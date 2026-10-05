Τα γενέθλια της ΝΔ, το παζάρι με τον Ρούμπιο, Δένδιας και Καραμανλής και οι πωλήσεις χρυσών λιρών

Snapshot Στα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας στο Γκάζι, σημαντικές απουσίες πρώην πρωθυπουργών και ερωτηματικά για τη συμμετοχή πρώην υπουργών υπογραμμίζουν εσωκομματικές εντάσεις.

Η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα επικεντρώνεται σε κρίσιμες διπλωματικές συζητήσεις για Τουρκία, ενεργειακά έργα και εξοπλισμούς, με έντονο παρασκήνιο.

Η απόφαση για τη Μονή Αγίας Αικατερίνης στο Σινά αναμένεται στις 24 Οκτωβρίου, με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Αθήνας και Καΐρου να βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο.

Η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει εσωκομματικές προκλήσεις στους εκλογικούς τομείς της Αθήνας, με έντονο ανταγωνισμό για τις εκλόγιμες θέσεις και αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό.

Στον οικονομικό τομέα, προβλήματα και αμφιβολίες εμφανίζονται στις αγροτικές επιδοτήσεις, στις πιστοποιήσεις βιολογικών προϊόντων και στις οικονομικές καταστάσεις μεγάλων εταιρειών όπως η Ελληνικά Γαλακτοκομεία και η ΕΛΙΝΟΙΛ. Snapshot powered by AI

Γενέθλια με απουσίες και ερωτηματικά στο Γκάζι

Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα να ευχηθώ στους φανατικούς αναγνώστες της στήλης και ιδιαίτερα στους δεξιούληδες που σήμερα θα γιορτάσουν στο Γκάζι τα 52 χρόνια της ΝΔ. Με ενδιαφέρον αναμένονται τα σημερινά «γενέθλια» της Νέας Δημοκρατίας στο Γκάζι, καθώς πέρα από την επετειακή εκδήλωση, το βλέμμα στρέφεται στις παρουσίες αλλά κυρίως στις απουσίες. Ηχηρές είναι ήδη οι απουσίες των πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, ενώ εκτός θα βρίσκεται και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης λόγω υποχρεώσεων στο Στρασβούργο. Θα είναι βέβαια εκεί ο πρώην πρόεδρος (έστω και μεταβατικός) ο Γιάννης Πλακιωτάκης. Ένα στα τέσσερα δηλαδή... Το ενδιαφέρον, όμως, δεν σταματά εκεί. Ερωτηματικό αποτελεί το εάν θα δώσουν το «παρών» και πρώην κυβερνητικά στελέχη και πρώην υπουργοί, ορισμένοι εκ των οποίων φέρονται να διατηρούν σοβαρές επιφυλάξεις ή δυσαρέσκεια για επιλογές και χειρισμούς της κυβέρνησης. Οι παρουσίες ή οι απουσίες τους, επομένως, αποκτούν ιδιαίτερο συμβολισμό. Με τον ιστορικό πυρσό να επιστρέφει και την κομματική βάση να καλείται σε μαζική συμμετοχή, η εκδήλωση αποκτά πολιτικό βάρος. Και στο Γκάζι, εκτός από τα 52 χρόνια της ΝΔ, θα μετρηθούν και οι εσωκομματικές αποστάσεις.

Ο Καραμανλής στους Κινέζους

Για να μην έχετε απορίες πού θα είναι σήμερα ο Κώστας Καραμανλής σας ενημερώνω ότι ο πρώην πρωθυπουργός την ώρα που η ΝΔ θα γιορτάζει στο παλιό αμαξοστάσιο της ΟΣΥ αναμένεται να μιλήσει στο Ελληνοκινεζικό Φόρουμ Νεολαίας και Εκπαιδευτικής Συνεργασίας, σε εκδήλωση που συνδέεται με την κινεζική πρεσβεία και θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του Παλαιού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Πλάκα. Όπως έμαθα δεν πρόκειται να αφήσει αιχμές για τα εσωτερικά πολιτικά ζητήματα, αλλά θα επεκταθεί μόνο σε θέματα της διεθνούς σκακιέρας…

