Πανώλη ή «άγνωστη πνευμονία»; Πόσο πρέπει να ανησυχούμε μετά το θάνατο της 28χρονης στο Ιρκούτσκ

Snapshot Μία Ρωσίδα ερευνήτρια πέθανε στη Σιβηρία πιθανώς από πνευμονική πανώλη μετά από ατύχημα με δοκιμαστικό σωλήνα στο εργαστήριο.

Οι αμερικανικές αρχές παρακολουθούν στενά το περιστατικό, αν και επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για εξάπλωση της νόσου.

Περίπου 200 άτομα έχουν τεθεί σε καραντίνα και παρακολουθούνται ιατρικά μετά το περιστατικό στο Ερευνητικό Ινστιτούτο κατά της Πανώλης του Ιρκούτσκ.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά πως ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι χαμηλός, ενώ οι ρωσικές αρχές δεν έχουν εντοπίσει νέα κρούσματα.

Η πνευμονική πανώλη είναι μια σπάνια αλλά σοβαρή λοίμωξη που μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων και απαιτεί άμεση θεραπεία με αντιβιοτικά. Snapshot powered by AI

Συναγερμό έχει προκαλέσει η υπόθεση μιας Ρωσίδας ερευνήτριας η οποία πέθανε σε ένα επιστημονικό εργαστήριο της Σιβήριας, αφού προβλήθηκε από πνευμονική πανώλη, όταν έσπασε στα χέρια της ένας δοκιμαστικός σωλήνας της νόσου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν «πολύ προσεκτικά» το περιστατικό, ενώ ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον παρακολουθεί στενά την κατάσταση, εν μέσω ανησυχιών ότι το περιστατικό θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξάπλωση του «Μαύρου Θανάτου», τονίζοντας, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

«Φαίνεται ότι ένας εργαζόμενος σε ένα εργαστήριο της Ρωσίας προσβλήθηκε από την νόσο και υπάρχει ανησυχία ότι αυτή θα μπορούσε να διαρρεύσει εκτός του κτηρίου. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, μπορεί να εξαπλωθεί γρήγορα. Γι’ αυτό παρακολουθούμε και ελέγχουμε στενά την κατάσταση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας», είπε ο Ρούμπιο, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

«Άγνωστη πνευμονία» ή πανώλη;

Ο Ιγκόρ Κομπζέφ, κυβερνήτης του Ιρκούτσκ, της πόλης όπου σημειώθηκε το περιστατικό, ανακοίνωσε ότι η αιτία θανάτου της ερευνήτριας, η οποία ταυτοποιήθηκε ως η Ντάρια Σιπίλοβα, ήταν η «πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας», τονίζοντας ότι «δεν εντοπίστηκαν μικροοργανισμοί» της νόσου «στα βιολογικά της δείγματα».

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες υποδηλώνουν ότι η γυναίκα έχασε την ζωή της είτε αφού προβλήθηκε από πνευμονική πανώλη, όταν έσπασε στα χέρια της ένας δοκιμαστικός σωλήνας της νόσου, είτε έπειτα από μια επίσκεψή της στην περιοχή της Βουριατίας στα σύνορα με τη Μογγολία, όπου η πανώλη εμφανίζεται μεταξύ των άγριων τρωκτικών.

Όταν ρωτήθηκε τι σκόπευε να κάνει η Ουάσιγκτον σχετικά με τον κίνδυνο εξάπλωσης της πανώλης από τη Ρωσία, ο Τραμπ απάντησε ότι δεν έχει συζητήσει το θέμα με το Κρεμλίνο.

«Δεν μου αρέσει να τους βλέπω να είναι αντιμέτωποι με κάτι τέτοιο», είπε, αλλά πρόσθεσε: «Θα βοηθήσουμε όπως μπορούμε. Όποιος και να είχε τέτοιο πρόβλημα, θα τον βοηθούσαμε».

Η 28χρονη εργαζόμενη στο Ερευνητικό Ινστιτούτο κατά της Πανώλης του Ιρκούτσκ απεβίωσε στις 2 Οκτωβρίου, σε ένα περιφερειακό νοσοκομείο της γειτονικής πόλης Σελέχοφ. Σύμφωνα με πληροφορίες, έκτοτε 200 άτομα έχουν τεθεί σε καραντίνα, ενώ τα άτομα που ήρθαν σε επαφή με το κρούσμα παρακολουθούνται ιατρικά.

Η 28χρονη Ντάρια Σιπίλοβα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί τις εξελίξεις, ενώ η προκαταρκτική εκτίμηση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), όπως μεταδόθηκε από το Reuters, χαρακτήρισε χαμηλό τον κίνδυνο για τον γενικό πληθυσμό, εν αναμονή περαιτέρω πληροφοριών.

