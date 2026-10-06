Συλλαλητήριο κατά της επίσκεψης Ρούμπιο– Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας - Εικόνες

Φοιτητικοί σύλλογοι, σωματεία και συνδικάτα συγκεντρώθηκαν στα Προπύλαια και κατευθύνονται προς την αμερικανική πρεσβεία, ενώ η Τροχαία εφαρμόζει διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας σε βασικούς άξονες του κέντρου

Σωτήρης Σκουλούδης

Συλλαλητήριο κατά της επίσκεψης Ρούμπιο– Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας - Εικόνες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Φοιτητικοί σύλλογοι, σωματεία και συνδικάτα διοργανώνουν συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας κατά της επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
  • Η πορεία ξεκίνησε από τα Προπύλαια και κατευθύνεται προς την αμερικανική πρεσβεία, εκφράζοντας αντίθεση στον νέο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ.
  • Η Τροχαία εφαρμόζει εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκτροπές στους βασικούς οδικούς άξονες γύρω από το κέντρο της Αθήνας, που θα διαρκέσουν μέχρι και τις 7 Οκτωβρίου.
  • Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας έχουν τεθεί σε εφαρμογή λόγω της επίσκεψης και των κινητοποιήσεων, με ισχυρή αστυνομική παρουσία στο κέντρο της πόλης.
  • Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των τροχονόμων καθώς οι κυκλοφοριακές διακοπές μπορεί να επεκταθούν ανάλογα με την εξέλιξη των συγκεντρώσεων.
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Σε εξέλιξη βρίσκεται το βράδυ της Τρίτης 6 Οκτωβρίου αντιαμερικανικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας, με τη συμμετοχή φοιτητικών συλλόγων, σωματείων, συνδικάτων και πολιτικών οργανώσεων, με αφορμή την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Ελλάδα.

Ο κόσμος άρχισε να συγκεντρώνεται από τις 19:00, ενώ έχει προαναγγελθεί πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία. Οι συμμετέχοντες εκφράζουν την αντίθεσή τους στην επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ και στον νέο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ.

Η επίσκεψη Ρούμπιο πραγματοποιείται ενόψει της συνάντησής του την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, όπου θα πραγματοποιηθεί διμερής συνάντηση και θα ανοίξει ο 6ος Γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ.

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Πηγή: Newsbomb

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Πηγή: Newsbomb

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Πηγή: Newsbomb

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Πηγή: Newsbomb

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο

Παράλληλα με τις κινητοποιήσεις, η Τροχαία έχει θέσει σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Οι ρυθμίσεις αφορούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας σε κεντρικούς οδικούς άξονες γύρω από την πλατεία Συντάγματος, αλλά και σε λεωφόρους και δρόμους όπως η Βασιλίσσης Σοφίας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλίσσης Αμαλίας, η Πανεπιστημίου και η Σταδίου.

Οι παρεμβάσεις της Τροχαίας θα γίνονται ανάλογα με την εξέλιξη των συγκεντρώσεων και τις ανάγκες των μέτρων ασφαλείας. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο εφαρμόζονται από το απόγευμα της Τρίτης και θα κορυφωθούν την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, ημέρα των επίσημων επαφών του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο συνοδεύεται από ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να βρίσκονται επί ποδός λόγω τόσο του προγράμματος του Αμερικανού αξιωματούχου όσο και των συγκεντρώσεων που έχουν εξαγγελθεί.

Οι οδηγοί που κινούνται στο κέντρο καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων, καθώς οι διακοπές κυκλοφορίας μπορεί να επεκταθούν και σε επιπλέον δρόμους ανάλογα με την πορεία των κινητοποιήσεων.

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