Ο Ρούμπιο στην Αθήνα: Το μεγάλο παζάρι πίσω από τις κλειστές πόρτες

Εκτός από τα εσωκομματικά της ΝΔ υπάρχει μια τεράστια κινητικότητα και σε διπλωματικό επίπεδο. Ο Αμερικανικός παράγοντας βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων αυτό το μήνα. Δεν έρχεται στην Αθήνα για τα τυπικά ο Μάρκο Ρούμπιο. Η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών πραγματοποιείται σε μια στιγμή που το θερμόμετρο στην Ανατολική Μεσόγειο ανεβαίνει και στο τραπέζι βρίσκονται ταυτόχρονα Τουρκία, καλώδιο, ενέργεια και εξοπλισμοί. Το μεγάλο παζάρι είναι πολυεπίπεδο και η Αθήνα γνωρίζει ότι πίσω από τις δημόσιες δηλώσεις θα υπάρξουν δύσκολες συζητήσεις. Η Ουάσιγκτον θέλει να κρατήσει ανοικτούς τους διαύλους με την Άγκυρα και να αποφύγει μια νέα ελληνοτουρκική ένταση, την ώρα που η Ελλάδα επιδιώκει σαφές αμερικανικό αποτύπωμα στα κρίσιμα ενεργειακά projects. Το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου είναι ένα από τα σημεία-κλειδιά, καθώς οι τουρκικές αντιδράσεις έχουν ανεβάσει τον πήχη. Στο παρασκήνιο μπαίνουν ακόμη τα F-35, η ενέργεια και ο ρόλος της Ελλάδας ως αμερικανικού κόμβου στη ΝΑ Ευρώπη. Με άλλα λόγια, ο Ρούμπιο έρχεται να ακούσει απαιτήσεις, να βάλει όρια και να μετρήσει διαθέσεις. Και οι κλειστές πόρτες έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τις δηλώσεις μπροστά στις κάμερες.

Τι ζητά η Αθήνα από την Ουάσιγκτον

Όπως μαθαίνω με τη δική της ατζέντα υποδέχεται η Αθήνα τον Μάρκο Ρούμπιο. Και η ελληνική «λίστα» δεν είναι μικρή. Στην κορυφή βρίσκεται η Τουρκία και το ζητούμενο είναι σαφές: Η Αθήνα θέλει η Ουάσιγκτον να παραμείνει παρούσα και να μην αντιμετωπίζει Αθήνα και Άγκυρα με μια λογική αυτόματης εξίσωσης. Το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου αποτελεί κρίσιμο τεστ, καθώς η ελληνική πλευρά δεν θέλει οι τουρκικές αντιδράσεις να μετατραπούν σε δικαίωμα παρέμβασης στα ενεργειακά σχέδια. Στον φάκελο υπάρχουν βεβαίως και τα F-35, μαζί με το ευρύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα, αλλά και ο ρόλος της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης προς τα Βαλκάνια και την Ευρώπη. Η Αθήνα θέλει περισσότερη αμερικανική παρουσία και λιγότερη αβεβαιότητα. Θέλει, με δυο λόγια, η σχέση με την Ουάσιγκτον να μεταφράζεται σε πολιτικό και γεωπολιτικό κεφάλαιο. Το ερώτημα πλέον είναι ένα: Πόσα από αυτά θα περάσουν από τη θεωρία στην πράξη και τι ανταλλάγματα θα ζητήσουν οι Αμερικανοί;

