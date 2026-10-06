Eκνευρισμός στην Άγκυρα για την επίσκεψη Ρούμπιο: Τι γράφει ο τουρκικός Τύπος για τα F-35

Snapshot Η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα προκαλεί εκνευρισμό στην Άγκυρα λόγω της ενίσχυσης των ελληνικών εξοπλισμών και της απομόνωσης της Τουρκίας.

Η Χουριέτ συνδέει την ελληνική προσπάθεια απόκτησης μαχητικών F-35 με την επιδίωξη να εμποδιστεί η Τουρκία να αποκτήσει τα ίδια αεροσκάφη.

Η Αϊντινλίκ εντάσσει τις ελληνοαμερικανικές επαφές στο πλαίσιο της «Γαλάζιας Πατρίδας», συνδέοντας στρατιωτικές και ενεργειακές διαμάχες στην περιοχή.

Η Ντιφένς Τουρκ εστιάζει στα τεχνικά και γραφειοκρατικά εμπόδια που μπορεί να καθυστερήσουν ή να περιορίσουν την υλοποίηση των ελληνικών εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Η αμερικανική περιοδεία, που περιλαμβάνει και την Ελλάδα, δείχνει μια στρατηγική απόσπαση της Ουάσιγκτον από την Τουρκία ως βασικό περιφερειακό εταίρο. Snapshot powered by AI

Την ίδια ώρα που ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο φτάνει στην Ελλάδα στο πλαίσιο της ευρύτερης περιοδείας του, τα τουρκικά πρωτοσέλιδα εστιάζουν με καχυποψία στις προεκτάσεις αυτής της εξέλιξης. Η δε ανάγνωσή τους διαφοροποιείται αισθητά ανάλογα με την πολιτική γραμμή του κάθε μέσου. Η Χουριέτ αναδεικνύει την έντονη αντιπαράθεση για τα μαχητικά F-35. Η Αϊντινλίκ εντάσσει ευθέως τις ελληνοαμερικανικές επαφές στο σκηνικό της «Γαλάζιας Πατρίδας». Αντιθέτως, η Ντιφένς Τουρκ ακολουθεί έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο, τονίζοντας την απόσταση ανάμεσα στις ελληνικές εξοπλιστικές επιδιώξεις και στην πραγματική τους υλοποίηση.

Στη φιλοκυβερνητική εφημερίδα Χουριέτ, η οπτική γωνία καθορίζεται ασφυκτικά από την ανταγωνιστική κούρσα των εξοπλισμών. Υπό τον τίτλο «Εξοπλιστικό παζάρι δισεκατομμυρίου μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον», η έλευση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας παρουσιάζεται πρωτίστως ως ξεκάθαρη ευκαιρία ενίσχυσης του ελληνικού οπλοστασίου. Η χαρακτηριστικότερη διατύπωση στο ρεπορτάζ αφορά την ελληνική κυβέρνηση, η οποία, όπως αναφέρεται, προσπαθεί με κάθε τρόπο να εμποδίσει την απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών F-35 από την Τουρκία.

«Θέλουν να περιορίσουν την Τουρκία»

Με αυτή την επισήμανση, η Χουριέτ συνδέει άμεσα την προσπάθεια της Αθήνας να εξοπλίσει τις δικές της πολεμικές μοίρες με την πάγια επιδίωξη να περιορίσει την πρόσβαση της Τουρκίας στο ίδιο ακριβώς αμερικανικό πρόγραμμα. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις προγραμματισμένες συναντήσεις του Μάρκο Ρούμπιο με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αντιλαμβάνεται τη συζήτηση γύρω από τις αμυντικές συμφωνίες ως απειλή για τα δικά της συμφέροντα, ειδικά όσο πασχίζει να ξεμπλοκάρει τις πωλήσεις όπλων προς τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις από το αμερικανικό Κογκρέσο. Το γεγονός πως η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα δεν συνδυάζεται με ταυτόχρονη μετάβαση στην Τουρκία προκαλεί εκνευρισμό στην τουρκική πλευρά.

