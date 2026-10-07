Ρούμπιο για καλώδιο: Ευαίσθητα ζητήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω διπλωματίας

«Κάποια από αυτά τα έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δε θα αναφερθώ σε ονόματα. Τόσο ευαίσθητα ζητήματα είναι ίσως καλύτερο να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας, όχι σε μία συνέντευξη τύπου»

Μάνος Χατζηγιάννης

Ρούμπιο για καλώδιο: Ευαίσθητα ζητήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω διπλωματίας
ΕΘΝΙΚΑ
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  • Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα σημαντικό σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή.
  • Ο Ρούμπιο απέφυγε να σχολιάσει δημόσια τις τουρκικές απαιτήσεις για άδεια σχετικά με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.
  • Τόνισε ότι ευαίσθητα ζητήματα ενεργειακών έργων που περιλαμβάνουν άλλες χώρες πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσω διπλωματίας και ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
  • Η ενεργειακή ασφάλεια συνδέεται με την εθνική ασφάλεια και η διασφάλισή της είναι κρίσιμη για την ανεξαρτησία των κρατών.
  • Ο Ρούμπιο επαίνεσε τον Έλληνα ΥΠΕΞ Γιώργο Γεραπετρίτη και την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τη συμβολή τους στη σταθερότητα και τη συνεργασία.
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Τον ρόλο της Ελλάδας ως απαραίτητο και σημαντικό σύμμαχο του ΝΑΤΟ, καθώς και πυλώνα σταθερότητας, αλλά και διασφάλισης της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή, εξήρε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, κατά τις κοινές δηλώσεις με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Ωστόσο ο κ.Ρούμπιο δεν θέλησε, να λάβει δημοσίως θέση όσον αφορά στις απαιτήσεις της Τουρκίας να της ζητηθεί άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών ερωτήθηκε ειδικότερα κατά πόσον η Ελλάδα μπορεί να υπολογίζει στη στήριξη των ΗΠΑ σε σημαντικά για την ενεργειακή ασφάλεια έργα εκτός από τον Κάθετο Διάδρομο, όπως οι γεωτρήσεις της Exxon Mobil και της Chevron, καθώς και η ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Αίγυπτο, αλλά και με την Κύπρο και το Ισραήλ.

«Λεπτές καταστάσεις που συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες»

Αφού τόνισε τη «μεγάλη αφοσίωση» των ΗΠΑ σε όλα τα έργα ενεργειακής ασφάλειας και επισήμανε ότι «τα γεγονότα μας υπενθυμίζουν πόσο σημαντική είναι η διαφοροποίηση των οδών ενέργειας», ο κ. Ρούμπιο σχολίασε: «Κάποια από αυτά τα έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δε θα αναφερθώ σε ονόματα. Τόσο ευαίσθητα ζητήματα είναι ίσως καλύτερο να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας, όχι σε μία συνέντευξη τύπου».

Δήλωσε στη συνέχεια ότι: «Θέλουμε να πετύχουν αυτά τα έργα, γιατί είναι προς το συμφέρον της ενεργειακής ασφάλειας» και πρόσθεσε: «Ευαίσθητα θέματα θέλουμε να αντιμετωπιστούν στα σωστά fora. Θέλουμε να είμαστε διαφανείς, αλλά ορισμένα πράγματα καλύτερα να μην αποτελούν αντικείμενο διαλόγου σε συνεντεύξεις τύπου», είπε.

Η ενεργειακή ασφάλεια συνδέεται με την εθνική ασφάλεια

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Ρούμπιο τόνισε ότι η ενεργειακή ασφάλεια συνδέεται με την εθνική ασφάλεια και αυτό γιατί δεν μπορούν οι χώρες να αντιμετωπίζουν μια κατάσταση όπου εάν διακοπεί ένα τμήμα ενέργειας τότε θα απειλούνται. «Απειλείται και η ικανότητα των εθνών-κρατών να ενεργούν προς το καλύτερο συμφέρον τους διακυβεύεται από την επιρροή που θα μπορούσε να έχει πάνω τους μία χώρα ή ένα αδίστακτο καθεστώς. Επομένως, είμαστε πολύ δεσμευμένοι σε όλους αυτούς τους διαδρόμους και σε όλες αυτές τις προσπάθειες, και η Ελλάδα είναι ένας εξαιρετικός εταίρος για να το κάνουμε αυτό. Έχουμε δεσμευτεί να επιτύχουν τα έργα αυτά και στη συνεργασία που έχουμε με την Ελλάδα για την ενεργειακή ασφάλεια, επειδή είναι προς το φυσικό εθνικό συμφέρον της Ελλάδας, αλλά είναι επίσης προς το δικό μας καθώς προωθεί την παγκόσμια ασφάλειας».

Ο κ. Ρούμπιο επαίνεσε το έργο του Έλληνα ΥΠΕΞ Γιώργου Γεραπετρίτη επισημαίνοντας ότι εργάζεται σκληρά για να προωθήσει τον διάλογο και τη σταθερότητα στον κόσμο ενώ σε ερώτηση σχετικά με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, είπε ότι κάνει εξαιρετική δουλειά.

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