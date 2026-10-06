Συναγερμός στη Σιβηρία: Μαιευτήριο εξετάζει εγκύους για πανώλη μετά τον θάνατο ερευνήτριας

Μαζική καραντίνα, τα αυστηρά μέτρα και παρέμβαση του Κρεμλίνου μετά το κρούσμα πανώλης

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Συναγερμός στη Σιβηρία: Μαιευτήριο εξετάζει εγκύους για πανώλη μετά τον θάνατο ερευνήτριας
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μαιευτήριο στην περιοχή Ιρκούτσκ της Σιβηρίας υποβάλλει εγκύους σε εξετάσεις για πανώλη μετά τον θάνατο ερευνήτριας του τοπικού Ινστιτούτου Κατά της Πανώλης.
  • Ο θάνατος της 28χρονης Ντάρια Σιπίλοβα προκάλεσε ανησυχία, αλλά οι ρωσικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει δημόσια ότι προσβλήθηκε από πανώλη.
  • Το Αστικό Περιγεννητικό Κέντρο Ιρκούτσκ εφαρμόζει αυστηρούς περιορισμούς, όπως υποχρεωτική χρήση μάσκας και απαγόρευση επισκεπτών εκτός εγκύων.
  • Το νοσοκομείο του Σελέχοφ τέθηκε σε καραντίνα και 189 άτομα που είχαν επαφή με τη Σιπίλοβα βρίσκονται υπό ιατρική παρακολούθηση.
  • Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαιώνει πως όλες οι επαφές της Σιπίλοβα είναι χωρίς συμπτώματα και ζητά περισσότερα δεδομένα από τη Ρωσία για τις συνθήκες θανάτου.
Snapshot powered by AI

Ένα μαιευτήριο στην περιοχή του Ιρκούτσκ της Σιβηρίας ξεκίνησε να υποβάλλει εγκύους σε εξετάσεις για πιθανή έκθεση σε πανώλη, σύμφωνα με τους Moscow Times. Ταυτόχρονα, η διοίκηση επέβαλε αυστηρούς περιορισμούς στους επισκέπτες, ύστερα από τον θάνατο μιας υπαλλήλου του τοπικού Ινστιτούτου κατά της Πανώλης.

Υπενθυμίζεται ότι η 28χρονη Ντάρια Σιπίλοβα, εργαζόμενη στο εν λόγω ινστιτούτο, έχασε τη ζωή της την περασμένη εβδομάδα, αφού νοσηλεύτηκε με συμπτώματα πνευμονίας στην κοντινή πόλη Σελέχοφ. Ο θάνατός της πυροδότησε έντονους φόβους στην τοπική κοινωνία για ενδεχόμενο ξέσπασμα της νόσου. Οι ρωσικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει δημόσια μέχρι στιγμής ότι η ασθενής είχε προσβληθεί από το βακτήριο.

Αυστηρά μέτρα στους διαδρόμους του μαιευτηρίου

Η μπλόγκερ Ουλιάνα Γκαβριούνινα δήλωσε ότι το προσωπικό του Αστικού Περιγεννητικού Κέντρου του Ιρκούτσκ τής έδωσε να συμπληρώσει ένα «Ερωτηματολόγιο Ύποπτου Κρούσματος Πανώλης» όταν έφτασε για προγραμματισμένη εξέταση στις 5 Οκτωβρίου. Το έγγραφο περιελάμβανε λεπτομερείς ερωτήσεις για συμπτώματα, πιθανές επαφές με ασθενείς ή πρόσφατες αφίξεις από το εξωτερικό.

Το κέντρο έχει απαγορεύσει αυστηρά την είσοδο σε οποιονδήποτε πλην των εγκύων από την περασμένη Παρασκευή. Η Γκαβριούνινα ανέφερε ότι οι νοσηλευτές τής μέτρησαν τη θερμοκρασία και της ζήτησαν να δείξει τη γλώσσα της κατά την άφιξή της. Το ιατρικό προσωπικό φέρεται να επικαλέστηκε ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες σχετικά με μια απροσδιόριστη λοίμωξη για να δικαιολογήσει τους σαρωτικούς περιορισμούς. Η διοίκηση εισήγαγε άμεσα την υποχρεωτική χρήση μάσκας και απαγόρευσε προσωρινά την παρουσία των συντρόφων κατά τη διάρκεια των τοκετών.

