Συλλαλητήριο κατά Ρούμπιο: Η Αστυνομία σταμάτησε την πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία - Εικόνες

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν σταματήσει την πορεία στο ύψος της Βουλής

Σωτήρης Σκουλούδης

Συλλαλητήριο κατά Ρούμπιο: Η Αστυνομία σταμάτησε την πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία - Εικόνες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Αστυνομικές δυνάμεις σταμάτησαν την πορεία του αντιαμερικανικού συλλαλητηρίου στο ύψος της Βουλής, εμποδίζοντας την πρόσβαση προς την αμερικανική πρεσβεία.
  • Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στα Προπύλαια και κατευθύνθηκαν προς το Σύνταγμα, όπου βρήκαν αποκλεισμένο τον δρόμο προς τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας.
  • Οι πολιτικοί Ευκλείδης Τσακαλώτος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης και Πάνος Σκουρλέτης βρίσκονται στο σημείο και ζητούν να επιτραπεί η συνέχιση της πορείας.
  • Διαπραγματεύσεις μεταξύ των εκπροσώπων της κινητοποίησης και της Αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς να έχει αποφασιστεί αν θα ανοίξει ο δρόμος.
  • Η κινητοποίηση περιλαμβάνει φοιτητικούς συλλόγους, σωματεία, συνδικάτα και πολιτικές οργανώσεις, ενώ ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.
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Φραγμό έχουν στήσει αστυνομικές δυνάμεις στο ύψος της Βουλής, εμποδίζοντας την πορεία του αντιαμερικανικού συλλαλητηρίου κατά της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο προς την αμερικανική πρεσβεία.

Οι διαδηλωτές, που είχαν συγκεντρωθεί νωρίτερα στα Προπύλαια με αφορμή την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ έφτασαν στο Σύνταγμα, όπου βρήκαν μπροστά τους τις αστυνομικές δυνάμεις που είχαν αποκλείσει τη διέλευση προς τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας.

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Πηγή: Newsbomb

Στο σημείο βρίσκονται ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης και ο Πάνος Σκουρλέτης, οι οποίοι ζητούν να επιτραπεί η συνέχιση της πορείας προς την αμερικανική πρεσβεία.

silalitirio.jpg

Πηγή: Newsbomb

Αυτή την ώρα βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με την Αστυνομία, με τους εκπροσώπους της κινητοποίησης να επιμένουν ότι πρέπει να ανοίξει ο δρόμος ώστε οι διαδηλωτές να συνεχίσουν την πορεία τους.

silalitirio-5.jpg

Πηγή: Newsbomb

Το κλίμα παραμένει τεταμένο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ξεκαθαρίσει αν οι αστυνομικές δυνάμεις θα επιτρέψουν τελικά τη διέλευση.

silalitirio-3.jpg

Πηγή: Newsbomb

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται με τη συμμετοχή φοιτητικών συλλόγων, σωματείων, συνδικάτων και πολιτικών οργανώσεων, ενώ στο κέντρο της Αθήνας παραμένουν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκτροπές της κυκλοφορίας.

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