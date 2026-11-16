Σίσσυ Χρηστίδου: Η προσθήκη στο πάνελ της εκπομπής της

Ποιο άτομο καλωσόρισε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» του MEGA

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Σίσσυ Χρηστίδου: Η προσθήκη στο πάνελ της εκπομπής της
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  • Η Σίσσυ Χρηστίδου ανακοίνωσε την επιστροφή της Μαίρης Αργυριάδου στο πάνελ της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» στο MEGA.
  • Η Μαίρη Αργυριάδου είχε συνεργαστεί με τη Σίσσυ Χρηστίδου και στο παρελθόν.
  • Η επιστροφή της Μαίρης Αργυριάδου έγινε μετά από πρόσφατη εμφάνισή της ως καλεσμένη στην εκπομπή.
  • Η Μαίρη Αργυριάδου εξέφρασε τη χαρά της για την επανένταξή της στην ομάδα της εκπομπής.
  • Η Σίσσυ Χρηστίδου καλωσόρισε θερμά τη Μαίρη Αργυριάδου και ευχαρίστησε το κοινό.
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Η Σίσσυ Χρηστίδου ξεκίνησε την εβδομάδα, πιστή στο ραντεβού της με το κοινό του MEGA, με την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι». Η παρουσιάστρια επιφύλασσε μία έκπληξη στους τηλεθεατές, καθώς ανακοίνωσε την προσθήκη ενός ατόμου στο πάνελ.

Η Μαίρη Αργυριάδου επέστρεψε ξανά στην παλιά της παρέα, καθώς βρισκόταν στο πλευρό της Σίσσυς Χρηστίδου στο παρελθόν. «Αυτή η εκπομπή, όπως ξέρετε, έχει ένα συνήθειο, να επιστρέφουν οι άνθρωποι που αγαπάμε και μας αγαπάνε. Μαίρη Αργυριάδου στην παρέα μας… Κορίτσι μου, ξαναγύρισες, ε;», είπε η Σίσσυ Χρηστίδου.

Η Μαίρη Αργυριάδου απάντησε: «Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας, ανυπομονώ να περάσουμε αυτή τη χρονιά όμορφα και ωραία».

«Κι εμείς χαιρόμαστε πολύ! Είχε έρθει η Μαιρούλα μας και σαν καλεσμένη τις προάλλες. Τα είπαμε λίγο, μετά τα είπαμε λίγο παραπάνω και θα είναι στην παρέα μας. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ», είπε επίσης η Σίσσυ Χρηστίδου.

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