Γκίλφοϊλ για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα: «Η σχέση Ελλάδας - ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη»

Με ανάρτησή της, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα υποδέχθηκε τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Γιάννης Φιλιππάκος

Γκίλφοϊλ για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα: «Η σχέση Ελλάδας - ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, υποδέχθηκε τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.
  • Ο Ρούμπιο ηγείται της αμερικανικής αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ.
  • Η επίσκεψη τονίζει τη δύναμη της συμμαχίας και τη δέσμευση για συνεργασία σε αμυντική συνεργασία, εμπόριο, επενδύσεις και ενέργεια.
  • Η πρέσβης δήλωσε ότι η εταιρική σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη.
  • Οι δύο χώρες συνεργάζονται για ένα πιο ασφαλές και ευημερούν μέλλον για τους λαούς τους και την ευρύτερη περιοχή.
Snapshot powered by AI

Μήνυμα για τη στενή συνεργασία Αθήνας και Ουάσιγκτον έστειλε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, καλωσορίζοντας στην Ελλάδα τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Ρούμπιο βρίσκεται στην Αθήνα επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ, με την πρέσβη των ΗΠΑ να υπογραμμίζει τη σημασία της επίσκεψής του για τις διμερείς σχέσεις.

«Καλώς ήρθες στην Αθήνα», έγραψε η Γκίλφοϊλ, προσθέτοντας ότι αποτελεί τιμή για την ίδια να υποδέχεται τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών στην Ελλάδα.

Όπως σημείωσε, η παρουσία του Ρούμπιο στην Αθήνα αναδεικνύει «τη δύναμη της συμμαχίας» των δύο χωρών και την κοινή τους δέσμευση για περαιτέρω συνεργασία σε βασικούς τομείς.

Στην ατζέντα βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η αμυντική συνεργασία, το εμπόριο και οι επενδύσεις, καθώς και η ενέργεια — τομείς τους οποίους η Γκίλφοϊλ συνέδεσε και με τις προτεραιότητες της κυβέρνησης Τραμπ.

«Η εταιρική σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι δύο χώρες εργάζονται από κοινού «για ένα ακόμη πιο ασφαλές και ευημερούν μέλλον» τόσο για τους λαούς τους όσο και για την ευρύτερη περιοχή.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΕΒ: Φόβοι για επενδυτικό κενό μετά το Ταμείο Ανάκαμψης – Τα «αγκάθια» της επόμενης ημέρας

07:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μετεγκατάσταση: Ποιοι μπορούν να πάρουν 10.000 ευρώ – Ανοίγει στις 14 Οκτωβρίου η πλατφόρμα

07:18LIFESTYLE

Μάικλ Ντάγκλας: Νέα αποκάλυψη μετά την Κάθλιν Τέρνερ – Η σχέση του με πρωταγωνίστρια του «Βασικού Ενστίκτου»

07:12LIFESTYLE

«Τραύμα είσαι ανοιχτό» η κόντρα Βίσση – Καρβέλα – «Ζήτησε 1,5 εκατ. ευρώ, απειλούσε», η απάντησή της και υπόσχεση ότι «Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει»

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μαρινάκης «έσβησε» τις φωτιές - Τι είπε για Δένδια και Άδωνι και τι απέφυγε να πει

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε σε ηλικία 102 ετών η Εύα Μαρί Σεντ – Η βραβευμένη με Όσκαρ πρωταγωνίστρια του Χίτσκοκ και του Καζάν

07:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Η γιατρός έκανε πλασμαφαίρεση και μέθη στην κόρη της» - Νέα μαρτυρία για τη μέθη

07:04ΚΟΣΜΟΣ

Επιχείρηση Plasma Echo: Πράκτορες του FBI του Μπάιντεν παρακολουθούσαν κρυφά τη σύζυγο και τον γιο του Τραμπ

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Ρούμπιο στην Αθήνα: Το διπλό στοίχημα και τα ηχηρά μηνύματα στο κρίσιμο γεωπολιτικό μομέντουμ

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Σε αστυνομικό κλοιό το κέντρο της Αθήνας λόγω Ρούμπιο: Απαγόρευση συγκεντρώσεων και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

06:38ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 3ΓΒ/2026: Πήρε ΦΕΚ η προκήρυξη για τις 97 μόνιμες προσλήψεις ΕΕΠ – Ο πίνακας με τις θέσεις – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκίλφοϊλ για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα: «Η σχέση Ελλάδας - ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη»

06:26ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (7/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έφτασαν οι Αρχές στο κύκλωμα κατά του e-ΕΦΚΑ με «εγκέφαλο» τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του - Η καταγγελία, η επεισοδιακή σύλληψη και ο «Mr Κωλοτούμπας»