Σινά: Η 24η Οκτωβρίου και το σκληρό διπλωματικό παιχνίδι

Πλην των ΗΠΑ σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής κρίσιμη είναι και η ιστορία με τη Μονή Σινά στην Αίγυπτο. Αναφέρομαι στις επόμενες είκοσι μέρες που μπορεί να κρίνουν τα πάντα για τη Μονή Αγίας Αικατερίνης. Αθήνα και Κάιρο ουσιαστικά παίζουν με τον χρόνο. Στο Σινά η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Η 24η Οκτωβρίου δεν είναι μια ακόμη ημερομηνία στο ημερολόγιο... Είναι η προθεσμία που έχει μπροστά της η υπόθεση της Μονής Αγίας Αικατερίνης, καθώς τότε αναμένεται η απόφαση του αιγυπτιακού Ανωτάτου Δικαστηρίου, εφόσον δεν βρεθεί προηγουμένως συμβιβασμός. Το παρασκήνιο, όμως, είναι σκληρό. Οι διαπραγματεύσεις έχουν παγώσει από τις 10 Αυγούστου, ενώ η προηγούμενη αναβολή ήταν ήδη η τέταρτη. Η Αθήνα εξετάζει νέα αναβολή, γνωρίζοντας όμως ότι αυτή τη φορά το περιθώριο ελιγμών είναι εξαιρετικά περιορισμένο. Στο τραπέζι δεν βρίσκεται μια απλή νομική λεπτομέρεια. Υπάρχουν διαφωνίες για ακίνητα, κτήματα και το ακριβές καθεστώς που θα διέπει τη Μονή. Παράλληλα, δημοσιεύματα κάνουν λόγο για ομάδες πίεσης σε Ελλάδα και Αίγυπτο που δυσκολεύουν έναν συμβιβασμό. Το πραγματικό παιχνίδι, λοιπόν, είναι διπλό: Να διασωθεί η συμφωνία χωρίς να τραυματιστεί η στρατηγική σχέση Αθήνας–Καΐρου. Και ο χρόνος πλέον πιέζει επικίνδυνα.

Βόρειος vs Νότιος – Πού γίνεται πραγματικά η σφαγή στη ΝΔ

Αν υπάρχει μία μάχη που ήδη μυρίζει εκλογές, αυτή είναι η μάχη του σταυρού στους δύο μεγάλους τομείς της Αθήνας. Και το ερώτημα είναι ποιος «καίγεται» περισσότερο: ο Βόρειος ή ο Νότιος; Για να σας τα κάνω «πενηνταράκια» στο Βόρειο Τομέα η είσοδος του Παύλου Μαρινάκη έχει ανακατέψει την τράπουλα. Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίζονται με ισχυρό προβάδισμα, ενώ η Νίκη Κεραμέως βρίσκεται επίσης ψηλά. Από εκεί και κάτω, όμως, αρχίζει το θρίλερ: Δημήτρης Καιρίδης, Ζωή Ράπτη και Νίκος Παπαθανάσης θα χρειαστούν ισχυρή σταυροδοσία, ιδιαίτερα εάν η ΝΔ χάσει έδρα στην περιφέρεια. Στο Νότιο Τομέα το τοπίο είναι ακόμη πιο πυκνό. Νίκος Δένδιας, Τάκης Θεοδωρικάκος και Κωνσταντίνος Κυρανάκης ξεκινούν από ισχυρή θέση. Ακολουθούν Βασίλης Σπανάκης, Σοφία Βούλτεψη, Άννα Καραμανλή, Χάρης Θεοχάρης, Γιάννης Καλλιάνος και Διονύσης Χατζηδάκης, ενώ στην κούρσα μπαίνουν δυναμικά ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο Νίκος Ρωμανός και ο Τάσος Γαϊτάνης. Συμπέρασμα: στο Βορρά η σύγκρουση είναι πιο καθαρή και αφορά κυρίως τις τελευταίες εκλόγιμες θέσεις. Στο Νότο, όμως, ο συνωστισμός είναι μεγαλύτερος και, αν χαθούν έδρες, κανείς από τη μέση και κάτω δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής.

Ο Δένδιας θυμάται τους πρώην – Το παρασκήνιο της αναφοράς στον Καραμανλή

Κακά τα ψέματα, ο Νίκος Δένδιας έχει έναν τρόπο να στέλνει μηνύματα χωρίς να χρειάζεται να πει πολλά. Και στην εκδήλωση που πραγματοποίησε στον Άλιμο, η αναφορά του στον Κώστα Καραμανλή κάθε άλλο παρά απαρατήρητη πέρασε. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θυμήθηκε έναν από τους ανθρώπους που σημάδεψαν την πολιτική του διαδρομή, λέγοντας πως χωρίς τον Καραμανλή ίσως να μην είχε πολιτευτεί. Για τους γνωρίζοντες τα νεοδημοκρατικά, η αναφορά έχει το δικό της ενδιαφέρον. Όχι γιατί ο Δένδιας άνοιξε θέμα διαδοχής – κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από τα λεγόμενά του – αλλά γιατί επέλεξε να αναδείξει δημόσια τον πρώην πρωθυπουργό σε μια συγκυρία όπου οι συζητήσεις για την επόμενη ημέρα της ΝΔ έχουν φουντώσει. Ο Δένδιας, λοιπόν, δεν ξεχνά τους πρώην. Και όταν θυμάται τον Καραμανλή, οι κεραίες στη γαλάζια παράταξη λογικά σηκώνονται. Γιατί στην πολιτική δεν μετρά μόνο αυτό που λες. Μετρά και ποιον επιλέγεις να θυμηθείς.

