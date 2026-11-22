Snapshot Τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά τέσσερις Κυριακές έως το τέλος του 2026, αρχής γενομένης από τις 29 Νοεμβρίου.

Οι ώρες λειτουργίας τις Κυριακές αυτές είναι από τις 11:00 έως τις 20:00, αλλά οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν διαφορετικό ωράριο εντός αυτού του διαστήματος.

Το αναλυτικό εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων 2026 θα ανακοινωθεί από τους κατά τόπους εμπορικούς συλλόγους.

Οι καταναλωτές πρέπει να αξιολογούν προσεκτικά τις προσφορές της Black Week και να ελέγχουν την τελική χρέωση, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής.

Στις ηλεκτρονικές αγορές συνιστάται έλεγχος αξιοπιστίας του πωλητή και προσοχή σε ύποπτες προσφορές, ενώ το δικαίωμα υπαναχώρησης 14 ημερών ισχύει για αγορές από απόσταση. Snapshot powered by AI

Σε ρυθμούς Black Friday και χριστουγεννιάτικων αγορών μπαίνει το λιανεμπόριο, με τους καταναλωτές να έχουν στη διάθεσή τους τέσσερις επιπλέον ημέρες για τα ψώνια τους έως την εκπνοή του 2026.

Από τις έξι Κυριακές που απομένουν μέχρι το τέλος της χρονιάς, οι επιχειρήσεις μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά τις τέσσερις, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Η αρχή γίνεται την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, δύο ημέρες μετά την Black Friday, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις αγορές τους στο πλαίσιο των προσφορών της Black Week.

Οι τέσσερις Κυριακές με ανοιχτά καταστήματα

Το πρόγραμμα λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων προβλέπει τις ακόλουθες ημερομηνίες:

Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026: Μετά την Black Friday.

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2026: Στο πλαίσιο της χριστουγεννιάτικης εμπορικής περιόδου.

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2026: Λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα.

Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2026: Για τις αγορές ενόψει της Πρωτοχρονιάς.

Οι τρεις τελευταίες Κυριακές εντάσσονται στο εορταστικό πρόγραμμα λειτουργίας της αγοράς, κατά το οποίο παραδοσιακά καταγράφεται αυξημένη εμπορική κίνηση.

Τι ώρα ανοίγουν και κλείνουν τα καταστήματα

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του νόμου 4177/2013, το προβλεπόμενο χρονικό πλαίσιο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων τις συγκεκριμένες Κυριακές είναι από τις 11:00 έως τις 20:00.

Ωστόσο, το άνοιγμα των καταστημάτων δεν είναι υποχρεωτικό.

Κάθε επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει εάν θα λειτουργήσει, ενώ μπορεί να επιλέξει και διαφορετικό ωράριο εντός των επιτρεπόμενων χρονικών ορίων.

Επομένως, οι καταναλωτές καλό είναι να ενημερώνονται εκ των προτέρων για τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων που επιθυμούν να επισκεφθούν.

Πότε ανακοινώνεται το εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων

Το αναλυτικό εορταστικό ωράριο για τα Χριστούγεννα του 2026 αναμένεται να γνωστοποιηθεί από τους κατά τόπους εμπορικούς συλλόγους.

Οι ανακοινώσεις θα καθορίζουν τις προτεινόμενες ώρες λειτουργίας της αγοράς κατά τις καθημερινές, τα Σάββατα και τις Κυριακές της εορταστικής περιόδου.

Με την Black Friday να πλησιάζει και τις χριστουγεννιάτικες αγορές να ακολουθούν, το τελευταίο δίμηνο του έτους αποτελεί περίοδο αυξημένης εμπορικής δραστηριότητας, με τους καταναλωτές να έχουν περισσότερες επιλογές για τον προγραμματισμό των αγορών τους.

Κοσμοσυρροή στην Ερμού το Σάββατο για τις πρώτες εκπτώσεις της Black Week - Κυνήγι προσφορών

Αυξημένη ήταν η κίνηση στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας το Σάββατο, καθώς οι καταναλωτές έχουν ξεκινήσει από νωρίς την αναζήτηση ευκαιριών ενόψει της Black Friday.

