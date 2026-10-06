Δηλώσεις Ρούμπιο από την Ισλανδία για τη Ρωσία
Λίγο πριν αναχωρήσει για την Αθήνα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ κάλεσε από την Ισλανδία τη Μόσχα να μοιραστεί τις πληροφορίες για το περιστατικό στη Σιβηρία με τον θάνατο ερευνήτριας σε ινστιτούτο πανώλης
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- Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο κάλεσε τη Ρωσία να αποκαλύψει πληροφορίες για τον θάνατο ερευνήτριας σε ινστιτούτο πανώλης στη Σιβηρία.
- Ο Ρούμπιο τόνισε την ανάγκη διαφάνειας από τη Ρωσία σχετικά με το περιστατικό.
- Η ανησυχία για πιθανή μόλυνση σε εργαστήριο αυξάνεται λόγω της πανδημίας Covid-19.
- Οι δηλώσεις έγιναν κατά την επίσκεψη του Ρούμπιο στην Ισλανδία, πριν από την αναχώρησή του για την Αθήνα.
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο κάλεσε τη Ρωσία να επιδείξει διαφάνεια και να μοιραστεί τις πληροφορίες που διαθέτει, μετά τον θάνατο ερευνήτριας σε ινστιτούτο καταπολέμησης της πανώλης στη Σιβηρία.
«Η Ρωσία οφείλει να δώσει περισσότερες πληροφορίες για όσα συνέβησαν», δήλωσε ο Ρούμπιο στο περιθώριο επίσκεψής του στην Ισλανδία, υπογραμμίζοντας ότι κάθε περίπτωση μόλυνσης σε εργαστήριο προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία υπό το πρίσμα της πανδημίας της Covid-19.
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