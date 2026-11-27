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Δύο ηθοποιοί, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς και η Μάγδα Τσαγγάνη, έφυγαν σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, από τη ζωή, σε ηλικία 96 και 75 ετών αντίστοιχα, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό -και όχι μόνο- κόσμο.

Παρά τη διαφορά ηλικίας τους και τις διαφορετικές επαγγελματικές πορείες που χάραξαν, οι δυο τους είχαν μοιραστεί σε μία παράσταση το θεατρικό σανίδι, παίζοντας μαζί στην παράσταση «Το κλουβί με τους τρελούς».

Η παράσταση ήταν σε σκηνοθεσία του Γιώργη Χριστοφιλάκη και σε κείμενο του Κώστα Παπαπέτρου, ενώ είχε ανέβει στο Θέατρο Μίνωα. Σε αυτή πρωταγωνιστούσαν οι: Δημήτρης Καλλιβωκάς, Κατερίνα Γιουλάκη, Πάνος Μιχαλόπουλος, Βερόνικα Αργιέντζη, Μάγδα Τσαγγάνη, Φώτης Σεργουλόπουλος και Μαίρη Εξαρχοπούλου.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο την κοινή σκηνή που είχαν οι δύο ηθοποιοί, μαζί με τον Πάνο Μιχαλόπουλο.

Το απόσπασμα μετά το 1:15:00

Η είδηση θανάτου του Δημήτρη Καλλιβωκά

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς πέθανε σήμερα μετά από μακρόχρονη νοσηλεία σε ιδιωτική κλινική. Ο 96χρονος ηθοποιός, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, βρέθηκε στο δάπεδο εκτός του αναπηρικού αμαξιδίου του, φέροντας σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και σε διάφορα σημεία του σώματος. H οικονόμος του τον εντόπισε και ειδοποίησε αμέσως τους συγγενείς του και στη συνέχεια κλήθηκε το ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Η απώλεια της αυτονομίας του λόγω των προβλημάτων υγείας αποτελούσε πηγή μεγάλου πόνου για τον ίδιο, όπως είχε εξομολογηθεί ο ίδιος στο παρελθόν: «Ξέρεις τι είναι από εκεί που οδηγούσα και πήγαινα όπου ήθελα με το αυτοκίνητό μου, τώρα να με πηγαίνουν άλλοι πάνω σε αναπηρικό καρότσι; Να μην έχεις την ελευθερία σου και να μην κάνεις αυτά που θέλεις».

Η «χρυσή» καριέρα

Γεννήθηκε στις 30 Ιουλίου 1930 στη Νέα Κυψέλη της Αθήνας. Αποφοίτησε το 1954 από τη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών, όπου είχε καθηγητές τους Δημήτρη Ροντήρη, Αιμίλιο Βεάκη, Γ. Σιδέρη κ.ά.. Αμέσως προσελήφθη στο Εθνικό Θέατρο, ενώ η πρώτη του συμμετοχή ήταν στο χορό της “Ορέστειας” του Αισχύλου στο Ηρώδειο, το καλοκαίρι του 1954. Παρέμεινε στο Εθνικό Θέατρο για τρία χρόνια παίζοντας αξιόλογους ρόλους, όπως Βαλεντίνο στον «Φάουστ» του Γκαίτε, Μαρτινέθ στην «Άμαξα» του Μεριμέ, Όσβαλντ στο έργο «Βασιλιάς Ληρ» του Σαίξπηρ και δώδεκα ακόμη ρόλους. Μετά την αποχώρηση του από το Εθνικό Θέατρο, το 1957, εργάστηκε στο «Ελεύθερο Θέατρο».

Είχε παίξει σε πολλά μεγάλα θέατρα, ενώ έχει συνεργαστεί με όλους σχεδόν τους σπουδαίους ηθοποιούς της χρυσής εποχής του θεάτρου και του κινηματογράφου.

Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος των εταιρικών θιάσων Πειραϊκό Θέατρο – Δ.Ροντήρη, Εταιρικός θίασος Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, Προσκήνιο – Αλέξη Σολομού, Δημοτικό Θέατρο Θράκης, Θεατρική συνεργασία και στο Δημοτικό Θέατρο Κηφισιάς.

