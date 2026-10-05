Μόνο θετικά από την επίσκεψη Ρούμπιο, χωρίς προέδρους τα γενέθλια της ΝΔ, τι εννοούσε ο Δένδιας

Αύριο βράδυ προσγειώνεται στην Αθήνα ο επικεφαλής τη αμερικανικής διπλωματίας, ο υψηλότερος στο αξίωμα της κυβέρνηση Τραμπ που επισκέπτεται στην χώρα. Ο Μάρκο Ρούμπιο μας έρχεται από το Ρέικιαβικ στο οποίο τον απασχόλησαν τα αμυντικά, ενεργειακά και εμπορικά με επίκεντρο τα πρώτα, λόγω της γειτνίασης της Ισλανδίας με την Γροιλανδία.

Αμέσως μετά την Αθήνα θα πάει Πορτογαλία όπου εκτός θεμάτων ΝΑΤΟ και εμπορικών συναλλαγών, στην ατζέντα το πρόγραμμα έχει και τεχνολογία και κυβερνοασφάλεια (βρε τους Πορτογάλους). Η επίσκεψη Ρούμπιο είναι σπουδαία γιατί καταρχήν δεν θα περάσει από Άγκυρα. Θα δει κλασσικά Γεραπετρίτη, αλλά και τον Πρωθυπουργό χωρίς να αποκλείονται και άλλες συναντήσεις στο πλαίσιο του προγράμματός του.

Η επίσκεψη επί της ουσίας είναι ο 6ος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, ο οποίος ξεκίνησε το 2018 επί Αλέξη Τσίπρα. Οι άλλες συναντήσεις είχαν γίνει το 2019, 2021, 2023 και 2024. Πρόκειται για ένα υψηλού επιπέδου διπλωματικό φόρουμ το οποίο αφορά καταρχήν τις βάσεις και λοιπές διευκολύνσεις προς τις ΗΠΑ στο πλαίσιο του MDCA (Mutual Defense Cooperation Agreement.

Το ΄21 είχε αποφασιστεί η πενταετής επέκταση της συμφωνίας για τις Βάσεις με αστερίσκο, μετά το πέρας της 5ετίας να ανανεώνεται αυτόματα εκτός αν κάποιο μέρος ζητήσει κάτι άλλο. Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Φυσικά θα πουν και για τον Κάθετο Διάδρομο και τα ενεργειακά, αλλά και για το ηλεκτρικό καλώδιο (GSI) που θα ενώσει σε πρώτη Κύπρο Ελλάδα και στην συνέχεια Κύπρο-Ισραήλ (σχήμα 3+1). Έχουν σχέδια οι Αμερικανοί για την Ελλάδα και σε κανένα από αυτά δεν μας βλέπουν αντιπαραθετικά με την Τουρκία. Εννοείται πως θυμάμαι πολύ καλά πως ήταν ο Ρούμπιο που έκοψε κάνα δυο φορές τον τουρκικό βήχα για F35.

Στήριξη

Μέχρι το πρωί της Πέμπτης που θα αναχωρήσει ο κ. Ρούμπιο θα έχει πολλές ευκαιρίες να κάνει σαφή την στήριξη της κυβέρνησης Τραμπ στην πρέσβη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Ο ρόλος της Κίμπερλι είναι αναβαθμισμένος ευρύτερα στην περιοχή καθώς σε όλα τα Βαλκάνια έχουν διαπιστευτεί μόνο δύο, (Ελλάδα και Κροατία), ενώ στις άλλες χώρες υπάρχουν επιτετραμμένοι. Ο Αμερικανός υπουργών Εξωτερικών λοιπόν θα στηρίξει την πιο προωθημένη από τους πρέσβεις που έχουν στην περιοχή, κι όχι απλά την πρέσβη της Αθήνας.

Σκοτάδι

Την ίδια στιγμή, σκοτάδι εξακολουθεί να σκεπάζει την συμφωνία μεταξύ Τουρκίας-Γαλλίας, με τον τίτλο ‘οδικός χάρτης αμυντικής συνεργασίας» η οποία έσκασε ξαφνικά Σάββατο πρωί. Ορισμένων το μυαλό πάει στο καλώδιο, (GSI) καθώς στο εταιρικό σχήμα μπήκαν με 66% Γάλλοι (Meridiam). Γεγονός είναι πως οι σχέσεις Μακρόν-Κυριάκου-Χριστοδουλίδη

βρίσκονται σε εξαιρετικό επίπεδο, άρα δεν βλέπω λόγους ανησυχίας.

Θα πεταχτεί

Τώρα μη νομίζουμε πως ο Κυριάκος θα κάτσει να περιμένει τον Ρούμπιο στο Μαξίμου. Όχι αγαπητοί μου, θα κάνει το πρόγραμμά του και μέσα σ’ αυτό θα χωρέσει και την συνάντηση. Τετάρτη πρωί, άνευ απροόπτου πετάει για Κροατία καθώς έχει σύνοδο Med9, δηλαδή τις ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου. Στην Σύνοδο αναμένεται και ο Μακρόν, και η Μελόνι και ο Σάντσεθ- και οι τρεις τσουρουφλισμένοι για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Για τις εξεγέρσεις στα σχολεία ο πρώτος, την ακρίβεια και τα δημοσιονομικά η δεύτερη, και το στεγαστικό τσουνάμι ο τρίτος. Ο Σάντσεθ κυβερνάει ως κυβέρνηση μειοψηφίας και δεν έχει βαριά κοινοβουλευτική ήττα πρόσφατα, επειδή δεν κατάφερε να περάσει πακέτο μέτρων για το στεγαστικό. Μεγαλύτερη ήττα όμως τρώνε οι κάτοικοι της Μαδρίτης που εν βρίσκουν δυαράκι κάτω από 1000 ευρώ το μήνα, να τα λέμε κι αυτά.

