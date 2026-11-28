Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 28 Νοεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 28 Νοεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Νέο λύκειο, εθνικό απολυτήριο και αλλαγές στις εισαγωγικές
Ελεύθερος Τύπος: Τα 10 SOS για εκπτώσεις και απαλλαγές στον ΕΝΦΙΑ
Η Καθημερινή: Οι μυστικές έρευνες, οι ροές του χρήματος και οι μαρτυρίες
Τα Νέα: Πρόεδρε, μπορούν να σε εκβιάσουν;
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 28 Νοεμβρίου
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