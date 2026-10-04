Νέα Δημοκρατία: Το επετειακό βίντεο για τα 52 χρόνια από την ίδρυσή της

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία γιορτάζει τα 52 χρόνια από την ίδρυσή της με ένα επετειακό βίντεο που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη.

Το βίντεο παρουσιάζει την ιστορική διαδρομή του κόμματος και τους προέδρους που το ηγήθηκαν.

Στο βίντεο εμφανίζονται όλοι οι πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή έως τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κεντρικό σύμβολο του βίντεο είναι ο παραδοσιακός πυρσός της Νέας Δημοκρατίας.

Το μήνυμα του βίντεο τονίζει τη διαχρονική φλόγα του πυρσού και τη δέσμευση για πρόοδο στην Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Με ένα επετειακό βίντεο που αξιοποιεί εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, η Νέα Δημοκρατία τιμά τα 52 χρόνια από την ίδρυσή της.

Το βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στους επίσημους λογαριασμούς του κόμματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνδυάζει την ιστορική διαδρομή της παράταξης με σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες, παρουσιάζοντας και τους προέδρους που βρέθηκαν στην ηγεσία της ΝΔ.

Στο σύντομο βίντεο εμφανίζονται, κατά σειρά, ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, καθώς και οι Γεώργιος Ράλλης, Ευάγγελος Αβέρωφ, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Μιλτιάδης Έβερτ, Κώστας Καραμανλής, Αντώνης Σαμαράς, Ευάγγελος Μεϊμαράκης και Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κεντρική θέση στο βίντεο έχει ο παραδοσιακός πυρσός, το διαχρονικό σύμβολο της Νέας Δημοκρατίας, ενώ το μήνυμα της ανάρτησης συνοψίζεται στη φράση:

«52 χρόνια η φλόγα του πυρσού καίει στις καρδιές μας. Συνεχίζουμε μαζί στην πρώτη γραμμή για την Ελλάδα που αξίζουμε».

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