Η «Γαλάζια Πατρίδα» στην ατζέντα Αθήνας-Ρούμπιο

Η αντιπολιτευόμενη εθνικιστική εφημερίδα Αϊντινλίκ επιλέγει να δώσει ευρύτερο γεωπολιτικό περιεχόμενο στην αμερικανική παρουσία. Αυτό διαφαίνεται ρητά ήδη από τον κεντρικό της τίτλο: «Ο Ρούμπιο σήμερα στην Αθήνα: Στο τραπέζι τα F-35 και η Γαλάζια Πατρίδα». Για το συγκεκριμένο έντυπο, οι διαρκείς εξοπλιστικές επιδιώξεις της Ελλάδας συνδέονται άρρηκτα με το ηλεκτρικό καλώδιο GSI, τις ανακοινώσεις των ΝΟΤΑΜ και την ενδεχόμενη επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35.

Η στενή συνύπαρξη αυτών των ετερόκλητων θεμάτων παρουσιάζει τις συναντήσεις της αμερικανικής αντιπροσωπείας στην ελληνική πρωτεύουσα ως αναπόσπαστο μέρος της σκληρής αντιπαράθεσης για την περιφερειακή ισορροπία. Όπως ανακοινώθηκε το προηγούμενο διάστημα, η Τουρκία πιέζει για γραπτή ενημέρωση σχετικά με τις έρευνες του καλωδίου GSI. Η γαλλική εταιρεία Meridiam βρίσκεται ήδη σε επαφές με την τουρκική πλευρά, πριν καν εκδοθούν οι απαραίτητες ελληνικές και κυπριακές Navtex. Η Αϊντινλίκ ερμηνεύει κάθε διπλωματική ενέργεια ως προσπάθεια της Ελλάδας να αμφισβητήσει τις θαλάσσιες διεκδικήσεις της. Ενοποιεί τις ενεργειακές υποδομές με τις στρατιωτικές συνεργασίες, βλέποντας σε αυτές μια κοινή στρατηγική των ΗΠΑ και της Αθήνας.

Η ευρύτερη αμερικανική στρατηγική

Η ατζέντα ξεπερνά τα στενά όρια των μαχητικών. Στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου πρόκειται να υπογραφεί Επιστολή Προθέσεων για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριδας, καθώς και ανανέωση του μνημονίου για την προστασία αρχαιολογικού υλικού. Η παρουσία του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας εντάσσεται σε μια ταχύτατη περιοδεία που ξεκίνησε από το Ρέικιαβικ της Ισλανδίας, προτού καταλήξει στην Ελλάδα και στη συνέχεια στη Λισαβόνα. Αυτός ο αμερικανικός σχεδιασμός δείχνει να εδραιώνει το αποτύπωμά της Ουάσιγκτον στην περιοχή παρακάμπτοντας εντελώς τον παραδοσιακό σταθμό της Άγκυρας.

Επιφυλάξεις για τις αμερικανικές πωλήσεις

Η ιστοσελίδα Ντιφένς Τουρκ υιοθετεί μια τελείως διαφορετική, αυστηρά τεχνική προσέγγιση. Υπό τον τίτλο «Η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα: Στο τραπέζι τα ελληνικά αιτήματα για πυραύλους», το στρατιωτικού περιεχομένου μέσο απομακρύνεται από τη συνήθη γεωπολιτική ρητορική. Το ενδιαφέρον των αναλυτών της εστιάζεται στους περιορισμούς που είναι πιθανό να συναντήσουν οι φιλόδοξοι ελληνικοί σχεδιασμοί.

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα αναπαράγει αυτούσιες εκτιμήσεις ελληνικών δημοσιευμάτων. Προσπαθεί να αναδείξει πως η δρομολόγηση προηγμένων εξοπλιστικών προγραμμάτων σκοντάφτει σε σοβαρά γραφειοκρατικά και οικονομικά εμπόδια. Η Ντιφένς Τουρκ αποφεύγει τον έντονα συναισθηματικό λόγο και επικεντρώνεται στο χρονικό κενό ανάμεσα στην κατάθεση ενός αιτήματος για αγορά οπλισμού και στην τελική παράδοσή του. Η συγκεκριμένη αρθρογραφία λειτουργεί ως αντιστάθμισμα απέναντι στην ανησυχία που καλλιεργούν οι υπόλοιπες εφημερίδες για τον ραγδαίο εκσυγχρονισμό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων