Στο Μαξίμου ο Ρούμπιο - Συνάντηση με Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου μετά την ομιλία που εκφώνησε στην Πνύκα.

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