Κυριακή του Νοεμβρίου με ανοιχτά καταστήματα

Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Κυριακή του Νοεμβρίου με ανοιχτά καταστήματα
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  • Τα εμπορικά καταστήματα σε όλη τη χώρα μπορούν να λειτουργήσουν την Κυριακή 29 Νοεμβρίου.
  • Τα παραδοσιακά καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ τα εμπορικά κέντρα από τις 11:00 έως τις 20:00.
  • Τα περισσότερα σουπερμάρκετ συνήθως παραμένουν κλειστά, με πιθανές εξαιρέσεις σε επιλεγμένα σημεία ή εντός εμπορικών κέντρων.
  • Η Κυριακή αυτή ακολουθεί την Black Friday και προηγείται της Cyber Monday, προσφέροντας επιπλέον ευκαιρίες για αγορές με μειωμένες τιμές.
  • Οι εμπορικοί σύλλογοι συνιστούν στους καταναλωτές να κάνουν έρευνα αγοράς και να συγκρίνουν τιμές πριν τις αγορές τους.
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Με την εορταστική και καταναλωτική περίοδο να βρίσκεται προ των πυλών, η αγορά ετοιμάζεται για την καθιερωμένη Κυριακή λειτουργίας των καταστημάτων στο τέλος του μήνα.

Συγκεκριμένα, τα εμπορικά καταστήματα σε όλη τη χώρα θα έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν ανοιχτά την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, προσφέροντας στους καταναλωτές μια επιπλέον ευκαιρία για ψώνια στο αποκορύφωμα της περιόδου προσφορών της Black Friday.

Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας

Αν και η συμμετοχή των εμπορικών επιχειρήσεων είναι προαιρετική, για όσα καταστήματα επιλέξουν να ανοίξουν, το πλαίσιο του ωραρίου κινείται σε καθιερωμένα πλαίσια.

Τα παραδοσιακά εμπορικά καταστήματα και τα συνοικιακά μαγαζιά λιανικής προτείνεται να λειτουργήσουν από τις 11:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα.

Από την άλλη πλευρά, τα μεγάλα πολυκαταστήματα και τα εμπορικά κέντρα αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, συνήθως από τις 11:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ.

Όσον αφορά τα σουπερμάρκετ, η πλειονότητα των μεγάλων αλυσίδων επιλέγει παραδοσιακά να κρατήσει κλειστά τα υποκαταστήματά της, εξαιρώντας ενδεχομένως ορισμένα επιλεγμένα σημεία ή καταστήματα εντός εμπορικών κέντρων, γι' αυτό και συνιστάται στους καταναλωτές να ελέγχουν τις ανακοινώσεις των εταιρειών.

Η «έκρηξη» της Black Friday

Η συγκεκριμένη Κυριακή έρχεται ακριβώς μετά τον «χαμό» της Black Friday (η οποία κορυφώνεται την προηγούμενη Παρασκευή) και λίγο πριν τη Cyber Monday, δίνοντας μια τελευταία ευκαιρία στους καταναλωτές να επωφεληθούν από τις μειωμένες τιμές και να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ενόψει των Χριστουγέννων.

Οι εκπρόσωποι των εμπορικών συλλόγων υπενθυμίζουν στους καταναλωτές να πραγματοποιούν έρευνα αγοράς και να συγκρίνουν τις τιμές, προκειμένου να κάνουν τις πιο συμφέρουσες επιλογές.

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