Σφάχτηκαν παλικάρια για τον Μιχελογιαννάκη

Η πρόσφατη μεταγραφή αεροδρομίου που έκανε το ΠΑΣΟΚ με τον Γιάννη Μιχελογιαννάκη έχει έντονο παρασκήνιο. Ο Μιχελόγιαννος ως γνωστόν έχει αλλάξει πέντε κόμματα. Ξεκίνησε από το ΠΑΣΟΚ πήγε στη ΔΗΜΑΡ, μετά στον ΣΥΡΙΖΑ, εν συνεχεία στον Κασσελάκη και τώρα ξανά στο ΠΑΣΟΚ... Μόνο από τη ΝΔ δεν πέρασε... Στη Χαριλάου Τρικούπη τον επανέφερε μαθαίνω ο Λευτέρης Καρχιμάκης. Το ενδιαφέρον είναι πως τον διεκδικούσε όπως μου λένε οι πηγές μου και η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Την προσέγγιση την είχε κάνει το δεξί χέρι του Τσίπρα ο Γιώργος Βασιλειάδης. Αλλά τελικά τον κέρδισε το ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω πόσο θα κάτσει στο κίνημα. Ελπίζω μέχρι τις εκλογές να μην αλλάξει κόμμα...

Μπακογιάννηδες σε δύο γραμμές – Το Μαξίμου στηρίζει Κώστα, αλλά κρατά αποστάσεις από τη Ντόρα

Δύο Μπακογιάννηδες, δύο διαφορετικές πολιτικές αναγνώσεις από το Μαξίμου. Σύμφωνα με το παρασκήνιο που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, η περίπτωση του Κώστα Μπακογιάννη για τον Δήμο της Αθήνας φαίνεται να αντιμετωπίζεται θετικά από το πρωθυπουργικό επιτελείο, την ώρα που η Ντόρα Μπακογιάννη φαίνεται να βρίσκεται σε διαφορετική πολιτική τροχιά. Η διαφοροποίηση έχει τη σημασία της, καθώς η οικογένεια παραμένει ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα «βαριά» ονόματα της ΝΔ. Και ακριβώς γι’ αυτό, κάθε κίνηση γύρω από τα πρόσωπα της οικογένειας διαβάζεται με προσοχή. Το ενδιαφέρον πλέον είναι αν η συγκεκριμένη διαχείριση αποτελεί απλώς μια επιλογή προσώπων για την Αθήνα ή αν αποτυπώνει ευρύτερες ισορροπίες στο γαλάζιο στρατόπεδο. Γιατί άλλο ο Κώστας και άλλο η Ντόρα – και στο Μαξίμου φαίνεται να το γνωρίζουν καλά.

Οι διαρροές της ΝΔ και το δίλημμα Μητσοτάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται σε ένα διαφορετικό δίλημμα μπροστά από τις κάλπες του 2027. Να στρίψει το τιμόνι δεξιά ή στο κέντρο; Πολλοί του λένε να επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Όμως προσέξτε: Η ΝΔ χάνει τουλάχιστον 5% από τα δεξιά της προς Λατινοπούλου για να είμαι συγκεκριμένος και χάνει και περίπου 4,5% προς το ΠΑΣΟΚ. Συνεπώς οι κύριοι αντίπαλοι της ΝΔ είναι η Αφροδίτη και ο πρόεδρος Νίκος. Μάλλον έχει δίκιο ο Μητσοτάκης που επιμένει στην αμφίπλευρη διεύρυνση.

