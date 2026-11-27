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Σε εξέλιξη βρίσκεται μια αγωνιώδης επιχείρηση εντοπισμού 13 εργαζομένων που παραμένουν παγιδευμένοι σε παράνομο υπόγειο ορυχείο χρυσού στη Δυτική Ιάβα της Ινδονησίας. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και κυρίως οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν καταστήσει εξαιρετικά δύσκολο το έργο των διασωστών, αναγκάζοντας τις Αρχές να αναστείλουν προσωρινά τις έρευνες.

Το δυστύχημα σημειώθηκε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στην περιοχή Μπογκόρ, νότια της πρωτεύουσας Τζακάρτα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, συνολικά 26 εργαζόμενοι βρίσκονταν μέσα στο ορυχείο, όταν ξαφνική επιδείνωση του καιρού προκάλεσε ισχυρή εισροή νερού στο υπόγειο φρέαρ. Ως αποτέλεσμα, οι εργάτες εγκλωβίστηκαν σε βάθος περίπου 100 μέτρων κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.

Μέχρι την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, οι Αρχές είχαν επιβεβαιώσει τον θάνατο 13 ανθρώπων, ενώ άλλοι 13 εξακολουθούσαν να αγνοούνται, με την αγωνία για την τύχη τους να μεγαλώνει όσο περνούν οι ώρες.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η μεγάλη ποσότητα νερού που εξακολουθούσε να εισέρχεται στο ορυχείο ανάγκασε τα σωστικά συνεργεία να διακόψουν προσωρινά τις προσπάθειες προσέγγισης των εγκλωβισμένων, καθώς η συνέχιση των επιχειρήσεων υπό αυτές τις συνθήκες εγκυμονούσε πρόσθετους κινδύνους.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Δυτικής Ιάβας, Χένγκκι, ανέφερε ότι από τους 13 νεκρούς έχουν μέχρι στιγμής αναγνωριστεί οι έξι. Παράλληλα, οι διασώστες καλούνται να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, καθώς το φρέαρ είναι στενό, σκοτεινό και ολισθηρό, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την πρόσβαση στο σημείο.

Επιχείρηση διάσωσης σε βάθος 100 μέτρων

Οι προσπάθειες εντοπισμού επικεντρώνονται σε δύο φρέατα του ορυχείου. Τα σωστικά συνεργεία χρησιμοποιούν σχοινιά για να κατέβουν στο υπέδαφος και να προσεγγίσουν τα σημεία όπου εκτιμάται ότι βρίσκονται οι εργαζόμενοι. Ωστόσο, το μεγάλο βάθος της εκσκαφής, σε συνδυασμό με τη συσσώρευση νερού και τις δύσκολες συνθήκες στο εσωτερικό της, περιπλέκει σημαντικά την επιχείρηση.

Οι Αρχές παρακολουθούν την κατάσταση, με βασικό ζητούμενο να καταστεί και πάλι ασφαλής η πρόσβαση των διασωστών, ώστε να συνεχιστούν οι έρευνες για τους 13 αγνοούμενους.

Επαναλαμβάνονται τα δυστυχήματα σε παράνομα ορυχεία

Το περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο τους σοβαρούς κινδύνους που συνδέονται με τη μικρής κλίμακας και παράνομη εξόρυξη στην Ινδονησία. Πολλά από τα ορυχεία βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές, όπου οι συνθήκες λειτουργίας είναι δύσκολο να ελεγχθούν και η εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας αποτελεί σημαντική πρόκληση για τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Μάλιστα, τον περασμένο Ιανουάριο, αρκετοί εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους από δηλητηρίαση με μονοξείδιο του άνθρακα σε παράνομο ορυχείο χρυσού στην ίδια περιοχή, σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης Detik.

Από την πλευρά της, η κρατική μεταλλευτική εταιρεία Antam, η οποία δραστηριοποιείται στην εξόρυξη χρυσού στην περιοχή, διευκρίνισε ότι το συγκεκριμένο δυστύχημα συνέβη σε μη αδειοδοτημένο ορυχείο και δεν συνδέεται με τις δικές της εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες.

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