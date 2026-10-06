Δηλώσεις Ρούμπιο από την Ισλανδία για τη Ρωσία

«Η Ρωσία οφείλει να δώσει περισσότερες πληροφορίες για όσα συνέβησαν», δήλωσε ο Ρούμπιο στο περιθώριο επίσκεψής του στην Ισλανδία, υπογραμμίζοντας ότι κάθε περίπτωση μόλυνσης σε εργαστήριο προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία υπό το πρίσμα της πανδημίας της Covid-19.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο κάλεσε τη Ρωσία να επιδείξει διαφάνεια και να μοιραστεί τις πληροφορίες που διαθέτει, μετά τον θάνατο ερευνήτριας σε ινστιτούτο καταπολέμησης της πανώλης στη Σιβηρία.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας