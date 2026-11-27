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Σε ηλικία 96 ετών έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, ένας ηθοποιός που συνδέθηκε με μερικές από τις πιο αγαπημένες στιγμές του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Η διαδρομή του εκτεινόταν σε περισσότερες από επτά δεκαετίες, με δεκάδες θεατρικούς ρόλους, κινηματογραφικές συμμετοχές και τηλεοπτικές εμφανίσεις, ενώ η χαρακτηριστική παρουσία του τον έκανε αναγνωρίσιμο σε πολλές γενιές θεατών.

Ο ηθοποιός πέθανε το βράδυ της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου 2026, στο σπίτι του, μετά από μια δύσκολη περιπέτεια με την υγεία του. Είχε προηγηθεί πτώση στην κατοικία του, κατά την οποία τραυματίστηκε στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να χρειαστεί νοσηλεία και να διασωληνωθεί. Αφού νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βουγιουκλάκειου, επέστρεψε στο σπίτι του την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, έπειτα από απόφαση της οικογένειάς του.

Η ζωή του δεν ήταν μόνο μια μακρά καλλιτεχνική πορεία. Ήταν και η ιστορία ενός ανθρώπου που ανακάλυψε από παιδί την αγάπη του για το θέατρο, γνώρισε από κοντά τους μεγάλους πρωταγωνιστές μιας ολόκληρης εποχής και δημιούργησε έναν ισχυρό δεσμό με τη γυναίκα που στάθηκε δίπλα του για περισσότερο από μισό αιώνα.

Από τις παραστάσεις Καραγκιόζη στη Δραματική Σχολή

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς γεννήθηκε στις 30 Ιουλίου 1930 στη Νέα Κυψέλη της Αθήνας. Μεγάλωσε σε μια δύσκολη ιστορική περίοδο, καθώς τα παιδικά του χρόνια συνέπεσαν με τη γερμανική Κατοχή. Η οικογένειά του βίωσε τις στερήσεις εκείνης της εποχής, χωρίς όμως να περιοριστεί η δημιουργική διάθεση που είχε εκδηλώσει από πολύ μικρός.

Η πρώτη του επαφή με την υποκριτική δεν έγινε σε κάποια επαγγελματική σκηνή, αλλά μέσα από τις αυτοσχέδιες παραστάσεις που διοργάνωνε στη γειτονιά του. Σε ηλικία μόλις 10 ετών αγόρασε φιγούρες του Καραγκιόζη και καλούσε τα παιδιά της περιοχής για να παρακολουθήσουν τις παραστάσεις του.

«Όταν ήμουν 10 χρόνων πήγα και πήρα φιγούρες του Καραγκιόζη και φώναξα τη γειτονιά να τους παίξω», είχε θυμηθεί σε συνέντευξή του, ανατρέχοντας στα πρώτα εκείνα βήματα.

Η απόφαση να ασχοληθεί επαγγελματικά με την υποκριτική δεν βρήκε εξαρχής σύμφωνο τον πατέρα του. Ο ίδιος, ωστόσο, ήταν αποφασισμένος να ακολουθήσει τον δρόμο της τέχνης. Έδωσε κρυφά εξετάσεις στη Δραματική Σχολή Κουνελάκη, όπου πέτυχε την πρώτη θέση, εξασφαλίζοντας δωρεάν φοίτηση.

Παράλληλα είχε στραφεί και στις εικαστικές τέχνες. Η ζωγραφική τον ενδιέφερε ιδιαίτερα και για ένα διάστημα σκεφτόταν να ασχοληθεί με τη γλυπτική. Τελικά, η υποκριτική επικράτησε. Συνέχισε τις σπουδές του στο Ωδείο Αθηνών, από όπου αποφοίτησε το 1954, έχοντας μαθητεύσει δίπλα σε σημαντικούς ανθρώπους του ελληνικού θεάτρου, όπως ο Δημήτρης Ροντήρης και ο Αιμίλιος Βεάκης.