«Δεν έχουν αναφερθεί άλλα περιστατικά μεταξύ των εργαζομένων του Ινστιτούτου κατά της Πανούκλας που να ζήτησε ιατρική βοήθεια μετά τον θάνατο της 28χρονης», δήλωσε ο κυβερνήτης του Ιρκούτσκ, Ιγκόρ Κομπζέφ, επικαλούμενος τη ρωσική αρχή προστασίας των καταναλωτών και της υγείας, Rospotrebnadzor.

Η εν λόγω αρχή ανέφερε ότι μια ομάδα βιολογικής ασφάλειας επιθεώρησε το Ινστιτούτο κατά της Πανούκλας της Σιβηρίας και της Άπω Ανατολής στο Ιρκούτσκ και δεν διαπίστωσε κάποιο επείγον περιστατικό.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, προέτρεψε τον κόσμο να μην «ακούει διάφορες φήμες», αλλά να «βασίζεται στις επίσημες δηλώσεις της Rospotrebnadzor».

Η πνευμονική πανώλη είναι σχεδόν πάντα θανατηφόρα

Η πνευμονική πανώλη είναι μια σπάνια αλλά θανατηφόρα λοίμωξη των πνευμόνων που προκαλείται από το βακτήριο Yersinia pestis, το οποίο σκότωσε περίπου τον μισό πληθυσμό της Ευρώπης τον 14ο αιώνα, όταν ήταν γνωστό ως «Μαύρος Θάνατος», απαντάται σε τρωκτικά όπως οι μαρμότες της περιοχής.

Το Ερευνητικό Ινστιτούτο κατά της Πανώλης της Σιβηρίας και της Άπω Ανατολής ιδρύθηκε πριν από περίπου 100 χρόνια, ως απάντηση σε μια επιδημία που ξέσπασε τη δεκαετία του 1920.

Ο Dr. Σάιμον Κλαρκ, αναπληρωτής καθηγητής κυτταρικής μικροβιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ, δήλωσε στο BBC ότι η πνευμονική μορφή του Yersinia pestis είναι σχεδόν πάντα θανατηφόρα αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, αλλά μπορεί να θεραπευτεί με αντιβιοτικά.

«Η πνευμονική πανώλη μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο και γι’ αυτό υπάρχει ανησυχία γύρω από αυτό», είπε, προσθέτοντας: «Αλλά φυσικά, όταν ακούγεται για οποιαδήποτε επιδημία μολυσματικής νόσου, οι άνθρωποι σκέφτονται αμέσως... τα lockdown και τον Covid. Δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο».

Τι συμπτώματα προκαλεί η πνευμονική πανώλη;

Η πνευμονική πανώλη προκαλεί πυρετό και πνευμονία που εξελίσσεται ραγδαία. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Ξαφνικό πυρετό, ρίγη, πονοκέφαλο και έντονη αδυναμία

Βήχα, ο οποίος ενίοτε συνοδεύεται από αποβολή υδαρούς βλέννας ή βλέννας με ίχνη αίματος

Πόνο στο στήθος

Δύσπνοια

Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν μόλις 1 ημέρα μετά την εισπνοή των βακτηρίων. Η λοίμωξη μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα σε αναπνευστική ανεπάρκεια ή σήψη, μια απειλητική για τη ζωή αντίδραση στην λοίμωξη.

Τα συμπτώματα αυτά παρουσιάζουν ομοιότητες με εκείνα άλλων αναπνευστικών νοσημάτων. Η πρόσφατη έκθεση σε μολυσμένο άτομο ή ζώο, ή το ταξίδι σε περιοχή όπου ενδημεί η πανώλη, βοηθούν τους γιατρούς να εκτιμήσουν την πιθανότητα νόσησης.

Η μετάδοση στον άνθρωπο μπορεί να συμβεί μέσω της εισπνοής σταγονιδίων που έχουν αποβληθεί από το αναπνευστικό σύστημα (π.χ. φτέρνισμα, βήχας) ανθρώπου ή ζώου που πάσχει από πνευμονική πανώλη, συνήθως κατά τη διάρκεια στενής και παρατεταμένης επαφής. Υπεύθυνο για τη νόσο είναι το βακτήριο Yersinia pestis (από το όνομα του Dr. Alexandre Yersin που την αναγνώρισε πρώτος).

Η λοίμωξη των πνευμόνων μπορεί επίσης να εκδηλωθεί όταν βακτήρια πανώλης από άλλα σημεία του σώματος εξαπλωθούν στους πνεύμονες.

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