06:18ΚΑΙΡΟΣ

Με λίγες αραιές νεφώσεις και με άνοδο της θερμοκρασίας η Τετάρτη – Αλλαγή του καιρού από Πέμπτη στα δυτικά

06:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το συγκινητικό «αντίο» του Μέσι στην εθνική Αργεντινής – Δάκρυα, αποθέωση και ένα τελευταίο γκολ

05:54ΚΟΣΜΟΣ

Παρουσία μακρόν η εκτόξευση του βαλλιστικού πυραύλου M51.3: «Για να είσαι ελεύθερος, πρέπει να σε φοβούνται»

05:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:28ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η Κρίστα Πάικ ανέκτησε τις αισθήσεις της και μιλά μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της – «Ιατρικά πρωτοφανής» η ανάρρωσή της

05:06WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 7 Οκτωβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:25LIFESTYLE

Η απάντηση Δημητρακόπουλου στην ανακοίνωση Καρβέλα: «Έχει πληρωθεί 300.000 ευρώ, όσα προβλέπονται»

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Μεγιστάνας και η σύζυγός του, καταβροχθίστηκαν από ζώα μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου τους - Ακέφαλες οι σοροί τους

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έφτασαν οι Αρχές στο κύκλωμα κατά του e-ΕΦΚΑ με «εγκέφαλο» τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του - Η καταγγελία, η επεισοδιακή σύλληψη και ο «Mr Κωλοτούμπας»

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Συνούλη: Αυτή είναι η σύζυγος του Φίλιππου Καμπούρη που συνελήφθη για απάτη εκατομμυρίων κατά του ΕΦΚΑ - Ο γάμος το 2012 και το εγκεφαλικό του Καμπούρη το 2020

05:28ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η Κρίστα Πάικ ανέκτησε τις αισθήσεις της και μιλά μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της – «Ιατρικά πρωτοφανής» η ανάρρωσή της

21:23ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Αρναούτογλου: Πότε αλλάζει ξανά ο καιρός - Έρχεται νέα επιδείνωση τις επόμενες ημέρες

23:13ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (8/10)

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Σε αστυνομικό κλοιό το κέντρο της Αθήνας λόγω Ρούμπιο: Απαγόρευση συγκεντρώσεων και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

20:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φίλιππος Καμπούρης: Στην Οικονομική Αστυνομία πασίγνωστοι τραγουδιστές – Τους ασφάλιζε στα χαρτιά, αλλά δεν κατέβαλλε εισφορές στον ΕΦΚΑ

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε σχολική εκδρομή: Πνίγηκαν 8 μαθητές - Σκληρά πλάνα από τις προσπάθειες ανάνηψης

06:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το συγκινητικό «αντίο» του Μέσι στην εθνική Αργεντινής – Δάκρυα, αποθέωση και ένα τελευταίο γκολ

07:12LIFESTYLE

«Τραύμα είσαι ανοιχτό» η κόντρα Βίσση – Καρβέλα – «Ζήτησε 1,5 εκατ. ευρώ, απειλούσε», η απάντησή της και υπόσχεση ότι «Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει»

06:38ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 3ΓΒ/2026: Πήρε ΦΕΚ η προκήρυξη για τις 97 μόνιμες προσλήψεις ΕΕΠ – Ο πίνακας με τις θέσεις – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

21:52ΕΘΝΙΚΑ

Μάρκο Ρούμπιο: Τι θα πει στην Πνύκα αύριο - Η αναφορά στην Ελλάδα ως γενέτειρα της Δύσης και τη Χριστιανοσύνη - Η έκκληση για την υπεράσπιση του Δυτικού Πολιτισμού

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Ρούμπιο στην Αθήνα: Το διπλό στοίχημα και τα ηχηρά μηνύματα στο κρίσιμο γεωπολιτικό μομέντουμ

21:04ΚΟΣΜΟΣ

Ο υδραυλικός, serial killer της Βαρσοβίας συνελήφθη στο μπαλκόνι: Θύμα δολοφονήθηκε σε ανοιχτή ακρόαση

19:11LIFESTYLE

Δημητρακόπουλος για Βίσση-Καρβέλα: «Όσο είμαι δικηγόρος, οι διαφορές θα λυθούν εκτός δικαστηρίου»

23:48ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ σε έπαυλη 1,7 εκατ. δολαρίων: Στέλεχος ασφαλιστικής σκότωσε τη σύζυγο και την κόρη του, πριν αυτοκτονήσει

18:39ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Βινίσιους σκοτώθηκε σε αεροπορικό και παίζει σωσίας του» - Η τρελή θεωρία συνωμοσίας για τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