Την Τετάρτη η συνάντηση Γεραπετρίτη - Ρούμπιο - Τι θα συζητήσουν

Το βράδυ της Τρίτης (06/10), αναμένεται στην Αθήνα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, με κυβερνητικούς κύκλος να δηλώνουν ότι η επίσημη επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο που οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται σε ένα από τα υψηλότερα σημεία τους.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα υποδεχθεί την Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου, στο υπουργείο Εξωτερικών, τον Αμερικανό ομόλογό του.

Οι δύο υπουργοί θα έχουν διμερή συνάντηση, θα προβούν ακολούθως σε δηλώσεις Τύπου και στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδος–ΗΠΑ.

Θα ακολουθήσει η πρώτη συνεδρία του Στρατηγικού Διαλόγου σε σύνθεση ολομέλειας.

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