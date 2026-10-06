Eκνευρισμός στην Άγκυρα για την επίσκεψη Ρούμπιο: Τι γράφει ο τουρκικός Τύπος για τα F-35

Πώς αποκωδικοποιούν τα μέσα της γειτονικής χώρας τις επαφές του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών - Τι λένε για τα F-35 και τη Γαλάζια Πατρίδα

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Eκνευρισμός στην Άγκυρα για την επίσκεψη Ρούμπιο: Τι γράφει ο τουρκικός Τύπος για τα F-35
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα προκαλεί εκνευρισμό στην Άγκυρα λόγω της ενίσχυσης των ελληνικών εξοπλισμών και της απομόνωσης της Τουρκίας.
  • Η Χουριέτ συνδέει την ελληνική προσπάθεια απόκτησης μαχητικών F-35 με την επιδίωξη να εμποδιστεί η Τουρκία να αποκτήσει τα ίδια αεροσκάφη.
  • Η Αϊντινλίκ εντάσσει τις ελληνοαμερικανικές επαφές στο πλαίσιο της «Γαλάζιας Πατρίδας», συνδέοντας στρατιωτικές και ενεργειακές διαμάχες στην περιοχή.
  • Η Ντιφένς Τουρκ εστιάζει στα τεχνικά και γραφειοκρατικά εμπόδια που μπορεί να καθυστερήσουν ή να περιορίσουν την υλοποίηση των ελληνικών εξοπλιστικών προγραμμάτων.
  • Η αμερικανική περιοδεία, που περιλαμβάνει και την Ελλάδα, δείχνει μια στρατηγική απόσπαση της Ουάσιγκτον από την Τουρκία ως βασικό περιφερειακό εταίρο.
Snapshot powered by AI

Την ίδια ώρα που ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο φτάνει στην Ελλάδα στο πλαίσιο της ευρύτερης περιοδείας του, τα τουρκικά πρωτοσέλιδα εστιάζουν με καχυποψία στις προεκτάσεις αυτής της εξέλιξης. Η δε ανάγνωσή τους διαφοροποιείται αισθητά ανάλογα με την πολιτική γραμμή του κάθε μέσου. Η Χουριέτ αναδεικνύει την έντονη αντιπαράθεση για τα μαχητικά F-35. Η Αϊντινλίκ εντάσσει ευθέως τις ελληνοαμερικανικές επαφές στο σκηνικό της «Γαλάζιας Πατρίδας». Αντιθέτως, η Ντιφένς Τουρκ ακολουθεί έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο, τονίζοντας την απόσταση ανάμεσα στις ελληνικές εξοπλιστικές επιδιώξεις και στην πραγματική τους υλοποίηση.

Στη φιλοκυβερνητική εφημερίδα Χουριέτ, η οπτική γωνία καθορίζεται ασφυκτικά από την ανταγωνιστική κούρσα των εξοπλισμών. Υπό τον τίτλο «Εξοπλιστικό παζάρι δισεκατομμυρίου μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον», η έλευση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας παρουσιάζεται πρωτίστως ως ξεκάθαρη ευκαιρία ενίσχυσης του ελληνικού οπλοστασίου. Η χαρακτηριστικότερη διατύπωση στο ρεπορτάζ αφορά την ελληνική κυβέρνηση, η οποία, όπως αναφέρεται, προσπαθεί με κάθε τρόπο να εμποδίσει την απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών F-35 από την Τουρκία.

«Θέλουν να περιορίσουν την Τουρκία»

Με αυτή την επισήμανση, η Χουριέτ συνδέει άμεσα την προσπάθεια της Αθήνας να εξοπλίσει τις δικές της πολεμικές μοίρες με την πάγια επιδίωξη να περιορίσει την πρόσβαση της Τουρκίας στο ίδιο ακριβώς αμερικανικό πρόγραμμα. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις προγραμματισμένες συναντήσεις του Μάρκο Ρούμπιο με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αντιλαμβάνεται τη συζήτηση γύρω από τις αμυντικές συμφωνίες ως απειλή για τα δικά της συμφέροντα, ειδικά όσο πασχίζει να ξεμπλοκάρει τις πωλήσεις όπλων προς τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις από το αμερικανικό Κογκρέσο. Το γεγονός πως η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα δεν συνδυάζεται με ταυτόχρονη μετάβαση στην Τουρκία προκαλεί εκνευρισμό στην τουρκική πλευρά.

