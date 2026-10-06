Έρχεται στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο: Ζήτησε να μιλήσει στην Πνύκα

Υπενθυμίζεται ότι στην Πνύκα έχει μιλήσει και ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν σε παλιότερη επίσκεψή του 

Μάνος Χατζηγιάννης

Έρχεται στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο: Ζήτησε να μιλήσει στην Πνύκα
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  • Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε να μιλήσει στην Πνύκα κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, αίτημα που εξετάζεται.
  • Η Πνύκα είναι ένας συμβολικός χώρος, γνωστός ως λίκνο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας και τόπος συνελεύσεων των Αθηναίων πολιτών στην αρχαιότητα.
  • Η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα θα διαρκέσει από 6 έως 8 Οκτωβρίου και συνοδεύεται από κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της πόλης.
  • Ο Ρούμπιο τόνισε τη σημασία της Ελλάδας ως σημαντικού συμμάχου των ΗΠΑ με ισχυρούς στρατιωτικούς και οικονομικούς δεσμούς.
  • Στο πλαίσιο της επίσκεψης θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ-Ελλάδας, με έμφαση στην αμυντική συνεργασία και την ενεργειακή ασφάλεια.
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Στην Πνύκα έχει ζητήσει να μιλήσει, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται απόψε στην Αθήνα.

Το αίτημα έχει τεθεί υπό εξέταση, ενώ σημειώνεται ότι το πρόγραμμα του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας καθορίζεται και ανακοινώνεται από την πρεσβεία των ΗΠΑ.

Μια ομιλία στην Πνύκα προφανέστατα έχει συμβολικό χαρακτήρα. Η Πνύκα είναι ένας από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους της Αθήνας, καθώς αποτελεί το λίκνο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Πρόκειται για το σημείο όπου συγκαλούνταν η Εκκλησία του Δήμου, δηλαδή η συνέλευση των Αθηναίων πολιτών, από τον 6ο αιώνα έως το τέλος του 4ου αιώνα.

Υπενθυμίζεται ότι στην Πνύκα έχει μιλήσει και ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν στις 7 Σεπτεμβρίου 2017, κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα.

Η άφιξη και τα μέτρα

Στην Αθήνα αναμένεται απόψε το βράδυ ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θα παραμείνει στην ελληνική πρωτεύουσα έως την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου.

Έτσι, λοιπόν, κυκλοφοριακές απαγορεύσεις και ρυθμίσεις σε ολόκληρο το κέντρο της Αθήνας ανακοίνωσε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ. θα τεθούν σε εφαρμογή από το απόγευμα της Τρίτης 6 Οκτωβρίου και θα διαρκέσουν έως το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, με τις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις να κορυφώνονται την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, θα πραγματοποιούνται σταδιακά και ανάλογα με τις συνθήκες προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου.

Μάρκο Ρούμπιο: Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ

Τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα «πολύ σημαντικό σύμμαχο» των Ηνωμένων Πολιτειών, ενόψει της επίσκεψής του στην Αθήνα.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τους σταθμούς της ευρωπαϊκής περιοδείας του στην Ελλάδα και την Πορτογαλία, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

«Η Ελλάδα, βεβαίως, είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μια χώρα όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Επομένως, είναι μια ευκαιρία να πάμε εκεί και να τους συναντήσουμε», ανέφερε ο κ. Ρούμπιο.

Η αναφορά του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών γίνεται ενόψει της επίσκεψής του στην Αθήνα, όπου θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ και Ελλάδας.

Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στο επίκεντρο θα βρεθεί η περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία, καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια.

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