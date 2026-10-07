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Ύμνος στην αρχαία Ελλάδα, η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα, με φόντο την Ακρόπολη

Με φόντο την Ακρόπολη, ο Μάρκο Ρούμπιο απηύθυνε την ομιλία του από την Πνύκα μετά το πέρας του Στρατηγικού Διαλόγου - Αμέσως μετά μετέβη στο Μέγαρο Μαξίμου για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Εύη Απολλωνάτου

Ύμνος στην αρχαία Ελλάδα, η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα, με φόντο την Ακρόπολη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σε ομιλία του στον Ιερό Λόφο της Πνύκας, απέτισε φόρο τιμής στην Αρχαία Ελλάδα και την Αθηναϊκή Δημοκρατία, τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού, όπως υπογράμμισε.

Ειδικότερα, ανέδειξε την καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Σε αντίθεση με τα ερείπια άλλων πολιτισμών που έχουν χαθεί από τη ζωντανή μνήμη, η Ακρόπολη εξακολουθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια να ασκεί μοναδική επιρροή στη φαντασία του δυτικού κόσμου» υπογράμμισε.

Εν συνεχεία αναφέρθηκε στη «μυστικιστική δύναμη που ασκούν οι Έλληνες της αρχαιότητας φαίνεται πάνω στη μνήμη μας» επισημαίνοντας: «Μας καλούν να επιστρέφουμε σε αυτούς ξανά και ξανά».

Ο υπουργός Εξωτερικών συνέδεσε ακολούθως την την κληρονομιά της αρχαίας Ελλάδας με την ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Εδώ και 25 αιώνες ο Παρθενώνας στέκει όρθιος. Αυτοκρατορίες αναδύθηκαν και κατέρρευσαν κάτω από τη σκιά του», ανέφερε ο Ρούμπιο, προσθέτοντας ότι οι απόγονοι των ανθρώπων που τον έχτισαν, «οι γιοι της Αθήνας και της Ρώμης», μετέφεραν τον πολιτισμό τους μέχρι τις άκρες της Γης...

»Δυόμισι αιώνες μετά την ίδρυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας, στην άλλη άκρη του κόσμου από το σημείο όπου βρίσκομαι σήμερα, στέκομαι εδώ ως υπουργός Εξωτερικών αυτής της Δημοκρατίας και ως δισέγγονος εποίκων που έφτασαν στον Νέο Κόσμο από την Ισπανία...

»Κληρονομήσαμε από τους Ελληνες την πεποίθηση ότι το άγνωστο μπορεί να γίνει κατανοητό. Οτι υπάρχει μία τάξη στο Σύμπαν που διέπεται από θεμελιώδεις νόμους. Αυτό ήταν το θεμέλιο του νου. Επιστήμη, φιλοσοφία, ηθική, θρησκεία. Ενας κώδικας για το πώς πρέπει να ζουν οι άνθρωποι».

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η οφειλή της Αμερικής και συνολικά της Δύσης προς την αρχαία Ελλάδα είναι πολύ βαθύτερη από τους θεσμούς και τις πολιτικές ιδέες που κληροδότησε.

«Αυτά που οφείλουμε σε αυτόν τον τόπο, ως Αμερικανοί και ως άνθρωποι της Δύσης, είναι στην πραγματικότητα πολύ, πολύ βαθύτερα», ανέφερε.

Και συνέχισε λέγοντας ότι «αυτό που άνθισε εδώ, σε αυτόν τον τόπο, ήταν η δυτική επιθυμία να ανακαλύψει...», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην ομιλία του .

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