Το ξεκίνημα στο Εθνικό Θέατρο και οι σημαντικές συνεργασίες

Το 1954 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για την επαγγελματική του πορεία. Εντάχθηκε στο Εθνικό Θέατρο και πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση στη σκηνή του Ηρωδείου, συμμετέχοντας στον Χορό της «Ορέστειας» του Αισχύλου.

Τα επόμενα τρία χρόνια παρέμεινε στο Εθνικό Θέατρο, δοκιμάζοντας τις δυνατότητές του σε έργα του κλασικού δραματολογίου. Ανάμεσα στους ρόλους που ερμήνευσε ήταν ο Βαλεντίνος στον «Φάουστ» του Γκαίτε, ο Μαρτινέθ στην «Άμαξα» του Προσπέρ Μεριμέ και ο Όσβαλντ στον «Βασιλιά Ληρ» του Σαίξπηρ.

Το 1957 αποφάσισε να συνεχίσει στο ελεύθερο θέατρο, διευρύνοντας τις συνεργασίες και το ρεπερτόριό του. Δεν περιορίστηκε σε ένα συγκεκριμένο είδος, καθώς συμμετείχε σε κωμωδίες, δράματα, αρχαίες τραγωδίες και επιθεωρήσεις.

Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος σημαντικών θεατρικών σχημάτων, μεταξύ των οποίων το Πειραϊκό Θέατρο του Δημήτρη Ροντήρη, το Προσκήνιο του Αλέξη Σολομού και ο εταιρικός θίασος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Συνεργάστηκε επίσης με τη Θεατρική Συνεργασία και τα Δημοτικά Θέατρα Θράκης και Κηφισιάς.

Στην πορεία του ερμήνευσε χαρακτήρες από το ελληνικό και το διεθνές δραματολόγιο, συνεργάστηκε με σημαντικούς ηθοποιούς και σκηνοθέτες και ασχολήθηκε με τη διδασκαλία σε δραματικές σχολές.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα βιογραφικά στοιχεία, συμμετείχε συνολικά σε 95 θεατρικά έργα, αριθμός που αποτυπώνει το εύρος της δραστηριότητάς του στη σκηνή.

Οι κινηματογραφικοί ρόλοι που τον έκαναν αγαπητό

Η πρώτη του εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη πραγματοποιήθηκε το 1958, στην ταινία «Μακριά από τον κόσμο» του Ορέστη Λάσκου. Την ίδια χρονιά συμμετείχε και στον «Μιμίκο και τη Μαίρη» του Γρηγόρη Γρηγορίου.

Η ουσιαστική σύνδεσή του με τον εμπορικό ελληνικό κινηματογράφο ενισχύθηκε τα επόμενα χρόνια, με αποκορύφωμα τη συνεργασία του με τη Φίνος Φιλμ. Το 1963 εμφανίστηκε στην ταινία «Μερικοί το προτιμούν κρύο» του Γιάννη Δαλιανίδη, ανοίγοντας έναν κύκλο συνεργασιών που περιλάμβανε συνολικά δέκα παραγωγές της εταιρείας.

Στη μεγάλη οθόνη καθιερώθηκε κυρίως μέσα από κωμικούς χαρακτήρες, συχνά ως ο εύπορος και καλοβαλμένος μνηστήρας που δεν καταφέρνει να κερδίσει την πρωταγωνίστρια. Ο ίδιος είχε περιγράψει με χιούμορ αυτούς τους ρόλους ως «αντεραστές», δίνοντας έναν δικό του χαρακτηρισμό σε μια επαναλαμβανόμενη κινηματογραφική φιγούρα.

Ανάμεσα στις ταινίες που ξεχώρισαν στην πορεία του ήταν:

«Μερικοί το προτιμούν κρύο» (1963): Η πρώτη του συνεργασία με τη Φίνος Φιλμ και τον Γιάννη Δαλιανίδη.

Η πρώτη του συνεργασία με τη Φίνος Φιλμ και τον Γιάννη Δαλιανίδη. «Μια τρελή τρελή οικογένεια» (1965): Ενσάρκωσε τον Μίκη Χατζησταύρου, έναν από τους χαρακτήρες που συνδέθηκαν περισσότερο με την κινηματογραφική του εικόνα.