Ο Τσίπρας αλλάζει ακροατήριο – Πατριωτισμός, Άγιο Όρος και άνοιγμα στο κέντρο

Μια διαφορετική εικόνα του Αλέξη Τσίπρα βλέπουμε το τελευταίο διάστημα. Ο πρώην πρωθυπουργός φαίνεται να επιχειρεί ένα άνοιγμα πέρα από τα παραδοσιακά όρια του αριστερού ακροατηρίου, αναζητώντας έναν πιο πλατύ πολιτικό χώρο, με το βλέμμα και προς το Κέντρο. Η επίσκεψη στο Άγιο Όρος εντάσσεται, για πολλούς, σε αυτή τη διαφορετική πολιτική εικόνα. Όπως και η αυξημένη έμφαση σε ζητήματα πατριωτισμού και εθνικής ταυτότητας, που δείχνει έναν Τσίπρα λιγότερο εγκλωβισμένο στις παλιές διαχωριστικές γραμμές. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η μετατόπιση προκαλεί αντιδράσεις ακριβώς από τον χώρο που τον ανέδειξε. Οι επικρίσεις από πρόσωπα της Αριστεράς δείχνουν πως το νέο πολιτικό αφήγημα δεν είναι αυτονόητο για όλους. Ο Τσίπρας, πάντως, φαίνεται να δοκιμάζει κάτι διαφορετικό: να μιλήσει και σε ανθρώπους που μέχρι σήμερα δεν αισθάνονταν ότι απευθύνεται σε αυτούς.

Το Άγιο Πνεύμα στη Βουλή

Να μην ξεχάσω ότι σήμερα είναι και ο αγιασμός της 4ης κοινοβουλευτικής περιόδου τον οποίο θα τελέσει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος . Είθε το Άγιο Πνεύμα να φωτίσει τους εθνοπατέρες μας μήπως βρουν κάποια λύση με την ακρίβεια που τσακίζει τα νοικοκυριά γιατί τούτος ο χειμώνας δεν βλέπω να βγαίνει εύκολα….

Νέα ραβασάκια

Στα αυτιά μου φτάνουν πληροφορίες ότι έχουμε και άλλα ραβασάκια που έφτασαν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης από την Κομισιόν. Μάλιστα τα ραβασάκια αυτά είναι πιο δύσκολα από τα προηγούμενα και πηγαίνουν αρκετά πίσω στο χρόνο με αποτέλεσμα να μεγαλώνει ο λογαριασμός και να αποκαλύπτεται ο ρόλος ορισμένων που έβγαιναν κράχτες για να παραπλανήσουν τους αγρότες και την ίδια στιγμή έστηναν κόλπα για ψεύτικες επιδοτήσεις λαμβάνοντας μερίδιο με διάφορους τρόπους από αυτές. Έχει πάντως μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πως θα γίνει η διαχείριση αυτών. Γιατί έχω την αίσθηση ότι θα μπλέξει πολύς κόσμος και θα εμφανιστούν και άλλοι εμπλεκόμενοι από άλλα πολιτικά χρώματα και κόμματα που κουνούν το δάχτυλο. Ίσως για αυτό τελευταία έχουν πάψει να το κουνούν και κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει με τους ελέγχους της DG Agri.

Επιτάχυνση της… αναβολής

Κατά τα λοιπά υποτίθεται ότι ψηφίστηκαν διατάξεις για να επιταχυνθεί η διαδικασία απονομής δικαιοσύνης. Θυμάμαι δε ότι αιτιολογική έκθεση ανέφερε πως η ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της καθυστέρησης στην ποινική διερεύνηση και εκδίκαση αξιόποινων πράξεων βουλευτών, η οποία μπορεί να οδηγεί σε μακροχρόνια ποινική εκκρεμότητα και να επηρεάζει αρνητικά, τόσο την άσκηση των κοινοβουλευτικών καθηκόντων τους, όσο και την πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία και θα περίμενε κάποιος την περασμένη Παρασκευή να ξεκινήσει η δίκη της βουλευτού Τρικάλων της ΝΔ κυρίας Παπακώστα για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. Όμως ζητήθηκε αναβολή γιατί δεν μπορούσαν οι δικηγόροι να παρίστανται. Στην αρχή το δικαστήριο όρισε Δευτέρα αλλά και πάλι δεν μπορούσαν και ελλείψει άλλης ημερομηνίας πήγαμε στις 20 Νοεμβρίου. Φανταστείτε και να μην ήθελαν την επιτάχυνση τι θα γινόταν. Πάντως μεταξύ μας εγώ δεν βλέπω ότι το κλίμα θα είναι καλύτερο στις 20 Νοεμβρίου.

