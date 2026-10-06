Αθήνα: Όλα τα μέτρα για την επίσκεψη Ρούμπιο - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων

Τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ. θα τεθούν σε εφαρμογή από το απόγευμα της Τρίτης 6 Οκτωβρίου και θα διαρκέσουν έως το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου

Μίλτος Τσεκούρας

Αθήνα: Όλα τα μέτρα για την επίσκεψη Ρούμπιο - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα βρίσκεται στην Αθήνα απόψε έως την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου.
  • Θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από το απόγευμα της Τρίτης 6 Οκτωβρίου έως το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, με κορύφωση την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου.
  • Οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα αφορούν δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος και κεντρικές λεωφόρους όπως τη Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αμαλίας, Πανεπιστημίου και Σταδίου.
  • Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη χρήση ΙΧ στο κέντρο της Αθήνας και να προτιμήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ιδίως την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου.
  • Εκατοντάδες αστυνομικοί θα βρίσκονται σε επιφυλακή για τη διασφάλιση της τάξης και τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.
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Στην Αθήνα αναμένεται απόψε το βράδυ ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θα παραμείνει στην ελληνική πρωτεύουσα έως την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου.

Έτσι, λοιπόν, κυκλοφοριακές απαγορεύσεις και ρυθμίσεις σε ολόκληρο το κέντρο της Αθήνας ανακοίνωσε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ. θα τεθούν σε εφαρμογή από το απόγευμα της Τρίτης 6 Οκτωβρίου και θα διαρκέσουν έως το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, με τις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις να κορυφώνονται την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, θα πραγματοποιούνται σταδιακά και ανάλογα με τις συνθήκες προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου.

Οι ρυθμίσεις θα αφορούν δρόμους περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, καθώς και κεντρικές λεωφόρους και οδούς, μεταξύ των οποίων η Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, η Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας, η Πανεπιστημίου και η Σταδίου. Παράλληλα, ενδέχεται να εφαρμοστούν περιορισμοί και σε επιπλέον σημεία, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών από τις 6 το πρωί Τετάρτης 7 Οκτωβρίου 2026, έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου 2026.

Οι απαγορεύσεις θα ισχύσουν στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:

Ριζάρη - Πλουτάρχου - Κλεομένους - Μελίνας Μερκούρη - Κόνιαρη - Αναστασίου Τσόχα - Λεωφ. Βασ. Σοφίας - Καισαρείας - Μιχαλακοπούλου - Αλκμάνος - Ίωνος Δραγούμη - Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου - Ευφρονίου - Ριζάρη.

Όπως σημειώνεται στην αστυνομική ανακοίνωση, «η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται, καθώς από τη διεξαγωγή συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, τόσο στην εν λόγω περιοχή όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αθηναίων».

Παράλληλα, θα ληφθούν αυστηρά μέτρα αστυνόμευσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή και η ολοκλήρωση της επίσκεψης του Αμερικανού αξιωματούχου, με ασφάλεια.

Στα μέτρα θα συμμετέχουν χιλιάδες αστυνομικοί από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες όπως Μέτρα Τάξης, Αστυνομία Αθηνών, Ασφάλεια, Τροχαία, ενώ θα επιστρατευτούν ακόμη και drones που θα επιβλέπουν από αέρος.

Οι συστάσεις της ΕΛ.ΑΣ. στους οδηγούς

Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν, για την αποφυγή ταλαιπωρίας, τις μετακινήσεις με ΙΧ στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου.

Ως εναλλακτική, συστήνεται η χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Για όσους χρειαστεί να μετακινηθούν με τα οχήματά τους, η ΕΛ.ΑΣ. ζητά να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων που θα βρίσκονται σε καίρια σημεία, με στόχο τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

Παράλληλα, η Αστυνομία απευθύνει έκκληση για την κατανόηση και τη συνεργασία των οδηγών, προκειμένου να περιοριστούν επιπλέον κυκλοφοριακά προβλήματα.

Την ίδια ώρα, εκατοντάδες αστυνομικοί αναμένεται να βρίσκονται επί ποδός στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και στα σημεία όπου πρόκειται να κινηθεί ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών κατά την παραμονή του στην ελληνική πρωτεύουσα.

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