Τηλεθέαση: Χρηστίδου και Αταίριαστοι μοιράστηκαν την πρώτη θέση

Τι έδειξαν τα μηχανάκια της Nielsen για την πρωινή ζώνη της Πέμπτης;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τηλεθέαση: Χρηστίδου και Αταίριαστοι μοιράστηκαν την πρώτη θέση
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Η πρωινή ζώνη μετατρέπεται σε «καυτή πατάτα» για τα περισσότερα κανάλια, καθώς ο ανταγωνισμός είναι εξαιρετικά σκληρός και η τηλεθέαση κινείται πολλές φορές σε μονοψήφια.

Η εν λόγω κατάσταση αποτυπώθηκε και το πρωί της Πέμπτης, με ελάχιστες εξαιρέσεις να φέρνουν χαμόγελα αισιοδοξίας στα στελέχη των σταθμών. Χθες, η εκπομπή του MEGA «Χαμογέλα και πάλι!» σημείωσε 10,9% στο σύνολο και 14,5% στο δυναμικό κοινό. Το μαγκαζίνο «Super Κατερίνα» του ALPHA κατέγραψε 10,1% στο σύνολο και 9,1% στους τηλεθεατές 18-54. Η πρόταση του STAR, «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», βρέθηκε στο 7,7% του συνόλου και στο 8,9% του δυναμικού κοινού. Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 έκανε 13,4% στο σύνολο και 7,2% στους τηλεθεατές 18-54.

Στο μέτωπο του ΣΚΑΪ, οι «Αταίριαστοι» κράτησαν συντροφιά στο 17,6% του συνόλου και στο 6,5% του δυναμικού κοινού. Το «Live You», που ακολούθησε, έκανε 14,1% στο σύνολο και 8,2% στο δυναμικό κοινό. Στο OPEN, το «10 Παντού» έκανε 8,9% στο σύνολο και 3,6% στους τηλεθεατές 18-54.

Στην πολύ πρωινή ζώνη, το «Κοινωνία ώρα MEGA» κατέγραψε 23,6% στο σύνολο και 20,9% στο δυναμικό κοινό. Το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ έκανε 18,9% στο σύνολο και 12% στους τηλεθεατές 18-54. Το «Happy Day» στον ALPHA κέρδισε το 12,9% του συνόλου και το 11% του δυναμικού κοινού. Το μαγκαζίνο «Ώρα Ελλάδος» στο OPEN έκανε 11,5% και 6%, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» 8,1% και 5,5%. Όσον αφορά το ERTNEWS και την εκπομπή «Συνδέσεις», σημείωσε 6,9% στο σύνολο και 3,7% στο δυναμικό κοινό.

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