Έλαβε μέρος συνολικά σε 95 θεατρικά έργα του ελληνικού και παγκοσμίου δραματολογίου, κωμωδίες και δράματα, κλασικά και σύγχρονα. Συμμετείχε σε 38 ταινίες μεγάλου μήκους, ελληνικές και ξένες. Ακόμη, έλαβε μέρος σε θεατρικά έργα στα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και της ΥΕΝΕΔ, καθώς και σε πολλές τηλεοπτικές παραγωγές.

Μετά από αρκετά προβλήματα υγείας πέθανε η Μάγδα Τσαγγάνη

Σε ηλικία 75 ετών πέθανε η ηθοποιός Μάγδα Τσαγγάνη μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας. Η ηθοποιός είχε συγκινήσει με την περιπέτεια που πέρασε, όταν το σπίτι της στην οδό Αχαρνών καταστράφηκε ολοσχερώς έπειτα από έκρηξη φιαλών υγραερίου σε ισόγειο κατάστημα.

Η φωτιά που ακολούθησε την έκρηξη προκάλεσε τεράστιες ζημιές στην κατοικία της, αφήνοντάς την ουσιαστικά χωρίς σπίτι. Από τότε ξεκίνησε ένας μεγάλος δικαστικός αγώνας, προκειμένου να δικαιωθεί και να λάβει την αποζημίωση που διεκδικούσε για την καταστροφή της περιουσίας της.

Ωστόσο, η δικαστική υπόθεση καθυστέρησε σημαντικά, καθώς οι δικάσιμοι αναβάλλονταν επανειλημμένα, με αποτέλεσμα η ηθοποιός να περιμένει για χρόνια τη δικαίωσή της. Όπως είχε περιγράψει και η ίδια σε δημόσιες τοποθετήσεις της, η περιπέτεια αυτή είχε σημαδέψει τη ζωή της.

Το τελευταίο διάστημα η Μάγδα Τσαγγάνη βρισκόταν σε κώμα και γίνοντα προσπάθειες να μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης.

Το βιογραφικό της σπουδαίας ηθοποιού

Η Μάγδα Τσαγγάνη (16/3/1951) ήταν Ελληνίδα ηθοποιός. Γεννήθηκε στην Αθήνα.

Ξεκίνησε να εργάζεται ως ηθοποιός στα τέλη της δεκαετίας του 1960 με την πρώτη της συμμετοχή να γίνεται στην κινηματογραφική ταινία Ένας κλέφτης με φιλότιμο. Ακολούθησαν συνεργασίες τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο με πιο γνωστές συμμετοχές αυτές στις ταινίες Βέγγος ο υπέροχος.

Μονά ζυγά δικά σας και Καθένας με την τρέλλα του. Στην τηλεόραση οι πρώτες της συμμετοχές έγιναν στις σειρές Ανθρώπινες ιστορίες και Μια Αθηναία στην Αθήνα τη δεκαετία του 1970. Τη δεκαετία του 1980 έλαβε μέρος σε συνολικά 31 βιντεοταινίες την τετραετία 1986-1990.

Οι πιο γνωστές από αυτές είναι Κλασσική περίπτωση βλάβης, Ο σοφός και η Σοφία Νο2, Υπαστυνόμος Θανάσης, Ερωτιάρης από κούνια και Εδώ ο κόσμος χάνεται και η Μιμή χτενίζεται. Παράλληλα την ίδια περίοδο συμμετείχε και σε κινηματογραφικές ταινίες Γκαρσονιέρα για δέκα και Τα παιδιά μας οι άγγελοι.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 συμμετείχε σε διάφορες τηλεοπτικές σειρές. Πιο συγκεκριμένα το 1991 έπαιξε στην κωμική σειρά Οι κουτσομπόλες ενώ έκανε έκτακτες εμφανίσεις στις σειρές Μάλιστα κύριε και Αστυνόμος Θανάσης Παπαθανάσης.

