Συναγερμός στη Σιβηρία: Μαιευτήριο εξετάζει εγκύους για πανώλη μετά τον θάνατο ερευνήτριας

Snapshot Μαιευτήριο στην περιοχή Ιρκούτσκ της Σιβηρίας υποβάλλει εγκύους σε εξετάσεις για πανώλη μετά τον θάνατο ερευνήτριας του τοπικού Ινστιτούτου Κατά της Πανώλης.

Ο θάνατος της 28χρονης Ντάρια Σιπίλοβα προκάλεσε ανησυχία, αλλά οι ρωσικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει δημόσια ότι προσβλήθηκε από πανώλη.

Το Αστικό Περιγεννητικό Κέντρο Ιρκούτσκ εφαρμόζει αυστηρούς περιορισμούς, όπως υποχρεωτική χρήση μάσκας και απαγόρευση επισκεπτών εκτός εγκύων.

Το νοσοκομείο του Σελέχοφ τέθηκε σε καραντίνα και 189 άτομα που είχαν επαφή με τη Σιπίλοβα βρίσκονται υπό ιατρική παρακολούθηση.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαιώνει πως όλες οι επαφές της Σιπίλοβα είναι χωρίς συμπτώματα και ζητά περισσότερα δεδομένα από τη Ρωσία για τις συνθήκες θανάτου. Snapshot powered by AI

Ένα μαιευτήριο στην περιοχή του Ιρκούτσκ της Σιβηρίας ξεκίνησε να υποβάλλει εγκύους σε εξετάσεις για πιθανή έκθεση σε πανώλη, σύμφωνα με τους Moscow Times. Ταυτόχρονα, η διοίκηση επέβαλε αυστηρούς περιορισμούς στους επισκέπτες, ύστερα από τον θάνατο μιας υπαλλήλου του τοπικού Ινστιτούτου κατά της Πανώλης.

Υπενθυμίζεται ότι η 28χρονη Ντάρια Σιπίλοβα, εργαζόμενη στο εν λόγω ινστιτούτο, έχασε τη ζωή της την περασμένη εβδομάδα, αφού νοσηλεύτηκε με συμπτώματα πνευμονίας στην κοντινή πόλη Σελέχοφ. Ο θάνατός της πυροδότησε έντονους φόβους στην τοπική κοινωνία για ενδεχόμενο ξέσπασμα της νόσου. Οι ρωσικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει δημόσια μέχρι στιγμής ότι η ασθενής είχε προσβληθεί από το βακτήριο.

Αυστηρά μέτρα στους διαδρόμους του μαιευτηρίου

Η μπλόγκερ Ουλιάνα Γκαβριούνινα δήλωσε ότι το προσωπικό του Αστικού Περιγεννητικού Κέντρου του Ιρκούτσκ τής έδωσε να συμπληρώσει ένα «Ερωτηματολόγιο Ύποπτου Κρούσματος Πανώλης» όταν έφτασε για προγραμματισμένη εξέταση στις 5 Οκτωβρίου. Το έγγραφο περιελάμβανε λεπτομερείς ερωτήσεις για συμπτώματα, πιθανές επαφές με ασθενείς ή πρόσφατες αφίξεις από το εξωτερικό.

Το κέντρο έχει απαγορεύσει αυστηρά την είσοδο σε οποιονδήποτε πλην των εγκύων από την περασμένη Παρασκευή. Η Γκαβριούνινα ανέφερε ότι οι νοσηλευτές τής μέτρησαν τη θερμοκρασία και της ζήτησαν να δείξει τη γλώσσα της κατά την άφιξή της. Το ιατρικό προσωπικό φέρεται να επικαλέστηκε ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες σχετικά με μια απροσδιόριστη λοίμωξη για να δικαιολογήσει τους σαρωτικούς περιορισμούς. Η διοίκηση εισήγαγε άμεσα την υποχρεωτική χρήση μάσκας και απαγόρευσε προσωρινά την παρουσία των συντρόφων κατά τη διάρκεια των τοκετών.

Το μυστήριο της μόλυνσης και η μαζική καραντίνα

Ανεπιβεβαίωτες αναφορές αφήνουν να εννοηθεί ότι η Σιπίλοβα μολύνθηκε κατά τη διάρκεια επαγγελματικού ταξιδιού στη γειτονική δημοκρατία της Μπουργιατίας. Μια δεύτερη εκδοχή αναφέρει πως έσπασε κατά λάθος έναν δοκιμαστικό σωλήνα που περιείχε το βακτήριο της πανώλης μέσα στο εργαστήριο. Καμία από τις δύο θεωρίες δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από τη Μόσχα. Το νοσοκομείο του Σελέχοφ τέθηκε σε καθεστώς καραντίνας. Σύμφωνα με αναφορές των προηγούμενων ημερών, 189 άτομα που είχαν έρθει σε επαφή με τη Σιπίλοβα τέθηκαν υπό ιατρική παρακολούθηση.

Η παρέμβαση του Κρεμλίνου και η αντίδραση του ΠΟΥ

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ κάλεσε τη Δευτέρα τους Ρώσους πολίτες να αγνοήσουν εντελώς τις φήμες για πιθανό ξέσπασμα. Ζήτησε από τον πληθυσμό να βασίζεται αποκλειστικά στις επίσημες ανακοινώσεις της ρυθμιστικής αρχής προστασίας καταναλωτών και δημόσιας υγείας Rospotrebnadzor. Η ρωσική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι η κατάσταση της δημόσιας υγείας στην ευρύτερη περιοχή του Ιρκούτσκ παραμένει σταθερή, ύστερα από τη διεξαγωγή σχετικής έρευνας.

Κι όμως, το Καζακστάν, το Κιργιστάν και το Ουζμπεκιστάν έχουν ήδη ενισχύσει τα προληπτικά μέτρα στα σύνορά τους λόγω των δημοσιευμάτων. Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ παρακολουθεί στενά τις πληροφορίες σχετικά με το ύποπτο ρωσικό κρούσμα. Όπως ανακοινώθηκε την Τρίτη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επεσήμανε ότι οι ρωσικές αρχές εντόπισαν όλες τις επαφές της Σιπίλοβα και κανείς δεν εμφανίζει το παραμικρό σύμπτωμα. Ο οργανισμός ζήτησε άμεσα περισσότερα δεδομένα από τη Ρωσία για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου της ερευνήτριας.

Η πανώλη προκαλείται από το βακτήριο Yersinia pestis, το οποίο κυκλοφορεί σε μικρά θηλαστικά και στους ψύλλους τους. Οι άνθρωποι μολύνονται κυρίως μέσω τσιμπήματος από ψύλλους ή από άμεση επαφή με μολυσμένα ζώα και ιστούς. Η βουβωνική πανώλη προκαλεί επώδυνους, διογκωμένους λεμφαδένες και σπάνια μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αντίθετα, η πνευμονική μορφή της νόσου προσβάλλει τους πνεύμονες και μεταδίδεται ταχύτατα μέσω των σταγονιδίων της αναπνοής κατά τη στενή επαφή.

Διαβάστε επίσης