Οι αμαρτίες των άλλων

Μένω στο θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων όπου πραγματικά δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του Γιώργου Πιτσιλή που φορτώθηκε τις αμαρτίες άλλων και προσπαθεί να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Μόνο που όσο σκαλίζει μαθαίνω ότι τόσο μεγαλύτερη δυσωδία αναδύεται που αυτός και οι συνεργάτες του παρά τη μεγάλη εμπειρία με τα φορολογικά δεν πιστεύουν αυτά που βλέπουν. Και μέσα σε αυτό που διαπιστώνουν έχουν και διάφορους κυβερνητικούς απέξω να κάνουν τους ειδήμονες και να δημιουργούν και άλλα ζητήματα. Όπως μια κυρία υποτίθεται ειδική που έχει ορίσει ο Αντιπρόεδρος (δεν θέλω ερωτήσεις ποιος είναι ο Αντιπρόεδρος) και η οποία υποτίθεται ότι έχει εξ ονόματός του την υψηλή εποπτεία. Έχω την εντύπωση ότι αυτή η εποπτεία δεν θα έχει αίσια κατάληξη. Επανέρχομαι.

Ο πιστοποιητής της Ελληνικά Γαλακτοκομεία και η DG Agri

Μένω στα αγροτικά αλλά πηγαίνω σε άλλο μετερίζι. Και θα ήθελα να ρωτήσω εκεί στην Ελληνικά Γαλακτοκομεία (Όλυμπος, Ροδόπη κλπ) όλα καλά με τις πιστοποιήσεις του βιολογικού γάλακτος από τη BIO Hellas; Θεωρούν από την Ελληνικά Γαλακτοκομεία ότι καλύπτονται όταν μια εταιρία θεωρείται από την DG Agri ότι κάνει πιστοποιήσεις βιολογικών προϊόντων αμφίβολης εγκυρότητας καθώς οι ώρες που χρειάζονται οι επιθεωρητές για να κάνουν έλεγχο δεν μπορούν να κουμπώσουν με τις ώρες που εμφανίζονται να απασχολήθηκαν; Αν ναι υποθέτω ότι δεν θα έχουμε τίποτα εκπλήξεις και πεφτοσυννεφάκηδες;

Καλπασμός δανείων

Συνεχίζω με την Ελληνικά Γαλακτοκομεία που δημοσίευσε οικονομικές καταστάσεις για το 2025.Και αυτό που διαπιστώνει κάποιος εύκολα είναι ότι ναι μεν οι τζίροι αυξάνονται αλλά τα κέρδη μειώνονται και το χρέος μεγαλώνει με ταχείς ρυθμούς από τις συνεχείς εξαγορές. Συγκεκριμένα είδαμε το τζίρο να αυξάνεται κατά 15% και τα κέρδη να μειώνονται κατά 11,6% και αυτό δείχνει ένα gap. Εκεί όμως που τα στοιχεία δείχνουν επιδείνωση είναι ο δανεισμός. Συγκεκριμένα οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου ανήλθαν στο ποσό των € 546.834 χιλ. έναντι του ποσού των € 395.370 χιλ. της προηγούμενης χρήσης

Οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου ανήλθαν στο ποσό των € 126.273 χιλ. έναντι ποσού € 63.011. Δηλαδή ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός αυξήθηκε στα 673 εκ ευρώ πλησιάζοντας τον ετήσιο κύκλο εργασιών από 458 εκατ. ευρώ. Σημειωτέον ότι το καθαρό χρέος ανήλθε σε 608 εκ ευρώ. Βέβαια αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι για την εξαγορά της Δωδώνη η εταιρία δεν έβαλε ίδια κεφάλαια αλλά τα 110 εκατ. ευρώ που πλήρωσε ως τίμημα ήταν δανεικά και σε αυτά ήλθαν να προστεθούν και τα δάνεια που είχε η Δωδώνη. Έχει πάντως πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι έχουμε χρηματοδότηση μιας εξαγοράς εξ ολοκλήρου με δανεισμό.

