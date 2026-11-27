Ο απίστευτος λόγος που η Μαρία Αναστασοπούλου απουσίαζε από το «Live You» - Βίντεο
«Συγχαίρω τη Μαρία και το Λιμενικό Σώμα», είπε ο Άρης Πορτοσάλτε
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Χωρίς τη Μαρία Αναστασοπούλου πραγματοποιήθηκε για λίγες μέρες η εκπομπή«Live You» του ΣΚΑΪ.
Την παρουσιάστρια υποδέχθηκε ξανά ο συμπαρουσιαστής της, Άρης Πορτοσάλτε, αναφέροντας ότι η απουσία της ήταν αισθητή.
«Έδινα κάτι εξετάσεις... δύσκολες εξετάσεις αλλά τις περάσαμε», διευκρίνισε η παρουσιάστρια, με τον Άρη Πορτοσάλτε να της εύχεται συγχαρητήρια.
«Είναι καπετάνισσα πλέον η Μαρία... συγχαίρω τη Μαρία και το Λιμενικό σώμα, αλλά και τον εξεταστή που όπως έμαθα ήταν πολύ αυστηρός», είπε ο συμπαρουσιαστής της.
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