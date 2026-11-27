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Ανακοίνωση για την απώλεια του Αντώνη Πανούτσου, εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία, μιλώντας για «έναν από τους κορυφαίους αθλητικούς συντάκτες της χώρας».

Η ανακοίνωση της ΝΔ

«Η δημοσιογραφία έχασε έναν από τους κορυφαίους αθλητικούς συντάκτες της χώρας, τον Αντώνη Πανούτσο.

Κατέγραψε επί σειρά δεκαετιών μια αξιομνημόνευτη διαδρομή, με παρουσία στον έντυπο Τύπο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην αθλητική δημοσιογραφία.

Πάντα μοναδικά οικείος, ξεχώρισε για την ευρυμάθειά του, την οξύνοιά του, τη διεισδυτική του ματιά στα γεγονότα, το ιδιαίτερο ύφος γραφής και σχολιασμού του και τη μεγάλη του αγάπη για το ποδόσφαιρο.

Οι εκπομπές του θα μείνουν αλησμόνητες σε όλη την ελληνική φίλαθλη κοινότητα, καθώς συνδύαζαν την επικαιρότητα με την ευφυΐα και το αστείρευτο χιούμορ του, με αναφορές που συχνά ξεπερνούσαν τα στενά όρια του αθλητισμού.

Υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητός και διακρίθηκε για τον επαγγελματισμό του, το ήθος του, το πάθος του για τη δημοσιογραφία, τη μαχητικότητα και τη συναδελφικότητά του.

Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά τον Αντώνη Πανούτσο με σεβασμό και βαθιά θλίψη. Έναν σπουδαίο και αυθεντικό δημοσιογράφο, που συμπορεύτηκε με την Παράταξή μας και τίμησε τα ψηφοδέλτιά της.

Στην οικογένειά του και στους οικείους του εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια».

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