρωτοβουλία Pax Silica, οι δύο πλευρές χαιρέτισαν την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της υπερνοημοσύνης (Super Intelligence), της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, της κυβερνοασφάλειας και των προηγμένων τεχνολογιών.

Υπογράμμισαν την περαιτέρω εμβάθυνση των ενεργειακών σχέσεων, αξιοποιώντας τη δυναμική της Υπουργικής Συνόδου της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC) του Νοεμβρίου 2025, του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου και της έρευνας υδρογονανθράκων. Τόνισαν τη σημασία της συνεργασίας στον ναυτιλιακό τομέα και υπέγραψαν συμφωνία για την πιστοποίηση Αμερικανών ναυτικών σε ελληνικά πλοία.

Μάρκο Ρούμπιο Γιώργος Γεραπετρίτης

Συνάντηση του Υπ. Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον ομόλογο του των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. 7 Οκτωβρίου 2026

Eurokinissi

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ

Οι δύο κυβερνήσεις υπέγραψαν επίσης την ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας για την Πολιτιστική Κληρονομιά, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την καταπολέμηση των δικτύων παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Επιπλέον, ανακοίνωσαν το πρώτο έργο στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Ταμείου Πρέσβεων των ΗΠΑ για τη Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preservation – AFCP), με στόχο την ανάδειξη των κοινών δημοκρατικών παραδόσεων.

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