Το μυστήριο της μόλυνσης και η μαζική καραντίνα

Ανεπιβεβαίωτες αναφορές αφήνουν να εννοηθεί ότι η Σιπίλοβα μολύνθηκε κατά τη διάρκεια επαγγελματικού ταξιδιού στη γειτονική δημοκρατία της Μπουργιατίας. Μια δεύτερη εκδοχή αναφέρει πως έσπασε κατά λάθος έναν δοκιμαστικό σωλήνα που περιείχε το βακτήριο της πανώλης μέσα στο εργαστήριο. Καμία από τις δύο θεωρίες δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από τη Μόσχα. Το νοσοκομείο του Σελέχοφ τέθηκε σε καθεστώς καραντίνας. Σύμφωνα με αναφορές των προηγούμενων ημερών, 189 άτομα που είχαν έρθει σε επαφή με τη Σιπίλοβα τέθηκαν υπό ιατρική παρακολούθηση.

Η παρέμβαση του Κρεμλίνου και η αντίδραση του ΠΟΥ

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ κάλεσε τη Δευτέρα τους Ρώσους πολίτες να αγνοήσουν εντελώς τις φήμες για πιθανό ξέσπασμα. Ζήτησε από τον πληθυσμό να βασίζεται αποκλειστικά στις επίσημες ανακοινώσεις της ρυθμιστικής αρχής προστασίας καταναλωτών και δημόσιας υγείας Rospotrebnadzor. Η ρωσική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι η κατάσταση της δημόσιας υγείας στην ευρύτερη περιοχή του Ιρκούτσκ παραμένει σταθερή, ύστερα από τη διεξαγωγή σχετικής έρευνας.

Κι όμως, το Καζακστάν, το Κιργιστάν και το Ουζμπεκιστάν έχουν ήδη ενισχύσει τα προληπτικά μέτρα στα σύνορά τους λόγω των δημοσιευμάτων. Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ παρακολουθεί στενά τις πληροφορίες σχετικά με το ύποπτο ρωσικό κρούσμα. Όπως ανακοινώθηκε την Τρίτη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επεσήμανε ότι οι ρωσικές αρχές εντόπισαν όλες τις επαφές της Σιπίλοβα και κανείς δεν εμφανίζει το παραμικρό σύμπτωμα. Ο οργανισμός ζήτησε άμεσα περισσότερα δεδομένα από τη Ρωσία για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου της ερευνήτριας.

Η πανώλη προκαλείται από το βακτήριο Yersinia pestis, το οποίο κυκλοφορεί σε μικρά θηλαστικά και στους ψύλλους τους. Οι άνθρωποι μολύνονται κυρίως μέσω τσιμπήματος από ψύλλους ή από άμεση επαφή με μολυσμένα ζώα και ιστούς. Η βουβωνική πανώλη προκαλεί επώδυνους, διογκωμένους λεμφαδένες και σπάνια μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αντίθετα, η πνευμονική μορφή της νόσου προσβάλλει τους πνεύμονες και μεταδίδεται ταχύτατα μέσω των σταγονιδίων της αναπνοής κατά τη στενή επαφή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Μεγάλο χτύπημα στο λαθρεμπόριο – Κατασχέθηκαν 7,4 εκατ. τσιγάρα, διαφυγόντες δασμοί €1,4 εκατ.

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Παρέμβαση Ρούμπιο για την πανώλη στη Σιβηρία: Απαιτεί απόλυτη διαφάνεια από τη Ρωσία

17:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: Διαπιστώνω σημάδια παρακμής, υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Κατεψυγμένα ή φρέσκα λαχανικά; Μήπως θυσιάζετε θρεπτική αξία για χάρη ευκολίας;

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Λαμία - Επιχείρηση πάνω από το ΚΕΥΠ

17:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Η… ανοιχτή πόρτα του Παναθηναϊκού στο ΝΒΑ, εάν και εφόσον…

17:21ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Σιβηρία: Μαιευτήριο εξετάζει εγκύους για πανώλη μετά τον θάνατο ερευνήτριας

17:18LIFESTYLE

Η ταραχώδης ζωή του Μάικλ Ντάγκλας: Από τις απιστίες και τις εξαρτήσεις στη μάχη με τον καρκίνο

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη διέγραψε Κινέζα ηθοποιό - Αντικαταστάθηκε σε όλα τα έργα της

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Με ψήφους και της CDU πρόεδρος του κοινοβουλίου στη Σαξονία ο Τομπίας Ράους της AfD

17:07ΕΥ ΖΗΝ

Το ιαπωνικό μυστικό για βαθύ ύπνο: Τρεις σταγόνες από αυτό το φυτό εξαφανίζουν την αϋπνία

16:58NEWSBOMB

Moving the City, Responsibly: Σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα της Wolt για την υπεύθυνη μετακίνηση

16:56ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πικρικό οξύ: Τι είναι η εκρηκτική ουσία που βρέθηκε στην Καλλιθέα - Η μεγάλη έκρηξη στο Χάλιφαξ το 1917

16:55ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Μπρονξ: Πέταξαν γυναίκα και μωρό από το μπαλκόνι - «Σας παρακαλώ, μην το κάνετε αυτό!»

