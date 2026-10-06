Παρέμβαση Ρούμπιο για την πανώλη στη Σιβηρία: Απαιτεί απόλυτη διαφάνεια από τη Ρωσία

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών ζητά καθαρές απαντήσεις από τη Μόσχα, την ώρα που ο ΠΟΥ υποβαθμίζει τον κίνδυνο και το Κρεμλίνο κάνει λόγο για «πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας»

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Παρέμβαση Ρούμπιο για την πανώλη στη Σιβηρία: Απαιτεί απόλυτη διαφάνεια από τη Ρωσία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε από τη Ρωσία πλήρη διαφάνεια για τον θάνατο ερευνήτριας στο κέντρο μελέτης της πανώλης στη Σιβηρία.
  • Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία στη Ρωσία και την Ευρώπη χαμηλό και παρακολουθεί στενά την κατάσταση.
  • Η Ρωσία αρνείται ότι ο θάνατος οφείλεται σε εργαστηριακό ατύχημα και αναφέρει ότι η αιτία είναι «πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας».
  • Περίπου 200 στενές επαφές της εκλιπούσας αξιολογήθηκαν και δεν παρουσιάζουν συμπτώματα πανώλης, ενώ ανιχνεύθηκαν λοιμώξεις γρίπης και Covid-19.
  • Η κυβέρνηση των ΗΠΑ παρακολουθεί σοβαρά την υπόθεση και δηλώνει έτοιμη να παράσχει βοήθεια στη Ρωσία.
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Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κάλεσε τη Ρωσία να επιδείξει ξεκάθαρη διαφάνεια σχετικά με τον θάνατο της ερευνήτριας στο κέντρο μελέτης της πανώλης στη Σιβηρία. Η αυστηρή δήλωση έρχεται στη σκιά των αντικρουόμενων πληροφοριών που διακινεί η Μόσχα καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, τροφοδοτώντας τη διεθνή ανησυχία για τους πραγματικούς κινδύνους που κρύβει το περιστατικό.

Φτάνοντας την Τρίτη στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας, ο Αμερικανός διπλωμάτης δεν άφησε περιθώρια παρερμηνειών. Τόνισε ότι η ρωσική πλευρά οφείλει να μοιραστεί άμεσα τα δεδομένα της με τον υπόλοιπο κόσμο. Η παρέμβασή του καταγράφεται μόλις ένα 24ωρο αφότου η εθνική υπηρεσία υγείας της Ρωσίας διέψευσε κατηγορηματικά τις αναφορές τοπικών αξιωματούχων. Οι αρχικές διαρροές έκαναν λόγο για θάνατο εξαιτίας εργαστηριακού ατυχήματος με το βακτήριο της πανώλης την 1η ή 2η Οκτωβρίου. Οι ίδιες αναφορές περιέγραφαν την επιβολή έκτακτων μέτρων σε πολλαπλές υγειονομικές δομές.

Καθησυχαστικός ο ΠΟΥ

Την ίδια ώρα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιχειρεί να ρίξει τους τόνους. Η υπηρεσία του ΟΗΕ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία στη Ρωσία και την Ευρώπη θεωρείται χαμηλός. Ο εκπρόσωπος του οργανισμού, Κρίστιαν Λιντμάιερ, μιλώντας από την έδρα στη Γενεύη, εξήγησε ότι τα διαθέσιμα στοιχεία υποδεικνύουν έναν κίνδυνο μέτριο έως χαμηλό για την περιοχή του Ιρκούτσκ, χαμηλό για τη Ρωσική Ομοσπονδία στο σύνολό της και εξαιρετικά χαμηλό για την ευρωπαϊκή ζώνη του ΠΟΥ.

Ο Λιντμάιερ επιβεβαίωσε ότι οι ρωσικές αρχές έχουν ήδη εντοπίσει όλους τους ανθρώπους που ήρθαν σε επαφή με την 28χρονη Ντάρια Σιπίλοβα πριν καταλήξει. Κανένας από αυτούς δεν παρουσιάζει μέχρι στιγμής συμπτώματα της νόσου. Η εκλιπούσα εργαζόταν στο Ινστιτούτο Κατά της Πανώλης του Ιρκούτσκ. Πρόκειται για μια εγκατάσταση στην καρδιά της Σιβηρίας, όπου η πανώλη ενδημεί με φυσικό τρόπο στους πληθυσμούς των άγριων ζώων.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, η ασθένεια της άτυχης γυναίκας παρουσιάστηκε αρχικά ως μια τυπική οξεία αναπνευστική ιογενής λοίμωξη. Κι όμως, οι ρωσικές αρχές ερευνούν πλέον επισήμως αν ο θάνατός της προκλήθηκε από πνευμονική πανώλη. Ο ΠΟΥ παρακολουθεί στενά την κατάσταση και δηλώνει έτοιμος να συνδράμει τη Μόσχα, εφόσον ζητηθεί τεχνική βοήθεια.

Η ρωσική υπηρεσία Rospotrebnadzor υποβάθμισε με ένταση τη Δευτέρα τις δηλώσεις περιφερειακών αξιωματούχων, πολλές από τις οποίες εξαφανίστηκαν αστραπιαία από τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Οι επίμαχες αναρτήσεις ανέφεραν πως η Σιπίλοβα πέθανε αφού μολύνθηκε κατά τη διάρκεια ατυχήματος εντός του εργαστηρίου. Η Μόσχα αντιτείνει ότι δεν υπήρξε ποτέ τέτοια διάγνωση. Αποδίδει την απώλεια σε «πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας», μια διατύπωση που υποδηλώνει ότι οι θεράποντες ιατροί αδυνατούν να ταυτοποιήσουν το μικρόβιο που την κατέβαλε τόσο γρήγορα.

Η 28χρονη κατέληξε σε νοσοκομείο του Ιρκούτσκ, δύο μόλις ημέρες μετά την εκδήλωση της νόσου. Το Κέντρο Ιατρικής Βοήθειας και Διάσωσης, ένα ειδικό νοσοκομείο λοιμωδών νοσημάτων στην πόλη Σελέχοφ, τέθηκε αμέσως μετά σε καθεστώς μερικής καραντίνας. Εκεί μεταφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν περίπου 200 στενές επαφές της. Οι αρχές ωστόσο απορρίπτουν τα ρεπορτάζ που ήθελαν και άλλα νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής να μπαίνουν σε καθεστώς υγειονομικού αποκλεισμού.

Όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα από τη Rospotrebnadzor, η ανάλυση των δειγμάτων της Σιπίλοβα δεν αποκάλυψε μικροοργανισμούς που να σχετίζονται με την εργασία της, η οποία περιλάμβανε τη διαχείριση άκρως επικίνδυνων παθογόνων. Την Τρίτη η υπηρεσία ενημέρωσε πως πολλές στενές επαφές επέστρεψαν οριστικά στα σπίτια τους. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντοπίστηκαν απλώς κάποιες λοιμώξεις γρίπης και μερικά κρούσματα Covid-19.

Την προσοχή της Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Μιλώντας στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνησή του εστιάζει στην υπόθεση. «Το εξετάζουμε πολύ σοβαρά, μόλις το πληροφορηθήκαμε», τόνισε χαρακτηριστικά. «Το λένε πνευμονία. Και την πνευμονία, ξέρετε, πριν από χρόνια μπορούσες να τη θεραπεύσεις πιο εύκολα. Τα μικρόβια έχουν δυναμώσει δυσανάλογα. Αλλά εμείς θα τους βοηθήσουμε».

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