Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Ποιοι δρόμοι κλείνουν λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα

Σε «κόκκινο συναγερμό» το κέντρο της Αθήνας εν όψει της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, με την Τροχαία να θέτει σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το βράδυ της Τρίτης (06/10).

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και λόγω συγκεντρώσεων – πορειών διαμαρτυρίας που έχουν εξαγγελθεί, θα εφαρμοστούν προσωρινές και σταδιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας, όπως ενημέρωσαν οι Αρχές.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Τρίτης (06/10), έως και το πρωί της Πέμπτης (08/10), με κορύφωση καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης (07/10).

Τα μέτρα της Τροχαίας

Θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας πέριξ της Πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικούς Λεωφόρους όπως η Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλίσσης Αμαλίας, οι οδοί Πανεπιστημίου και Σταδίου, καθώς και σε όποια οδικά σημεία απαιτηθεί.

Οι περιορισμοί θα επεκτείνονται ή θα αίρονται σταδιακά, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Συστήνεται στους οδηγούς:

Να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνηση με οχήματα στο Κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης (07/10).

Να αξιοποιήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

«Οι οδηγοί που θα κινηθούν στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων που θα βρίσκονται σε καίρια σημεία προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

Παρακαλούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία των οδηγών προς αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της Τροχαίας.