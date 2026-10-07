Γκίλφοϊλ για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα: «Η σχέση Ελλάδας - ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη»

Snapshot Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, υποδέχθηκε τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.

Ο Ρούμπιο ηγείται της αμερικανικής αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ.

Η επίσκεψη τονίζει τη δύναμη της συμμαχίας και τη δέσμευση για συνεργασία σε αμυντική συνεργασία, εμπόριο, επενδύσεις και ενέργεια.

Η πρέσβης δήλωσε ότι η εταιρική σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη.

Οι δύο χώρες συνεργάζονται για ένα πιο ασφαλές και ευημερούν μέλλον για τους λαούς τους και την ευρύτερη περιοχή. Snapshot powered by AI

Μήνυμα για τη στενή συνεργασία Αθήνας και Ουάσιγκτον έστειλε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, καλωσορίζοντας στην Ελλάδα τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Ρούμπιο βρίσκεται στην Αθήνα επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ, με την πρέσβη των ΗΠΑ να υπογραμμίζει τη σημασία της επίσκεψής του για τις διμερείς σχέσεις.

«Καλώς ήρθες στην Αθήνα», έγραψε η Γκίλφοϊλ, προσθέτοντας ότι αποτελεί τιμή για την ίδια να υποδέχεται τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών στην Ελλάδα.

Όπως σημείωσε, η παρουσία του Ρούμπιο στην Αθήνα αναδεικνύει «τη δύναμη της συμμαχίας» των δύο χωρών και την κοινή τους δέσμευση για περαιτέρω συνεργασία σε βασικούς τομείς.

Στην ατζέντα βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η αμυντική συνεργασία, το εμπόριο και οι επενδύσεις, καθώς και η ενέργεια — τομείς τους οποίους η Γκίλφοϊλ συνέδεσε και με τις προτεραιότητες της κυβέρνησης Τραμπ.

«Η εταιρική σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι δύο χώρες εργάζονται από κοινού «για ένα ακόμη πιο ασφαλές και ευημερούν μέλλον» τόσο για τους λαούς τους όσο και για την ευρύτερη περιοχή.