Η «Γαλάζια Πατρίδα» στην ατζέντα Αθήνας-Ρούμπιο

Η αντιπολιτευόμενη εθνικιστική εφημερίδα Αϊντινλίκ επιλέγει να δώσει ευρύτερο γεωπολιτικό περιεχόμενο στην αμερικανική παρουσία. Αυτό διαφαίνεται ρητά ήδη από τον κεντρικό της τίτλο: «Ο Ρούμπιο σήμερα στην Αθήνα: Στο τραπέζι τα F-35 και η Γαλάζια Πατρίδα». Για το συγκεκριμένο έντυπο, οι διαρκείς εξοπλιστικές επιδιώξεις της Ελλάδας συνδέονται άρρηκτα με το ηλεκτρικό καλώδιο GSI, τις ανακοινώσεις των ΝΟΤΑΜ και την ενδεχόμενη επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35.

Η στενή συνύπαρξη αυτών των ετερόκλητων θεμάτων παρουσιάζει τις συναντήσεις της αμερικανικής αντιπροσωπείας στην ελληνική πρωτεύουσα ως αναπόσπαστο μέρος της σκληρής αντιπαράθεσης για την περιφερειακή ισορροπία. Όπως ανακοινώθηκε το προηγούμενο διάστημα, η Τουρκία πιέζει για γραπτή ενημέρωση σχετικά με τις έρευνες του καλωδίου GSI. Η γαλλική εταιρεία Meridiam βρίσκεται ήδη σε επαφές με την τουρκική πλευρά, πριν καν εκδοθούν οι απαραίτητες ελληνικές και κυπριακές Navtex. Η Αϊντινλίκ ερμηνεύει κάθε διπλωματική ενέργεια ως προσπάθεια της Ελλάδας να αμφισβητήσει τις θαλάσσιες διεκδικήσεις της. Ενοποιεί τις ενεργειακές υποδομές με τις στρατιωτικές συνεργασίες, βλέποντας σε αυτές μια κοινή στρατηγική των ΗΠΑ και της Αθήνας.

Η ευρύτερη αμερικανική στρατηγική

Η ατζέντα ξεπερνά τα στενά όρια των μαχητικών. Στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου πρόκειται να υπογραφεί Επιστολή Προθέσεων για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριδας, καθώς και ανανέωση του μνημονίου για την προστασία αρχαιολογικού υλικού. Η παρουσία του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας εντάσσεται σε μια ταχύτατη περιοδεία που ξεκίνησε από το Ρέικιαβικ της Ισλανδίας, προτού καταλήξει στην Ελλάδα και στη συνέχεια στη Λισαβόνα. Αυτός ο αμερικανικός σχεδιασμός δείχνει να εδραιώνει το αποτύπωμά της Ουάσιγκτον στην περιοχή παρακάμπτοντας εντελώς τον παραδοσιακό σταθμό της Άγκυρας.

Επιφυλάξεις για τις αμερικανικές πωλήσεις

Η ιστοσελίδα Ντιφένς Τουρκ υιοθετεί μια τελείως διαφορετική, αυστηρά τεχνική προσέγγιση. Υπό τον τίτλο «Η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα: Στο τραπέζι τα ελληνικά αιτήματα για πυραύλους», το στρατιωτικού περιεχομένου μέσο απομακρύνεται από τη συνήθη γεωπολιτική ρητορική. Το ενδιαφέρον των αναλυτών της εστιάζεται στους περιορισμούς που είναι πιθανό να συναντήσουν οι φιλόδοξοι ελληνικοί σχεδιασμοί.

