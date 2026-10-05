Ρούμπιο: Επίσκεψη στην Ισλανδία για την επέκταση της αμερικανικής παρουσίας στην Αρκτική

Snapshot Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επισκέπτεται την Ισλανδία για να ενισχύσει τη συνεργασία στους τομείς της ασφάλειας και της οικονομίας στην Αρκτική περιοχή.

Η Ισλανδία, χωρίς δικό της στρατό από το 1944, εξαρτάται από το ΝΑΤΟ και τη διμερή αμυντική συμφωνία με τις ΗΠΑ για την ασφάλειά της.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Γροιλανδίας-Δανίας που τερμάτισε τα σενάρια προσάρτησης της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ και ενισχύει τη στρατηγική σημασία της Ισλανδίας.

Η Ισλανδία ψήφισε κατά 52,8% ενάντια στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2023.

Οι συζητήσεις στο Ρέικιαβικ αναμένεται να περιλαμβάνουν την ανάληψη μεγαλύτερων ευθυνών για την ασφάλεια και την προστασία κρίσιμων υποδομών στην Αρκτική. Snapshot powered by AI

Μία μέρα πριν την επίσκεψή του στην Ελλάδα, ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, μεταβαίνει την Ισλανδία, σε μία εκστρατεία των ΗΠΑ να επεκτείνουν την επιρροή τους στην Αρκτική.

Μετά τη συμφωνία που υπέγραψε η Ουάσινγκτον με τη Γροιλανδία και τη Δανία στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η οποία τερμάτισε τα σενάρια προσάρτησης του νησιού από τις ΗΠΑ, η Ισλανδία αποκτά ιδιαίτερη στρατηγική σημασία.

Ο εντεινόμενος ανταγωνισμός στην Αρκτική έχει αποκαταστήσει τη θέση της Ισλανδίας ως στρατηγικού παράγοντα, παρότι το νησί εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ΗΠΑ για την ασφάλειά του.

Η Ισλανδία δεν έχει ποτέ διαθέσει στρατό από την ανεξαρτησία της το 1944. Βασίζεται στις δυνάμεις της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας (ΝΑΤΟ) για την ασφάλειά της και σε μια διμερή αμυντική συμφωνία που υπογράφηκε με τις ΗΠΑ το 1951. Η Ουάσιγκτον δεν διαθέτει μόνιμη βάση εκεί, αλλά επιδιώκει να εδραιώσει τον έλεγχό της επί των διαδρομών πρόσβασης στην Αρκτική, τις οποίες επιδιώκουν η Ρωσία και η Κίνα.

Ο τελευταίος υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ που επισκέφθηκε την Ισλανδία ήταν ο Άντονι Μπλίνκεν το 2021.

Η διαμάχη για τον χάρτη και η ψηφοφορία στην ΕΕ

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο Τραμπ πυροδότησε νέα αντιπαράθεση δημοσιεύοντας έναν χάρτη που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και φαινόταν να παρουσιάζει ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική, την Καραϊβική, τη Γροιλανδία και την Ισλανδία ως «Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

Το Ρέικιαβικ αντέδρασε καλώντας τον πρέσβη των ΗΠΑ «για να μεταφέρει ένα σαφές μήνυμα ότι η εικόνα ήταν εντελώς ακατάλληλη», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Ισλανδίας σε δήλωση προς το AFP.

Στα τέλη Αυγούστου, οι Ισλανδοί ψήφισαν με ποσοστό 52,8% έναντι 47,2% κατά της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εν λόγω διαπραγματεύσεις έχουν παγώσει από το 2013.

Ο Τραμπ έστρεψε και πάλι την προσοχή του στη Γροιλανδία την Κυριακή. Δημοσίευσε μια εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη στην πλατφόρμα του «Truth Social», στην οποία το πρόσωπό του υψώνεται πάνω από αυτό που φαίνεται να είναι το τοπίο της περιοχής, με τη φράση «Γεια σου, Γροιλανδία!».

Ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της ασφάλειας

Στο Ρέικιαβικ ο Ρούμπιο αναμένεται να συναντηθεί με αξιωματούχους «για να συζητήσουν τη συνεργασία στους τομείς της οικονομίας και της ασφάλειας», επεσήμανε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ανακοίνωσή του.

Δύο πρώην πρέσβεις των ΗΠΑ στην Ισλανδία —οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας— δήλωσαν στο τσέχικο πρακτορείο RFE/RL ότι ο Ρούμπιο θα πρέπει να αναμένει ότι το Ρέικιαβικ θα είναι δεκτικό σε περαιτέρω συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας, ενώ παράλληλα θα λάβει υπόψη τις ανησυχίες μιας χώρας που αποδίδει μεγάλη αξία στην ανεξαρτησία της.

Από την πλευρά του, ο Ρόμπερτ Γκέρμπερ, πρώην Αμερικανός διπλωμάτης που υπηρέτησε στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Ισλανδία, δήλωσε ότι η επίσκεψη του Ρούμπιο θα μπορούσε να αποτελέσει συνέχεια των δεσμεύσεων που συζητήθηκαν σε μια συνάντηση των χωρών της Αρκτικής τον Σεπτέμβριο, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Οι συζητήσεις αυτές περιελάμβαναν δεσμεύσεις των εταίρων της Αρκτικής να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη δική τους ασφάλεια και την προστασία των κρίσιμων υποδομών.

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