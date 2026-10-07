Στο Μαξίμου ο Ρούμπιο - Συνάντηση με Μητσοτάκη

Δημήτρης Μάνωλης

Στο Μαξίμου ο Ρούμπιο - Συνάντηση με Μητσοτάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου μετά την ομιλία που εκφώνησε στην Πνύκα.

[390129] ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΩΝ ΗΠΑ ΜΑΡΚΟ ΡΟΥΜΠΙΟ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)Eurokinissi

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Στο Μαξίμου ο Ρούμπιο - Συνάντηση με Μητσοτάκη

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