Ακολούθησε ένας πρωταγωνιστικός ρόλος στην κωμική σειρά Ο χήρος η χήρα και τα χειρότερα την περίοδο 1992-1994 στον ANT1 ενώ τη σεζόν 1995-1996 έλαβε μέρος στη σειρά Έλλη και Άννα. Τη δεκαετία 2000-2010 συμμετείχε σε κάποιες από τις πιο επιτυχημένες σειρές της ιδιωτικής τηλεόρασης συνεργαζόμενη κυρίως με το Mega Channel.

Ένας από τους πιο γνωστούς της ρόλους στο ευρύ κοινό ήταν αυτός της Ευανθίας Λαζάρου τη σεζόν 2003-2004 στην κωμική σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη Σαββατογεννημένες.

Τη σεζόν 2004-2005 πρωταγωνίστησε στις σειρές Εραστής Δυτικών Προαστίων και Όλα του γάμου δις κολα. Το 2005 εμφανίστηκε σε μία ιστορία της σειράς Επτά Θανάσιμες Πεθερές ενώ το 2006 έκανε μία guest εμφάνιση στο πρώτο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου της σειράς Στο Παρά Πέντε.

Από το 2006 μέχρι το 2008 είχε έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στην καθημερινή σειρά Μαρία η άσχημη στο Mega Channel. Από το 2008 μέχρι το 2010 συμμετείχε στην αστυνομική κωμική σειρά L.A.P.D.

Το συγκινητικό αντίο της Φίνος Φιλμ στον Δημήτρη Καλλιβωκά

Με ένα βίντεο από στιγμές του στον ελληνικό κινηματογράφο αποχαιρετά η Φίνος Φιλμ τον Δημήτρη Καλλιβωκά που έφυγε σήμερα.

Το βίντεο συνόδευσε με μία συγκινητική ανάρτηση, λέγοντας πως «η τρελή μας οικογένεια φτώχυνε σήμερα, καθώς αποχαιρετούμε τον Μίκη μας».

Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ

«Η τρελή μας οικογένεια φτώχυνε σήμερα, καθώς αποχαιρετούμε τον Μίκη μας, τον αγαπημένο «τζέντλεμαν» του ελληνικού σινεμά, Δημήτρη Καλλιβωκά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών.

Ο Δημήτρης μπήκε στην οικογένεια της Φίνος Φιλμ το 1962 και συνεργάστηκε με τον Φίνο σε έντεκα κινηματογραφικές παραγωγές μέχρι το 1971. Τον απολαύσαμε κυρίως σε ρόλους επίδοξων γαμπρών που έχαναν την εκλεκτή της καρδιάς τους – «αντεραστές», όπως τους αποκαλούσε με χιούμορ ο ίδιος – αλλά και σε ρόλους γιατρού, καπετάνιου και εμίρη.

Πέρα όμως από τη γοητευτική κινηματογραφική του φυσιογνωμία, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς υπήρξε ένας σπουδαίος θεατρικός ηθοποιός με βαθιά παιδεία και καλλιέργεια. Μαθητής του Δημήτρη Ροντήρη και του Αιμίλιου Βεάκη, διέγραψε μια πλούσια καλλιτεχνική πορεία που ξεκίνησε από το Εθνικό Θέατρο και απλώθηκε στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τη διδασκαλία της υποκριτικής.

Με την έμφυτη ευγένειά του, το λεπτό του χιούμορ και την υποδειγματική του συνέπεια σε κάθε συνεργασία, υπήρξε η επιτομή του ήθους και της αξιοπρέπειας, τόσο στην τέχνη όσο και στη ζωή του. Μόλις πέρυσι, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, είχαμε τη χαρά να τον τιμήσουμε για τη συνολική προσφορά του στον πολιτισμό και να τον θαυμάσουμε επί σκηνής να ανασύρει από τη μνήμη του πολύτιμες ιστορίες και στιγμές από τα χρόνια των γυρισμάτων.

Αποχαιρετούμε με βαθιά συγκίνηση έναν από τους τελευταίους εκπροσώπους της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου.

Καλό ταξίδι, αγαπημένε μας Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε για όλα.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

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