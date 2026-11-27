Η αξιολόγηση μιας κακοκαιρίας δεν εξαντλείται στα μέγιστα ύψη βροχής. Σημασία έχουν η διάρκεια, η έκταση της βροχόπτωσης, το υδρογραφικό δίκτυο και η κατάσταση του εδάφους. Μια πεδινή περιοχή μπορεί να επηρεαστεί από νερά που συγκεντρώνονται στα ανάντη τμήματα μιας λεκάνης, ακόμη και όταν η ίδια δεν δέχεται τα μεγαλύτερα ύψη υετού.

Σημασία έχουν η διάρκεια, η έκταση της βροχόπτωσης, το υδρογραφικό δίκτυο και η κατάσταση του εδάφους. Μια πεδινή περιοχή μπορεί να επηρεαστεί από νερά που συγκεντρώνονται στα ανάντη τμήματα μιας λεκάνης, ακόμη και όταν η ίδια δεν δέχεται τα μεγαλύτερα ύψη υετού.

Με τη νέα εφαρμογή FLOOD EARLY WATCH διασταυρώσαμε τα αριθμητικά πεδία του ICON-EU (27/11/2026, 00 UTC) με τις 151 επίσημες Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) του ΥΠΕΝ, για πέντε διαδοχικά 24ωρα. Πρόκειται για 755 αναλύσεις, με στάθμιση βάσει της επιφάνειας επικάλυψης κάθε ζώνης με τα κελιά του μοντέλου.

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου – Δυτική Ελλάδα

Στην Κέρκυρα, ο μέσος υετός εντός της επίσημης ζώνης Στρογγυλής–Βιταλάδων προσεγγίζει τα 101 mm, στη Λευκίμμη τα 96 mm και στις χαμηλές ζώνες της πόλης τα 87 mm, με τοπικό μέγιστο 133 mm στην τελευταία. Στη ζώνη Αχέροντα–Μαργαριτίου ο μέσος υετός φτάνει τα 55 mm και στις χαμηλές ζώνες του άνω Καλαμά τα 51 mm.

Σάββατο 28 Νοεμβρίου – Πήλιο, δυτικά και βόρεια

Η ζώνη Ζαγοράς–Μουρεσίου Πηλίου ξεχωρίζει με μέσο υετό 99 mm και μέγιστο 133 mm. Στη ζώνη Στρογγυλής–Βιταλάδων της Κέρκυρας προβλέπονται ακόμη 69 mm κατά μέσο όρο, ενώ στη Σαμοθράκη περίπου 48 mm. Στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, η ζώνη Νέας Ηρακλειάς–Νέας Καλλικράτειας και Επανομής εμφανίζει μέσο υετό 40 mm, ενώ η ζώνη Κορώνειας–Βόλβης και Ρήχιου περίπου 33 mm. Οι τιμές δεν αποτελούν πρόγνωση για το κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Κυριακή 29 Νοεμβρίου – Βόρεια Εύβοια, Πήλιο και Πελοπόννησος

Στις χαμηλές ζώνες Ωρεών–Ιστιαίας–Κανατάδικων και στη ζώνη του Κηρέα στη βορειοανατολική Εύβοια προβλέπονται περίπου 96 mm μέσου υετού, με μέγιστα 143 και 155 mm αντίστοιχα. Στη Ζαγορά–Μούρεσι αναμένονται άλλα 78 mm, δηλαδή περίπου 177 mm συνολικά στα δύο διαδοχικά 24ωρα. Στην πεδινή περιοχή Άστρους και του ρέματος Δαφνών ο μέσος υετός φτάνει τα 72 mm, με μέγιστο 101 mm. Στη δυτική Αττική, η επίσημη ζώνη ρεμάτων Μεγάρων–Νέας Περάμου εμφανίζει μέσο υετό 32 mm και μέγιστο 47 mm.

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου – Ιδιαίτερη προσοχή στην Κρήτη

Το ισχυρότερο εύρημα του πενθημέρου αφορά την επίσημη ζώνη του ποταμού Αλμυρού και της περιοχής Γεωργιούπολης, Βάμου, Τζιτζιφιών και Κρυονερίδας στην ΠΕ Χανίων: προβλέπονται 144 mm μέσου υετού και 181 mm τοπικού μέγιστου, με τουλάχιστον 50 mm στο σύνολο της ζώνης. Στο οροπέδιο Λασιθίου προβλέπονται περίπου 70 mm, στη ζώνη Βάμου–Αγίου Παύλου–Αλμυρίδας 59 mm, στις χαμηλές ζώνες ρεμάτων Χανίων 50 mm και του Ρεθύμνου 45 mm.

Κατά την εκτίμησή μου, εφόσον το έκτακτο δελτίο έχει χρονικό ορίζοντα έως την Κυριακή, τα νεότερα αυτά στοιχεία δικαιολογούν την επέκτασή του και για τη Δευτέρα, με ειδική αναφορά στην Κρήτη. Η συγκεκριμένη εκτίμηση δεν συνιστά επίσημη προειδοποίηση της ΕΜΥ.

Τρίτη 1 Δεκεμβρίου – Υποχώρηση του υετού

Στις επίσημες ζώνες της χώρας οι προβλεπόμενες τιμές υποχωρούν. Στην Κρήτη, το οροπέδιο Λασιθίου και η ζώνη Γεωργιούπολης–Κρυονερίδας διατηρούν μέσο υετό περίπου 24 και 23 mm αντίστοιχα. Η εξασθένηση της βροχής δεν συνεπάγεται αυτομάτως άμεση αποκλιμάκωση της υδρολογικής επιβάρυνσης.

Οι άνεμοι παραμένουν σημαντικός παράγοντας

Παράλληλα με τις βροχοπτώσεις, η προγνωστική εικόνα αναδεικνύει ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο, τοπικά 8–9 μποφόρ την Κυριακή και τη Δευτέρα, με ενισχυμένους βοριάδες και την Τρίτη. Η διάρκεια των ανέμων απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις και στις εκτεθειμένες παράκτιες περιοχές.

Από την πρόγνωση στην πρόληψη

Η νέα εφαρμογή συμπληρώνει την υδρολογική ανάλυση ανά λεκάνη απορροής, η οποία καλύπτει τις πρώτες 72 ώρες. Η σύγκριση των δύο προϊόντων βοηθά να διακρίνουμε τη βροχόπτωση μέσα στις επίσημες πλημμυρικές ζώνες από εκείνη στην ευρύτερη λεκάνη.

Μέγιστος χωρικά μέσος υετός κυλιόμενου 24ώρου ανά λεκάνη, για τις πρώτες 72 ώρες.

Δεν πρόκειται για πρόγνωση εκδήλωσης πλημμύρας. Η παρούσα έκδοση δεν ενσωματώνει ακόμη την πλήρη ανάντη υδρολογική απόκριση, τον κορεσμό του εδάφους, την έκθεση και την τρωτότητα. Επίσης, η περιορισμένη χωρική ανάλυση του ICON επιβάλλει μεγαλύτερη προσοχή στις μικρές ζώνες. Στους νέους χάρτες επισημαίνονται με αστερίσκο οι ζώνες που τέμνονται από έως πέντε κελιά. Τα ημερήσια διαστήματα είναι 00–00 UTC (02:00–02:00 ώρα Ελλάδας).

Στόχος είναι να εντοπίζουμε εγκαίρως τις περιοχές που χρήζουν αυξημένης επιτήρησης, χωρίς κινδυνολογία αλλά και χωρίς υποβάθμιση των προγνωστικών ενδείξεων.

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