Η Ερμού παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλη επισκεψιμότητα, με αρκετούς πολίτες να πραγματοποιούν ήδη τις αγορές τους και άλλους να επισκέπτονται τα καταστήματα για να συγκρίνουν τιμές και να εξετάσουν τις διαθέσιμες προσφορές.

Πολλοί καταναλωτές κυκλοφορούν κρατώντας σακούλες με ψώνια, ενώ αρκετοί συνδυάζουν την επίσκεψή τους στην αγορά με μια βόλτα στο κέντρο, εκμεταλλευόμενοι τον καλό καιρό, σύμφωνα με τα πλάνα του Orange Press Agency.

Ορισμένοι επιλέγουν να αγοράσουν προϊόντα πριν από την επίσημη Black Friday, εκτιμώντας ότι οι τιμές τους έχουν ήδη φτάσει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα και επιδιώκοντας να εξασφαλίσουν τη διαθεσιμότητά τους.

Black Week: Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

Καθώς οι προσφορές πολλαπλασιάζονται, ο Συνήγορος του Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας επισημαίνουν την ανάγκη προσεκτικής αξιολόγησης των εκπτώσεων.

Οι δύο φορείς προειδοποιούν ότι διαφημιστικά μηνύματα για προσφορές περιορισμένης διάρκειας ενδέχεται να οδηγήσουν σε βιαστικές αγορές, χωρίς ουσιαστική σύγκριση τιμών.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο έλεγχος της τελικής χρέωσης, στην οποία πρέπει να συνυπολογίζονται τυχόν έξοδα αποστολής, καθώς και η εξέταση των χαρακτηριστικών του προϊόντος.

Παράλληλα, οι καταναλωτές καλούνται να μην εστιάζουν αποκλειστικά στο ποσοστό της διαφημιζόμενης έκπτωσης.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κατά την ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να αναγράφεται η χαμηλότερη τιμή που είχε το προϊόν κατά τις προηγούμενες 30 ημέρες. Με αυτόν τον τρόπο, ο αγοραστής μπορεί να διαπιστώνει εάν η προσφορά συνεπάγεται πραγματική εξοικονόμηση χρημάτων.

Προσοχή στις διαδικτυακές αγορές και στις ύποπτες προσφορές

Για όσους επιλέγουν ηλεκτρονικά καταστήματα, οι αρμόδιοι φορείς συστήνουν να προηγείται έλεγχος της αξιοπιστίας του πωλητή.

Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα οφείλει να διαθέτει σαφή στοιχεία για την επιχείρηση, όπως επωνυμία, διεύθυνση, τρόπους επικοινωνίας και όρους συναλλαγών.

Αντίθετα, οι αγορές από ανώνυμες ιστοσελίδες ή λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή.

Οι καταναλωτές πρέπει επίσης να ενημερώνονται για τον προβλεπόμενο χρόνο παράδοσης, να επιλέγουν ασφαλείς μεθόδους πληρωμής και να αποφεύγουν την καταχώριση τραπεζικών στοιχείων σε ύποπτους συνδέσμους που λαμβάνουν μέσω μηνυμάτων.

Σημαντική είναι και η διατήρηση των αποδεικτικών αγοράς, πληρωμής και επικοινωνίας με την επιχείρηση, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόβλημα.

Επιστροφές προϊόντων: Πότε ισχύει το δικαίωμα των 14 ημερών

Διαφορετικοί κανόνες ισχύουν για τις επιστροφές προϊόντων, ανάλογα με τον τρόπο αγοράς.

Στις αγορές από απόσταση, όπως μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος ή τηλεφώνου, ο καταναλωτής διαθέτει κατά κανόνα 14 ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή για να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Το κόστος επιστροφής μπορεί να τον επιβαρύνει, εφόσον έχει προηγουμένως ενημερωθεί σχετικά από τον προμηθευτή.

Στα φυσικά καταστήματα, αντίθετα, η δυνατότητα αλλαγής ή επιστροφής ενός προϊόντος που δεν παρουσιάζει ελάττωμα εξαρτάται από την εμπορική πολιτική της επιχείρησης.

Διαβάστε επίσης