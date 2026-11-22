Γιάννης Σκουφή

Το θάμπωμα των τζαμιών είναι από τα πιο ενοχλητικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί, ιδιαίτερα τις κρύες και υγρές ημέρες. Εκτός από την καθυστέρηση που προκαλεί πριν από την αναχώρηση, μπορεί να περιορίσει σημαντικά την ορατότητα και να επηρεάσει την ασφάλεια.

Η αιτία είναι η συμπύκνωση των υδρατμών. Όταν ο ζεστός και υγρός αέρας της καμπίνας έρχεται σε επαφή με τα κρύα τζάμια, η υγρασία μετατρέπεται σε μικροσκοπικά σταγονίδια που δημιουργούν το χαρακτηριστικό θάμπωμα.

Ο πιο γρήγορος τρόπος αντιμετώπισης είναι η ενεργοποίηση του συστήματος ξεθαμπώματος, με τον κλιματισμό σε λειτουργία και την εισαγωγή φρέσκου αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον. Η ανακύκλωση του εσωτερικού αέρα καλό είναι να αποφεύγεται, καθώς διατηρεί την υγρασία μέσα στην καμπίνα.

Εξίσου σημαντική είναι η πρόληψη. Βρεγμένα πατάκια, υγρά ρούχα και παπούτσια αυξάνουν την υγρασία στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Γι’ αυτό καλό είναι να απομακρύνονται τα βρεγμένα αντικείμενα και να διατηρείται η καμπίνα όσο το δυνατόν πιο στεγνή, ιδιαίτερα όταν το αυτοκίνητο παραμένει σταθμευμένο για πολλές ώρες.

Μια ακόμη λύση είναι τα ειδικά αντιθαμβωτικά σπρέι, τα οποία εφαρμόζονται στην εσωτερική πλευρά των τζαμιών με ένα καθαρό πανί μικροϊνών και βοηθούν να περιοριστεί το θάμπωμα από την υγρασία.

Αντίθετα, αυτοσχέδιες λύσεις όπως η χρήση πατάτας ή οδοντόκρεμας δεν συνιστώνται, καθώς μπορούν να αφήσουν υπολείμματα και να μειώσουν την ορατότητα. Τέλος, αν τα τζάμια θολώνουν συνεχώς παρά τη σωστή χρήση του κλιματισμού, αξίζει να ελεγχθούν το φίλτρο καμπίνας και η πιθανή εισροή νερού στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

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