Κι όλοι μαζί οι Med9 είναι τσουρουφλισμένοι για τον μεγάλο ελέφαντα στο δωμάτιο που λέγεται Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, δηλαδή ο επόμενος Προϋπολογισμός της ΕΕ, δηλαδή πόσα λεφτά θα βάλουν και πόσα θα πάρουν οι χώρες το διάστημα 2027-2034. Εντάξει θα πουν και κάτι για την διεύρυνση αλλά τι θέμα είναι τα λεφτά.

Πάρτι

Πριν φαρμακωθεί μαζί με τους Med9, ο Κυριάκος ετοιμάζεται να γιορτάσει απόψε τα 52α γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, που είναι ωραίος και μοντέρνος βιομηχανικός χώρος. Το κλίμα θα είναι παιχνιδιάρικο και όχι βαρύ με διαδραστικά παιχνίδια, οθόνες, κουίζ, μουσική, βίντεο κλπ κλπ, ενώ θα κυριαρχεί ο πυρσός όπως είχαν αποκαλύψει οι Κομισάριοι.

Γενικώς υπάρχει διάθεση να μην είναι σκέτο vintage αλλά και κάπως σαν γαλάζιο πανηγύρι- το αγαπημένο μου είναι αυτό που θα συμπληρώνουν την φράση «Νέα Δημοκρατία για μένα σημαίνει…», ώστε ο κόσμος να μην βαρεθεί. Μια θλίψη για την απουσία τριών Προέδρων (Καραμανλή, Σαμαρά και Μεϊμαράκη) θα υπάρχει, αλλά συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες. Όπως λένε οι διοργανωτές, εμείς τους τιμούμε και τους αγαπάμε, να τους βάλαμε όλους και στο επετειακό βίντεο, μικρόψυχο που δεν έρχονται.

Την ίδια στιγμή, κάπως θέλουν και να διαφοροποιηθούν οι γαλάζιοι από τα πασοκικά vintage (και 3η Σεπτέμβρη και 18 Οκτώβρη και ποιος ξέρει και τι άλλο), και επισημαίνουν ότι το πάρτι για τα 52α γενέθλια γίνεται γιατί είναι προεκλογική χρονιά. Αλλιώς γιόρτασαν τα 40α, τα 45α, και τα 50στα γενέθλια, δηλαδή τα ορόσημα, και όχι κάθε χρόνο. Επίσης θα υπάρχει φαγητό και ποτό.

Πάρτι Ν2

Τα γενέθλια της ΝΔ θα χάσει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αλλά δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, καθώς σήμερα θα βρίσκεται στην Βενετία, στην συνάντηση της πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιονίου σε επίπεδο ομολόγων του: εκτός από εμάς θα είναι Ιταλία, Κροατία, Σλοβενία, Μαυροβούνιο και Αλβανία. Ιδιαίτερα με τον ιταλό υπάρχει μεγάλο κοινό έδαφος τόσο γιατί μετέχουμε μαζί (οι μόνοι) στην επιχείρηση Aspides στην Ερυθρά, όσο και γιατί πήραμε τις Bergamini.

Όμως δεν έχει νομίζω παράπονο, καθώς έκανε το δικό του πάρτι προχθές και μάλιστα γκράντε. Πάνω από 4000 άτομα πήγαν στου Δένδια,

ενώ καμιά 300-360 έμειναν απ’ έξω γιατί δεν χωρούσαν με τίποτα, προκαλώντας ένα μίνι-μποτιλιάρισμα στην παραλιακή. Αρκετοί βουλευτές, και συνυποψήφια του Νότιου τομέα (Σπανάκης, Βούλτεψη, Γαϊτάνος), οι Γ. Κεφαλογιάννης, Δαβάκης, ο περιφερειάρχης Χαρδαλιάς, ο Γραμματέας της ΝΔ Κυρανάκης, ο επιχειρηματίας Αλέξανδρος Εξάρχου και πολλοί πολλοί ακόμη.

Κατά την ομιλία του ο Νίκος Δένδιας

επισήμανε πως ότι έχει να πει τα λέει εντός, και λόγω της θέσης του φυσικά που δεν έχει την ευκαιρία να τοποθετείται επί παντός. Και εννοείται πως αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση υπόδειξη, ή μάθημα σε όποιες φωνές κάνουν δημόσια κριτική.

Διάσκεψη για τους χριστιανούς

Μένοντας πάντα στα χωράφια της εξωτερικής πολιτικής επισημαίνω και εξαίρω την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα να ζητήσει την διεξαγωγή Διεθνούς Διάσκεψης με αντικείμενο την προστασία των χριστιανικών πληθυσμών στη Μέση Ανατολή- μια πρωτοβουλία που μπορεί να λάβει η Ελλάδα καθώς προεδρεύει μέχρι τέλος του χρόνου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αλέξης, έξω απ’ τα συνηθισμένα.

Σας φιλώ

Η Πυθία