Ενσάρκωσε τον Μίκη Χατζησταύρου, έναν από τους χαρακτήρες που συνδέθηκαν περισσότερο με την κινηματογραφική του εικόνα. «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» (1965): Υποδύθηκε τον Ιάσονα Παγκιναρόπουλο, έναν ρόλο που έμεινε στη μνήμη του κοινού.

Υποδύθηκε τον Ιάσονα Παγκιναρόπουλο, έναν ρόλο που έμεινε στη μνήμη του κοινού. «Τζένη Τζένη» (1966): Συμμετείχε στην αγαπημένη κωμωδία με την Τζένη Καρέζη και τον Ανδρέα Μπάρκουλη.

Συμμετείχε στην αγαπημένη κωμωδία με την Τζένη Καρέζη και τον Ανδρέα Μπάρκουλη. «Ο ξυπόλητος πρίγκιψ» (1966): Μία ακόμη κινηματογραφική συνεργασία με τον Γιάννη Δαλιανίδη.

Μία ακόμη κινηματογραφική συνεργασία με τον Γιάννη Δαλιανίδη. «Η Παριζιάνα» (1969): Εμφανίστηκε δίπλα στη Ρένα Βλαχοπούλου.

Εμφανίστηκε δίπλα στη Ρένα Βλαχοπούλου. «Μια Ελληνίδα στο χαρέμι» (1971): Συμμετείχε στην κωμωδία με πρωταγωνίστρια τη Ρένα Βλαχοπούλου.

Ιδιαίτερα αναγνωρίσιμος έγινε από τη συμμετοχή του στην ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα», όπου ως Ιάσων Παγκιναρόπουλος εκφώνησε την ατάκα «Τι είναι ο άνθρωπος! Τι είναι ο άνθρωπος! Ένα τίποτα είναι ο άνθρωπος…», η οποία έμεινε συνδεδεμένη με την ταινία.

Παρά τη δημοτικότητα αυτού του ρόλου, ο ίδιος είχε διαφορετική επιλογή όταν ρωτήθηκε ποια κινηματογραφική του ερμηνεία θεωρούσε την καλύτερη. Είχε ξεχωρίσει τη συμμετοχή του στην ταινία «Όταν ξυπνά το παρελθόν» (1962), την οποία ξεκίνησε να σκηνοθετεί ο Γιώργος Τζαβέλλας και ολοκλήρωσε ο Γρηγόρης Γρηγορίου.

Η παρουσία του στον κινηματογράφο συνεχίστηκε και σε μεταγενέστερες δεκαετίες. Συμμετείχε, μεταξύ άλλων, στις ταινίες «Βίος και Πολιτεία» (1987) του Νίκου Περάκη, «Στάκαμαν» (2000) του Αντώνη Καφετζόπουλου και «El Greco» (2007) του Γιάννη Σμαραγδή.

Συνολικά, η φιλμογραφία του περιλαμβάνει 38 ταινίες μεγάλου μήκους, ελληνικές και ξένες.

Η τηλεοπτική παρουσία και οι σειρές που αγαπήθηκαν

Η σχέση του με το κοινό δεν περιορίστηκε στη μεγάλη οθόνη. Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς είχε έντονη παρουσία και στην τηλεόραση, συμμετέχοντας σε περισσότερες από 100 παραγωγές.

Ανάμεσα στις σειρές στις οποίες εμφανίστηκε ήταν η «Μαντάμ Σουσού», οι «Πανθέοι», ο «Γιούγκερμαν», «Ο Ανδροκλής και τα λιοντάρια του» και το «Ρετιρέ».

Ιδιαίτερη θέση στη διαδρομή του είχαν και οι τηλεοπτικές μεταφορές θεατρικών έργων που προβλήθηκαν μέσα από το «Θέατρο της Δευτέρας» της ΕΡΤ. Με αυτόν τον τρόπο συνέχισε να υπηρετεί το θεατρικό ρεπερτόριο, φέρνοντας σημαντικά έργα σε ένα ευρύτερο τηλεοπτικό κοινό.