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα αναπαράγει αυτούσιες εκτιμήσεις ελληνικών δημοσιευμάτων. Προσπαθεί να αναδείξει πως η δρομολόγηση προηγμένων εξοπλιστικών προγραμμάτων σκοντάφτει σε σοβαρά γραφειοκρατικά και οικονομικά εμπόδια. Η Ντιφένς Τουρκ αποφεύγει τον έντονα συναισθηματικό λόγο και επικεντρώνεται στο χρονικό κενό ανάμεσα στην κατάθεση ενός αιτήματος για αγορά οπλισμού και στην τελική παράδοσή του. Η συγκεκριμένη αρθρογραφία λειτουργεί ως αντιστάθμισμα απέναντι στην ανησυχία που καλλιεργούν οι υπόλοιπες εφημερίδες για τον ραγδαίο εκσυγχρονισμό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:20ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχητική άσκηση: Σουηδοί τη νύχτα στα καταφύγια - Προετοιμασία για αεροπορικές επιδρομές

16:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Η επίσημη θέση της μετά τη συνάντηση των μετόχων στο Κόμο και την πρόταση του ΝΒΑ

16:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Μηνύσεις σε 19 Influencers για προώθηση παράνομου τζόγου - Πρόστιμα ως 50.000 ευρώ

16:03ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Τέμπη: ««Ήρθε εκείνο το βράδυ και σκότωσε την Αναστασία μας, από τότε η ζωή μας έχει αλλάξει»

16:00WHAT THE FACT

Ρουμάνος εξηγεί γιατί επέστρεψε στη χώρα του παρά το γεγονός ότι έβγαζε 200€ την ημέρα: «Η Αγγλία ήταν καλή, αλλά...»

15:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Achaia Pass 2026-2027: Εγκρίθηκε χρηματοδότηση 680.000 ευρώ για τη στήριξη του τουρισμού

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης - Επιχειρεί ένα ελικόπτερο

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Eκνευρισμός στην Άγκυρα για την επίσκεψη Ρούμπιο: Τι γράφει ο τουρκικός Τύπος για τα F-35 και τη «Γαλάζια Πατρίδα»

15:43ΚΟΣΜΟΣ

Λιθουανία: Ανοίγει το δρόμο ανάπτυξης πυρηνικών μετά την πρόταση Τραμπ – Απειλεί για «νέα κλιμάκωση» η Ρωσία

15:40ANNOUNCEMENTS

SLASH Ft. Myles Kennedy & The Conspirators στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα οι συναλλαγές του Καμπούρη και της Συνούλη σε Ελλάδα και εξωτερικό

15:30WHAT THE FACT

Ο «Νόμος του Γιάντε»: Η περιοχή όπου οι άνθρωποι αποφεύγουν να φορούν χρυσά

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Προς έγκριση τα διατάγματα για το στεγαστικό που οδήγησαν στην παραίτηση της κυβέρνησης

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Τρία καταστήματα ιδιοκτησίας του Φίλιππου Καμπούρη που είναι στο μικροσκόπιο των Αρχών για την απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ

15:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Προθεσμία 30 ημερών της Euroleague για βελτιωμένη πρόταση του ΝΒΑ - Καταψήφιση ζήτησε ο Ολυμπιακός

15:16ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Εντοπίστηκε ο Βρετανός τουρίστας που είχε χαθεί σε φαράγγι στα Σφακιά

15:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: «Μέσα στην πολυαιώνια ιστορία της, η Αθήνα συντηρεί και ανανεώνει τον πολιτισμό της με ευθύνη κάθε γενιάς»

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Βυθίστηκε εμπορικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, ανοιχτά της Βουλγαρίας, έπειτα από επίθεση με drones - Αγνοείται το πλήρωμα

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Συγκλονιστικά πλάνα - Ανεμοστρόβιλος «σάρωσε» καφετέρια

