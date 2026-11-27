Πυρκαγιά σε φορτηγό στην Εθνική Αθήνας -Τρίπολης
Στο σημείο έχει σπεύσει ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής και επιχειρεί για την κατάσβεση
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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε φορτηγό όχημα στο 135ο χλμ Εθνικής Οδού Αθήνας -Τρίπολης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Τρίπολη.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:30.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Άργους και Πυροσβεστική Υπηρεσία Τριπόλεως.
Λόγω του περιστατικού έχει διακοπεί η κυκλοφορία η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Τρίπολη, ενώ το ρεύμα δοθεί κυκλοφορίας προς Αθήνα διεξάγεται κανονικά πλέον.
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας.
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