Η μακρά παρουσία του σε διαφορετικά μέσα ανέδειξε την ικανότητά του να προσαρμόζεται σε διαφορετικούς ρόλους και είδη, χωρίς να χάνει τα χαρακτηριστικά της ερμηνευτικής του ταυτότητας.

Οι αναμνήσεις από τους μεγάλους πρωταγωνιστές και η τελευταία επιθυμία για το θέατρο

Σε συνέντευξή του το 2021, στην Τήνο, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς είχε ανατρέξει σε σημαντικές στιγμές της καριέρας του, μιλώντας για τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε και για τις αλλαγές που είχε παρακολουθήσει στον χώρο της υποκριτικής.

Στις αναμνήσεις του περιλαμβάνονταν ονόματα όπως η Ρένα Βλαχοπούλου, η Αλίκη Βουγιουκλάκη και η Τζένη Καρέζη. Θυμόταν τις συνεργασίες τους, τις ιδιαιτερότητες κάθε πρωταγωνιστή και τις συνθήκες μέσα στις οποίες δημιουργήθηκαν μερικές από τις πιο γνωστές ελληνικές ταινίες.

Στην ίδια συζήτηση είχε μιλήσει και για τη σχέση του με τις νεότερες γενιές ηθοποιών, επισημαίνοντας ότι το θέατρο οφείλει να ακολουθεί τις αλλαγές της κοινωνίας και της εποχής.

«Πιστεύω στο παρόν και πιστεύω και στην εποχή μου. Πρέπει να ακολουθούμε την εποχή μας. Αλίμονο μας αν δεν ακολουθήσουμε τους ρυθμούς που έχει τώρα η κοινωνία», είχε αναφέρει.

Παρά τη μακρά του διαδρομή, δεν έκρυβε ότι θα ήθελε να επιστρέψει στη σκηνή για έναν τελευταίο αποχαιρετισμό. Δεν τον ενδιέφερε απαραίτητα ένας πρωταγωνιστικός ρόλος, αλλά η δυνατότητα να βρεθεί ξανά μπροστά στο θεατρικό κοινό.

«Θα ήθελα να χαιρετίσω το θέατρο, με έναν ρόλο, όχι πρώτο. Ήμουν δευτεραγωνιστής σε μικρούς ρόλους», είχε εξομολογηθεί.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης είχε εκφράσει και ένα προσωπικό παράπονο για τη σχέση του με την τέχνη: «Έχω ένα παράπονο, με τον εαυτό μου μόνο, ότι δεν θυσιάστηκα για το θέατρο και ζητώ συγνώμη από την τέχνη».

Η Ιωάννα, ο γάμος και τα 52 χρόνια κοινής ζωής

Πέρα από τη δημόσια εικόνα του, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς είχε δημιουργήσει μια σταθερή προσωπική σχέση με την Ιωάννα, τη γυναίκα με την οποία μοιράστηκε περισσότερα από πέντε δεκαετίες.

Οι δυο τους έζησαν μαζί για 52 χρόνια και παντρεύτηκαν το 2001, έπειτα από μια σοβαρή περιπέτεια υγείας του ηθοποιού, όταν εκείνος αντιμετώπισε τον καρκίνο.

Ο ίδιος δεν είχε αποκτήσει βιολογικά παιδιά. Η οικογένειά του, ωστόσο, περιλάμβανε και τα δύο παιδιά της συζύγου του, με τα οποία είχε αναπτύξει στενό δεσμό.

Στη συνέντευξή του είχε μιλήσει με τρυφερότητα για την Ιωάννα, εξηγώντας πως η κοινή τους πορεία είχε αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη αξία όσο περνούσαν τα χρόνια. Η σχέση τους είχε δοκιμαστεί από τις δυσκολίες, αλλά και από τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισαν.