15:00ΥΓΕΙΑ

Τι είναι η οπτογενετική: Καθημερινά παραδείγματα για την ανακάλυψη που κέρδισε το Νόμπελ Ιατρικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:57ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Συνούλη: Αυτή είναι η σύζυγος του Φίλιππου Καμπούρη που συνελήφθη για απάτη εκατομμυρίων κατά του ΕΦΚΑ - Ο γάμος το 2012 και το εγκεφαλικό του Καμπούρη το 2020

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Τρία καταστήματα ιδιοκτησίας του Φίλιππου Καμπούρη που είναι στο μικροσκόπιο των Αρχών για την απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ

14:26ΕΛΛΑΔΑ

Γιωτ Lamborghini αξίας 6 εκατ. ευρώ στη Μύκονο - Οι 4.000 ίπποι και η ταχύτητα των 116 χλμ./ώρα - Βίντεο

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Άδειο το χρηματοκιβώτιο που κατασχέθηκε από το σπίτι του

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Βυθίστηκε εμπορικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, ανοιχτά της Βουλγαρίας, έπειτα από επίθεση με drones - Αγνοείται το πλήρωμα

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα οι συναλλαγές του Καμπούρη και της Συνούλη σε Ελλάδα και εξωτερικό

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πάνω από 1.000 βόμβες απειλούν το λιμάνι - Συνδρομή από την Πολιτεία ζητεί ο ΟΛΘ

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Ποια είναι η Ντάρια Σιπίλοβα που πέθανε σε εργαστήριο καταπολέμησης της πανώλης, στο Ιρκούτσκ – Το μήνυμα του ΠΟΥ

14:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Μικρό τίμημα εάν το Ιράν κατέστρεφε το Λος Άντζελες ή το Σαν Ντιέγκο» - Οργή στην Καλιφόρνια με τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου

06:27ΕΘΝΙΚΑ

Χάρτης πρόκληση σε υπόγειο σταθμό στην Κωνσταντινούπολη με Κύπρο, Θράκη και Ρόδο - Ειδικός αναλύει τη σημασία του

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Νυχτερινά μαγαζιά, ρουχάδικα, εστιατόρια, διαφημιστικές... ΛΑΟΣ κι αχυράνθρωποι - Έτσι λειτουργούσε το κύκλωμα Καμπούρη που φέσωσε με €5 εκατ. το Δημόσιο

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: «Επιχείρηση διάσωσης» σε γάμο από τους καλεσμένους λόγω βροχής - Κράτησαν το στέγαστρο με καρέκλες - Βίντεο

16:00WHAT THE FACT

Ρουμάνος εξηγεί γιατί επέστρεψε στη χώρα του παρά το γεγονός ότι έβγαζε 200€ την ημέρα: «Η Αγγλία ήταν καλή, αλλά...»

12:28ΕΥ ΖΗΝ

Τι να τρώτε κάθε φορά που έχετε φακές για μέγιστη απορρόφηση σιδήρου

16:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Μηνύσεις σε 19 Influencers για προώθηση παράνομου τζόγου - Πρόστιμα ως 50.000 ευρώ

13:22LIFESTYLE

Τι συνέβη πραγματικά μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα: «Δεν υπάρχει κανένα εξώδικο, καταβλήθηκαν €300.000» ξεκαθαρίζει ο Δημητρακόπουλος

11:04ΕΛΛΑΔΑ

Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρχηγοί του κυκλώματος απατών του ΕΦΚΑ - 5 εκατ. ευρώ η ζημιά στο Δημόσιο

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Eκνευρισμός στην Άγκυρα για την επίσκεψη Ρούμπιο: Τι γράφει ο τουρκικός Τύπος για τα F-35 και τη «Γαλάζια Πατρίδα»

10:03ΠΟΛΤΟΣ

Οι πρόωρες εκλογές δεν προαναγγέλλονται

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Τρύπησαν τα ντουβάρια από τις σφαίρες που έπεσαν στην πολυκατοικία - Βίντεο και εικόνες του Newsbomb

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