16:54ANNOUNCEMENTS

Η Παπαστράτος υποδέχθηκε τους πρώτους 15 από τους συνολικά 100 ασκούμενους του FutuReady Greece Inte

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φοιτήτρια εντόπισε κάμερα στο ταβάνι του σπιτιού της - Καταδίκη για τον ιδιοκτήτη

16:45LIFESTYLE

Οι κόρες της Αρετής spoiler: Η Έφη πεθαίνει

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε σχολική εκδρομή: Πνίγηκαν 8 μαθητές - Σκληρά πλάνα από τις προσπάθειες ανάνηψης

16:31ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Καλλιθέα: Εντοπίστηκαν φιαλίδια με επικίνδυνο εκρηκτικό υλικό - Εκκενώθηκαν προληπτικά δύο πολυκατοικίες

16:30LIFESTYLE

GNTM: Πρώτη μέρα στο σπίτι του διαγωνισμού με παρεξηγήσεις και διπλή αποχώρηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε σχολική εκδρομή: Πνίγηκαν 8 μαθητές - Σκληρά πλάνα από τις προσπάθειες ανάνηψης

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Συνούλη: Αυτή είναι η σύζυγος του Φίλιππου Καμπούρη που συνελήφθη για απάτη εκατομμυρίων κατά του ΕΦΚΑ - Ο γάμος το 2012 και το εγκεφαλικό του Καμπούρη το 2020

16:56ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πικρικό οξύ: Τι είναι η εκρηκτική ουσία που βρέθηκε στην Καλλιθέα - Η μεγάλη έκρηξη στο Χάλιφαξ το 1917

14:26ΕΛΛΑΔΑ

Γιωτ Lamborghini αξίας 6 εκατ. ευρώ στη Μύκονο - Οι 4.000 ίπποι και η ταχύτητα των 116 χλμ./ώρα - Βίντεο

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Τρία καταστήματα ιδιοκτησίας του Φίλιππου Καμπούρη που είναι στο μικροσκόπιο των Αρχών για την απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ

16:00WHAT THE FACT

Ρουμάνος εξηγεί γιατί επέστρεψε στη χώρα του παρά το γεγονός ότι έβγαζε 200€ την ημέρα: «Η Αγγλία ήταν καλή, αλλά...»

16:31ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Καλλιθέα: Εντοπίστηκαν φιαλίδια με επικίνδυνο εκρηκτικό υλικό - Εκκενώθηκαν προληπτικά δύο πολυκατοικίες

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Eκνευρισμός στην Άγκυρα για την επίσκεψη Ρούμπιο: Τι γράφει ο τουρκικός Τύπος για τα F-35 και τη «Γαλάζια Πατρίδα»

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Άδειο το χρηματοκιβώτιο που κατασχέθηκε από το σπίτι του

17:21ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Σιβηρία: Μαιευτήριο εξετάζει εγκύους για πανώλη μετά τον θάνατο ερευνήτριας

16:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Μηνύσεις σε 19 Influencers για προώθηση παράνομου τζόγου - Πρόστιμα ως 50.000 ευρώ

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Νυχτερινά μαγαζιά, ρουχάδικα, εστιατόρια, διαφημιστικές... ΛΑΟΣ κι αχυράνθρωποι - Έτσι λειτουργούσε το κύκλωμα Καμπούρη που φέσωσε με €5 εκατ. το Δημόσιο

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πάνω από 1.000 βόμβες απειλούν το λιμάνι - Συνδρομή από την Πολιτεία ζητεί ο ΟΛΘ

17:07ΕΥ ΖΗΝ

Το ιαπωνικό μυστικό για βαθύ ύπνο: Τρεις σταγόνες από αυτό το φυτό εξαφανίζουν την αϋπνία

06:27ΕΘΝΙΚΑ

Χάρτης πρόκληση σε υπόγειο σταθμό στην Κωνσταντινούπολη με Κύπρο, Θράκη και Ρόδο - Ειδικός αναλύει τη σημασία του

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Βυθίστηκε εμπορικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, ανοιχτά της Βουλγαρίας, έπειτα από επίθεση με drones - Αγνοείται το πλήρωμα

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχητική άσκηση: Σουηδοί τη νύχτα στα καταφύγια - Προετοιμασία για αεροπορικές επιδρομές

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φοιτήτρια εντόπισε κάμερα στο ταβάνι του σπιτιού της - Καταδίκη για τον ιδιοκτήτη

17:18LIFESTYLE

Η ταραχώδης ζωή του Μάικλ Ντάγκλας: Από τις απιστίες και τις εξαρτήσεις στη μάχη με τον καρκίνο

17:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Η… ανοιχτή πόρτα του Παναθηναϊκού στο ΝΒΑ, εάν και εφόσον…

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