«Είναι και οι τελευταίες μέρες της ζωής μας μαζί. Μέρες, εβδομάδες, μήνες, χρόνια και αυτό μας κάνει να είμαστε πιο δεμένοι», είχε πει, αναφερόμενος στον χρόνο που περνούσαν μαζί.

Η Ιωάννα αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα όρασης και τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν σε δομή φροντίδας. Ο ίδιος, παρά τις δικές του κινητικές δυσκολίες, προσπαθούσε να διατηρεί την επαφή μαζί της και να βρίσκεται κοντά της.

Σε συνέντευξή του στο «Πρώτο Θέμα», τον Νοέμβριο του 2020, λίγο μετά τη συμπλήρωση των 90 χρόνων του, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς είχε μιλήσει με τον δικό του, χαρακτηριστικό τρόπο για τον θάνατο, χωρίς να κρύβει την ηρεμία με την οποία αντιμετώπιζε την ιδέα του τέλους.

«Δεν φοβάμαι τον θάνατο. Εγώ θα κοιμηθώ. Οι δικοί μου θα κλαίνε και θα λένε… αχ έφυγε ο Δημήτρης Καλλιβωκάς», είχε πει, σε μια εξομολόγηση που αποτύπωνε τόσο το χιούμορ όσο και τη φιλοσοφία του για τη ζωή.

Σε άλλη αποστροφή της ίδιας συζήτησης είχε αναφέρει: «Τυχερός είναι αυτός που φεύγει πρώτος».

Σε άλλη συνέντευξή του, το 2021, είχε εκφράσει και την επιθυμία να αποχαιρετήσει το θέατρο με έναν τελευταίο ρόλο, ακόμη κι αν δεν ήταν πρωταγωνιστικός. «Θα ήθελα να χαιρετίσω το θέατρο, με έναν ρόλο, όχι πρώτο. Ήμουν δευτεραγωνιστής σε μικρούς ρόλους», είχε αναφέρει.

Η τιμητική διάκριση και η παρακαταθήκη του

Η προσφορά του Δημήτρη Καλλιβωκά στον ελληνικό πολιτισμό αναγνωρίστηκε και τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Το 2025 τιμήθηκε στο πλαίσιο του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για τη συνολική καλλιτεχνική του διαδρομή.

Μετά την είδηση του θανάτου του, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αναφέρθηκε στη μακρόχρονη παρουσία του στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, επισημαίνοντας την υποκριτική του κατάρτιση και τη συμβολή του στο ελληνικό θέατρο.

Στη δήλωσή της έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ικανότητά του να ερμηνεύει σημαντικούς ρόλους του ελληνικού και του παγκόσμιου ρεπερτορίου, αλλά και στην εκτίμηση που είχε κερδίσει από συναδέλφους και κοινό.

Η Φίνος Φιλμ τον αποχαιρέτησε επίσης με ένα βίντεο από χαρακτηριστικές στιγμές της κινηματογραφικής του παρουσίας, αναφερόμενη στον αγαπημένο «Μίκη» από τη «Μια τρελή τρελή οικογένεια» και χαρακτηρίζοντάς τον «τζέντλεμαν» του ελληνικού σινεμά.

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς υπήρξε ένας ηθοποιός που κινήθηκε με άνεση ανάμεσα στο κλασικό θέατρο και την εμπορική κωμωδία, σε μεγάλους δραματικούς ρόλους και σε χαρακτήρες που χάρισαν γέλιο. Η διαδρομή του δεν περιορίστηκε σε μία εποχή ή σε ένα καλλιτεχνικό είδος.

Από τις πρώτες παραστάσεις Καραγκιόζη στη Νέα Κυψέλη μέχρι τη σκηνή του Ηρωδείου και τις κινηματογραφικές αίθουσες, υπηρέτησε την υποκριτική για περισσότερα από 70 χρόνια. Οι ρόλοι του παραμένουν ζωντανοί μέσα από τις ταινίες και τις τηλεοπτικές παραγωγές στις οποίες συμμετείχε, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού θεάματος.

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