Μάρκο Ρούμπιο: Τι θα πει στην Πνύκα αύριο - Η αναφορά στην Ελλάδα και τη Χριστιανοσύνη

Ο Υπουργός Rubio θα εκφωνήσει ομιλία από τη γενέτειρα του δυτικού πολιτισμού, όπου θα καλέσει τόσο τους Αμερικανούς όσο και τους Ευρωπαίους να ενωθούν σε μια μεγάλη ανανέωση του δυτικού πνεύματος

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Μάρκο Ρούμπιο: Τι θα πει στην Πνύκα αύριο - Η αναφορά στην Ελλάδα και τη Χριστιανοσύνη
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  • Ο Μάρκο Ρούμπιο θα εκφωνήσει ομιλία στην Αθήνα, μπροστά από την Ακρόπολη, με θέμα την υπεράσπιση του δυτικού πολιτισμού.
  • Η ομιλία θα τονίσει την κληρονομιά της δυτικής κουλτούρας από την αρχαία Ελλάδα, τη Ρώμη, τη Χριστιανοσύνη και την ίδρυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας.
  • Ο Ρούμπιο θα υπογραμμίσει τις αξίες της περιέργειας, του θάρρους και της φιλοδοξίας ως θεμέλια της Δύσης, που σήμερα παραμελούνται.
  • Θα καλέσει τις ΗΠΑ και τους ευρωπαίους συμμάχους να ενωθούν για να υπερασπιστούν την κοινή τους κληρονομιά και να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό μεταξύ μεγάλων δυνάμεων.
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Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Ντίλαν Τζόνσον μιλώντας στο Breitbart News και στον Matt Boyle τόνισε ότι ο υπουργός Μάρκο Ρούμπιο θα εκφωνήσει αύριο μια σημαντική ομιλία στην Αθήνα, στην Ελλάδα, μπροστά από την Ακρόπολη, με επίκεντρο την υπεράσπιση του δυτικού πολιτισμού.

Όπως τόνισε ο Τζόνσον «Αύριο το βράδυ, ο Υπουργός Rubio θα εκφωνήσει ομιλία από τη γενέτειρα του δυτικού πολιτισμού, όπου θα καλέσει τόσο τους Αμερικανούς όσο και τους Ευρωπαίους να ενωθούν σε μια μεγάλη ανανέωση του δυτικού πνεύματος - μια κληρονομιά που εκτείνεται από την Αθήνα και τη Ρώμη, μέσω της Χριστιανοσύνης, έως την ίδρυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Με φόντο την Ακρόπολη, ο υπουργός Ρούμπιο θα ανατρέξει στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας ως την πρώτη πλήρη έκφραση των ιδιοτήτων που θα καθόριζαν τη Δύση: περιέργεια, θάρρος, φιλοδοξία και ένα ακατάπαυστο πνεύμα εξερεύνησης και ανακάλυψης του άγνωστου.

Θα προειδοποιήσει ότι μεγάλο μέρος του πολιτισμού μας έχει ξεχάσει αυτές τις ουσιώδεις αρετές και θα παροτρύνει τους συμμάχους μας σε ολόκληρη τη Δύση να ενωθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να απορρίψουν την παρακμή, να υπερασπιστούν την κοινή μας κληρονομιά και να αντιμετωπίσουν από κοινού μια νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.»

Σημαντική εξέλιξη στην επίσκεψη του Ρούμπιο στην Ελλάδα!

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