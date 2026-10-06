Ρωσία: Αναφορές και για δεύτερο θάνατο από πανώλη σε νοσοκομείο καραντίνας στη Σιβηρία

Snapshot Αναφορές κάνουν λόγο για δεύτερο θάνατο από πανώλη σε νοσοκομείο καραντίνας στη Σιβηρία, χωρίς όμως επιβεβαίωση από τις αρχές.

Το πρώτο θύμα ήταν η 28χρονη Ντάρια Σιπίλοβα, τεχνικός εργαστηρίου που πέθανε στις 2 Οκτωβρίου μετά από πιθανή έκθεση σε ζωντανό βακτήριο πανώλης.

Οι αρχές αρνούνται ότι υπήρξε ατύχημα με παθογόνους μικροοργανισμούς στο Ινστιτούτο Κατά της Πανώλης του Ιρκούτσκ.

Περίπου 197 άτομα που ήρθαν σε επαφή με την Σιπίλοβα τέθηκαν υπό ιατρική παρακολούθηση και αρκετά νοσοκομεία μπήκαν σε καραντίνα τριών εβδομάδων. Snapshot powered by AI

Για δεύτερο θάνατο από πανώλη σε νοσοκομείο της περιοχής Ιρκούτσκ, κάνουν λόγο δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης στη Ρωσία, μετά τον θάνατο της 28χρονης εργαζόμενης σε εργαστήριο που μελετά τη νόσο.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η πληροφορία για τον δεύτερο θάνατο παραμένει μη επιβεβαιωμένη από τις επίσημες αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι. το πρώτο θύμα, η Ντάρια Σιπίλοβα, τεχνικός εργαστηρίου στο Ινστιτούτο Κατά της Πανώλης του Ιρκούτσκ, πέθανε στις 2 Οκτωβρίου σε νοσοκομείο της πόλης Σελέχοβ. Σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα, είχε αναφέρει σε γιατρούς ότι στις 25 Σεπτεμβρίου έσπασε κατά λάθος φιαλίδιο που περιείχε ζωντανό βακτήριο της πανώλης.

Η εκδοχή αυτή, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αρχές, οι οποίες υποστηρίζουν ότι δεν σημειώθηκε κανένα ατύχημα με παθογόνους μικροοργανισμούς στο ινστιτούτο. Μετά τον θάνατό της, περίπου 197 άνθρωποι που είχαν έρθει σε επαφή μαζί της τέθηκαν υπό ιατρική παρακολούθηση, ενώ αρκετά νοσοκομεία του Ιρκούτσκ μπήκαν σε καραντίνα τριών εβδομάδων.

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