Ερωτήματα συνδεδεμένων

Στην ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ οι απορίες δεν αφορούν στα δάνεια αλλά κάποιες από τις συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρίες που εμφανίζονται στις οικονομικές της καταστάσεις. Και καλά για τη BellaBulgaria είναι σαφές ότι η εταιρία μπορεί να αγοράζει πρώτες ύλες όπως Βουλγάρικα κρέατα ή και έτοιμα αλλαντικά αλλά από τις άλλες δύο που αναγράφονται στις οικονομικές καταστάσεις ως P.I.C.O και Rigana τι αγοράζει; Επειδή οι αγορές είναι μικρές και τα στοιχεία για τις δύο εταιρίες που δίνονται δεν είναι επαρκή θα είχε ενδιαφέρον να μάθουμε πως προκύπτει η σύνδεση, που έχουν έδρα οι εταιρίες αλλά και τι δραστηριότητες έχουν. Άλλωστε οι συνδεδεμένες εταιρίες έχουν πάντα ενδιαφέρον.

Πωλήσεις ρεκόρ χρυσών λιρών 17,8 εκατ. ευρώ και… καταθέσεις

Οι εποχές που οι Έλληνες αγόραζαν χρυσές λίρες δείχνουν ότι πέρασαν καθώς φέτος στους πρώτους εννιά μήνες πουλήθηκαν 21.014 λίρες ενώ αγοράστηκαν μόλις 2.706. Και αυτό το στοιχείο έχει το ενδιαφέρον του δεδομένου ότι διανύουμε μια χρονιά ασταθή γεωπολιτικά και σε τέτοιες περιόδους ο χρυσός αποτελεί καταφύγιο. Βέβαια το ράλι του χρυσού τα προηγούμενα χρόνια ήταν χωρίς προηγούμενο, γεγονός που μπορεί να δικαιολογεί τις πωλήσεις για καταγραφή των μεγάλων κερδών από τους πολίτες που είχαν αγοράσει λίρες για επένδυση. Πάντως τα ποσά των πωλήσεων είναι τρελά αν ληφθεί υπ' όψιν η τρέχουσα τιμή των 845 ευρώ προκύπτει ποσό περίπου 17,8 εκατ. ευρώ. Βέβαια το κέρδος από τις προμήθειες της Τράπεζα της Ελλάδος είναι εντυπωσιακό. Επίσης εξηγεί και την εξέλιξη των τραπεζικών καταθέσεων για να μην έχουν απορίες και βγάζουν αυθαίρετα συμπεράσματα κάποιοι.

Η Superbet και η τηλεφωνική δραστηριότητα

Πάντως είναι διασκεδαστικό να διαβάζεις τις δραστηριότητες της Superbet που ίδρυσε υποκατάστημα στην Ελλάδα από το ΓΕΜΗ. Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων λέει ως κύριο κωδικό δραστηριότητας και αναρωτιέσαι αν τα τυχερά παιγνίδια αποτελούν τηλεφωνική δραστηριότητα. Επειδή μου προκάλεσε το ενδιαφέρον λέω να ερευνήσω τη δραστηριότητα αυτή για να διαπιστώσω πως την ασκούν στην Ελλάδα.

Η βουτιά του Ηρακλή, τα μερίσματα και τα… γυρίσματα

Βούλιαξαν οι λειτουργικές ταμειακές ροές της ΑΓΕΤ Ηρακλής το 2025 στα 18 εκατ. ευρώ από 49,5 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Ο τζίρος αυξήθηκε στα 321 εκατ. ευρώ από 304 εκατ. ευρώ ενώ τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως μετά από φόρους ήταν ουσιαστικά αμετάβλητα σε κέρδη 17,618 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 17,571 εκατ. ευρώ το 2024. Όμως αυτά που προκαλούν εντύπωση είναι τα έσοδα από μερίσματα που ήταν 2.216 χιλιάδες ευρώ προέρχονται από τη διανομή μερίσματος της θυγατρικής ΛΑΒΑ. Τα έσοδα από μερίσματα το 2024 ανέρχονταν σε 5.196 χιλιάδες ευρώ και προέρχονταν από τη διανομή μερίσματος των θυγατρικών ΛΑΒΑ Α.Ε και ΑΝΕΗ ποσών 1.108 χιλιάδες ευρώ και 4.088 χιλιάδες ευρώ αντίστοιχα. Ακόμα πιο ενδιαφέροντα είναι τα… γυρίσματα της ΑΓΕΤ όπου έχουμε τα εξής πολύ ενδιαφέροντα.

