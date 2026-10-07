Στο Μαξίμου ο Ρούμπιο - Συνάντηση με Μητσοτάκη
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου μετά την ομιλία που εκφώνησε στην Πνύκα.
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