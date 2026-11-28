Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Νέο λύκειο, εθνικό απολυτήριο και αλλαγές στις εισαγωγικές

Ελεύθερος Τύπος: Τα 10 SOS για εκπτώσεις και απαλλαγές στον ΕΝΦΙΑ

Η Καθημερινή: Οι μυστικές έρευνες, οι ροές του χρήματος και οι μαρτυρίες

Τα Νέα: Πρόεδρε, μπορούν να σε εκβιάσουν;

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 28 Νοεμβρίου

Διαβάστε επίσης