Στα χρηματοοικονομικά έξοδα για το 2025 περιλαμβάνεται έξοδο ποσού 1.590 χιλιάδων ευρώ που αφορά σε γύρισμα προεξόφλησης μακροπρόθεσμης υποχρέωσης προς προμηθευτή. Επιπλέον στα χρηματοοικονομικά έσοδα περιλαμβάνεται ποσό 539 χιλιάδων ευρώ που αφορά αποτέλεσμα προεξόφλησης υποχρεώσεων για φόρους-τέλη.

Στα χρηματοοικονομικά έσοδα για το 2024 περιλαμβάνεται ποσό 2.197 χιλιάδων ευρώ που αφορά αποτέλεσμα προεξόφλησης μακροπρόθεσμης υποχρέωσης προς προμηθευτή. Και το ερώτημα που τίθεται είναι τι είδους γυρίσματα είναι αυτά που μπορούν να επηρεάζουν ανάλογα την κερδοφορία;

Έτσι χάνονται τα εκατομμύρια στην ΕΛΙΝΟΙΛ;

Πραγματικά δεν μπόρεσα να καταλάβω τι έγινε φέτος στο εξάμηνο με τις ζημιές της ΕΛΙΝΟΙΛ του εφοπλιστή Σπύρου Καρνέση. Δεν με πείθουν οι εξηγήσεις που έδωσε περί εκπλήρωσης συμβατικών δεσμεύσεων, που είχαν συναφθεί υπό διαφορετικές συνθήκες αγοράς και τιμολόγησης σε προγενέστερο χρόνο. Τι είδους δεσμεύσεις ήταν αυτές για να βουλιάξει η εταιρία στις ζημιές άνω των 10 εκατ. ευρώ όταν γίνεται πάρτι στην αγορά των πετρελαιοειδών; Ζημιές για τις οποίες οι εξηγήσεις είναι τουλάχιστον ελλιπείς γιατί ποτέ μέχρι σήμερα δεν έχει εξηγήσει τα περί δεσμεύσεων αλλά και παραδόξως δεν έχει μπει στον κόπο να την ρωτήσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Δηλαδή έτσι χάνονται τα εκατομμύρια χωρίς εξηγήσεις ειδικά σε μια εταιρία που έχει και κάτι παλιές ιστορίες από το 1992 όπου βλέπουμε στις οικονομικές καταστάσεις κονδύλι «Εισπραχθέντα ποσά από μετόχους βάσει προσωπικής τους δέσμευσης, για την κάλυψη υποχρεώσεων της εταιρίας από Καταλογιστικές Πράξεις περιόδου 1992»;

Ο Μακεδονικός Χαλβάς, το τελωνείο και τα δάνεια των 111 εκατ. ευρώ

Ωραία πράγματα συμβαίνουν με την Αφοί Χαΐτογλου του περίφημου Μακεδονικού Χαλβά που αν θυμάμαι καλά στις αρχές του 2026 είχε ανακοινώσει ότι υπερέβη το όριο τζίρου των 100 εκατ. ευρώ. Μόνο που υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια για την οποία δεν έχουμε ακούσει τίποτα από την εταιρία στις εκδηλώσεις που πραγματοποιεί. Και αυτό είναι ένας καταλογισμός ΦΠΑ από το Τελωνείο υπολοίπου περίπου 4,5 εκατ.€ στις 31/12/2024 για το οποίο λέει η εταιρία έχει προσφύγει. Το ποσό δεν είναι μικρό και είναι απορίας άξιον πως προέκυψε από το τελωνείο. Περιμένουμε με αγωνία τις φετινές οικονομικές καταστάσεις μήπως και καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη με την ιστορική εταιρία. Σημειωτέον ότι οι Αφοί Χαΐτογλου είχε ζημίες και το 2023 και το 2024 που ήταν 3 εκατ. ευρώ και 2,3 εκατ. ευρώ αντίστοιχα ενώ τα δάνεια ήταν στα 111 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024 και ξεπερνούσαν τον ετήσιο κύκλο εργασιών.